Κορονοϊός: Φθηνό φάρμακο “ασπίδα” για τους πνεύμονες

Την ενδοφλέβια χορήγηση ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου φαρμάκου σε ασθενείς με σοβαρή COVID-19 προτείνουν οι επιστήμονες, ως μια πολλά υποσχόμενη παρέμβαση που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την επιβάρυνση των πνευμόνων από τη νόσο

Η μετοπρολόλη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται εκτενώς για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων, ωφελεί σημαντικά ασθενείς με COVID-19, σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης από το Εθνικό Κέντρο Καρδιαγγειακών Ερευνών (CNIC) της Ισπανίας που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Η πιο σοβαρή μορφή της COVID-19 είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία απαιτεί διασωλήνωση και σχετίζεται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Η πνευμονική λοίμωξη από τον κορονοϊό μπορεί να εξελιχθεί σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζουν η φλεγμονή και η υπερδραστηριοποίηση των ουδετερόφιλων. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, δεν υπάρχουν θεραπείες για το σύνδρομο ARDS που σχετίζεται με την COVID-19.

Η ερευνητική ομάδα, λοιπόν, ανακάλυψε πρόσφατα ότι η μετοπρολόλη, ένας γνωστός β-αποκλειστής, έχει ιδιαίτερα υψηλή επιλεκτική επίδραση στα υπερδραστηριοποιημένα ουδετερόφιλα κατά τη διάρκεια συνθηκών έντονου στρες όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Δεδομένου του κεντρικού ρόλου των ουδετερόφιλων στο ARDS, η ομάδα υποστήριξε ότι η μετοπρολόλη μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς με σοβαρή COVID-19.

Η τυχαιοποιημένη πιλοτική κλινική δοκιμή MADRID-COVID εξέτασε τις επιδράσεις της ενδοφλέβιας χορήγησης μετοπρολόλης σε ασθενείς με σοβαρή COVID-19 λόγω φλεγμονής στους πνεύμονες και την αναπνευστική λειτουργία που είχαν διασωληνωθεί μετά την ανάπτυξη ARDS.

Περιγράφοντας τη διαδικασία της μελέτης, η Δρ. Borja Ibanez, επικεφαλής της ομάδας του CNIC, ανέφερε ότι υπήρχαν 20 ασθενείς με COVID-19 που επιλέχθηκαν τυχαία για να διασωληνωθούν και να λάβουν ενδοφλέβια μετοπρολόλη (15 mg ημερησίως για τρεις ημέρες) και μια ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε το φάρμακο. Όπως διαπίστωσαν, η ενδοφλέβια θεραπεία με αυτή τη δραστική ουσία μείωσε σημαντικά τη διήθηση ουδετερόφιλων στους πνεύμονες και βελτίωσε την οξυγόνωση.

«Παρατηρήσαμε μια σαφή τάση των ασθενών που λάμβαναν το φάρμακο για μικρότερη σε διάρκεια ανάγκη μηχανικής υποστήριξης αναπνοής και άρα συντομότερη παραμονή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», εξηγούν οι επιστήμονες.

«Παρόλο που πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τα ευρήματα επειδή προέρχονται από πιλοτική δοκιμή, παρατηρήσαμε ότι η θεραπεία με μετοπρολόλη σε αυτό το κλινικό περιβάλλον είναι ασφαλής, σχετίζεται με πολύ σημαντική μείωση στην πνευμονική διήθηση και φαίνεται να οδηγεί σε ταχύτατες βελτιώσεις της οξυγόνωσης των ασθενών», προσθέτει η Δρ. Ibanez.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν την ενδοφλέβια χορήγηση μετοπρολόλης ως μια «υποσχόμενη παρέμβαση που θα μπορούσε να βελτιώσει την πρόγνωση των σοβαρά ασθενών λόγω της COVID-19». Τονίζουν, επίσης, ότι πρόκειται για ένα ασφαλές και οικονομικό φάρμακο που βρίσκεται ήδη στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας.

«Παρόλο που πρόκειται για πιλοτική μελέτη, τα ευρήματα της οποίας πρέπει να επιβεβαιώσουμε σε μια μεγαλύτερη δοκιμή, η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η ισχυρή βιολογική επίδραση της μετοπρολόλης θα μπορούσαν να θεωρηθούν επαρκείς για να αξιολογήσουμε τη χρήση της σε νέους ασθενείς που εισάγονται στις ΜΕΘ με σοβαρή COVID-19», καταλήγουν οι επιστήμονες.