Τo διεθνές Course των βασικών χειρουργικών δεξιοτήτων (BSS) στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Για έβδομη συνεχή χρονιά, στις 21 και 22 Μαΐου, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας φιλοξενεί το Course των βασικών χειρουργικών δεξιοτήτων (BSS) από τον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Δημήτρη Ζαχαρούλη και το Royal College of Surgeons of England (RCS), στο οποίο έχουν εκπαιδευτεί ως τώρα περισσότεροι από 700 χειρουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Course διοργανώνεται στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δύο φορές το χρόνο και απευθύνεται σε νέους ιατρούς όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων αλλά και σε φοιτητές των τελευταίων ετών οι οποίοι, έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν χειρουργική ειδικότητα και έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους νέους χειρουργούς στην ασφαλή χειρουργική πρακτική μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον εργαστηρίου.

Είναι ένα εντατικό σεμινάριο πάνω σε βασικές χειρουργικές τεχνικές, όπως βασικές λαπαροσκοπικές τεχνικές, τεχνικές συρραφής κ.α. Σε κάθε εκπαιδευόμενο δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει υψηλής ποιότητας εξοπλισμό υπό την καθοδήγηση και εποπτεία άριστων χειρουργών, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν ειδικά από τους συμβούλους του Βρετανικού Κολεγίου Χειρουργών.

Στόχος του είναι να διδάξει, να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει την ικανότητα των εκπαιδευομένων να χρησιμοποιήσουν ασφαλείς χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες είναι κοινές σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, η μεγαλύτερη Ιδιωτική Κλινική της Κεντρικής Ελλάδας, επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση των συνεργατών του και στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Διοργανώνει και φιλοξενεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του τα σημαντικότερα επιστημονικά γεγονότα και τοποθετεί τη Θεσσαλία στο επίκεντρο των επιστημονικών εξελίξεων πανελλαδικά.