Μας κάνουν καλό τα αποξηραμένα φρούτα;

Αποξηραμένα είναι τα φρούτα που τους έχει αφαιρεθεί η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού που περιέχουν.

Είναι πρακτικά και πολλοί τα προτιμούν σαν σνακ, καθώς είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Τα αποξηραμένα φρούτα μπορούν να διατηρηθούν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα αντίστοιχα φρέσκα και μπορούν να είναι ένα πολύ εύχρηστο και βολικό σνακ καθώς διατηρούνται εκτός ψυγείου.

Βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου:

Λόγω της γλυκιάς τους γεύσης ικανοποιούν την όρεξη για γλυκό, βοηθώντας στη μείωση της κατανάλωσης λιπαρών γλυκών. Αποτελούν ιδανικό σνακ μεταξύ των γευμάτων, πρέπει όμως να καταναλώνονται με μέτρο, καθώς είναι πλουσιότερα σε θερμίδες ανά τεμάχιο, συγκριτικά με τα αντίστοιχα φρέσκα φρούτα.

Προστατεύουν τα οστά:

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα, συμβάλλουν στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η συστηματική κατανάλωση ξηρών δαμάσκηνων οδήγησε στο σχηματισμό νέου οστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Ωφελούν την καρδιά:

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Journal of the American College of Nutrition», η αντιοξειδωτική σύνθεση των φρούτων αυτών προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα, εμποδίζοντας την οξείδωση της «κακής» χοληστερόλης.

Βοηθούν το έντερο:

Έχουν ήπια καθαρτική δράση η οποία οφείλεται στη μεγάλη περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες. Υπολογίζεται ότι 10-12 ξηρά δαμάσκηνα παρέχουν 7 γρ. φυτικών ινών, που αντιστοιχούν στο 30% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Επίσης, η κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων δεν προκαλεί πόνο και πρήξιμο στην κοιλιά.

Ποια να προτιμήσουμε

Τα ξηρά δαμάσκηνα και οι σταφίδες κατατάσσονται πρώτα μεταξύ όλων των φρούτων -αποξηραμένων και φρέσκων- όσον αφορά την αντιοξειδωτική τους δράση, δηλαδή την ικανότητα των συστατικών τους να απορροφούν τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Αντιγήρανσης των ΗΠΑ. Στην εν λόγω λίστα ακολουθούν οι φράουλες, τα φρέσκα δαμάσκηνα και τα πορτοκάλια.

Παχαίνουν τα αποξηραμένα φρούτα;

Αν κάθε φορά υπολογίζετε τη μερίδα που θα καταναλώσετε, τότε θα πάρετε την ίδια ποσότητα θερμίδων, όπως εάν τρώγατε φρέσκα φρούτα.

Επίσης είναι σημαντικό να υπολογίζετε την ποσότητα που καταναλώνετε, διότι λόγω της μειωμένης περιεκτικότητάς τους σε νερό, τα αποξηραμένα φρούτα χαρακτηρίζονται ως «θερμιδικά πυκνά». Δηλαδή, περιέχουν αυξημένο αριθμό θερμίδων σε μικρή ποσότητα.

Επιπλέον πρέπει να επιλέγετε αποξηραμένα φρούτα χωρίς επικάλυψη ζάχαρης, γιατί μπορεί να αυξήσουν το βάρος σας και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Και μην ξεχνάτε πως η κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων πρέπει να συνδυάζεται με αύξηση στην κατανάλωση νερού.

