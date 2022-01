Μέσα στα 150 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Στις 27 Δεκεμβρίου 2021 ανακοινώθηκε η κατάταξη των πανεπιστημίων στο χώρο του Sport Science από τον οργανισμό ARWU (Shanghai’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments 2021) και αφορά δεδομένα 2016-2020. Σύμφωνα με αυτό το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνεχίζοντας την καλή παράδοση των προηγούμενων ετών, βρίσκεται στις θέσεις 101-150 παγκοσμίως, κάτι που το αναδεικνύει ως το πρώτο στην Ελλάδα με βάση την ερευνητική δραστηριότητα, τις δημοσιεύσεις σε ποιοτικά περιοδικά και την απήχηση ή αναγνωρισιμότητα του ερευνητικού του έργου διεθνώς, καθώς και το βαθμό διεθνών συνεργασιών (https://www.shanghairanking.com/rankings/grsssd/2021).

Η συγκεκριμένη λίστα λαμβάνει υπόψη το Πανεπιστήμιο ως μονάδα ανάλυσης και βασίζεται στη βάση Web of Science. Συνολικά στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης συναντάμε 6 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, 3 από την Αυστραλία και ένα από τον Καναδά, ενώ το πρώτο αμερικανικό πανεπιστήμιο βρίσκεται στην 20η θέση. Τα πρώτα 3 πανεπιστήμια στην κατάταξη είναι το Deakin University, Αυστραλία, το Norwegian School of Sport Sciences, Νορβηγία και το University of Copenhagen, Δανία. Το πρώτο πανεπιστήμιο της νοτίου Αμερικής είναι το University of Sao Paulo (26η θέση), της Αφρικής είναι το University of Cape Town (41η θέση) και της Ασίας το Shanghai University of Sport, Κίνα (56η θέση).

Πίνακας 1. Συγκριτικά στοιχεία για τα τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν αντίστοιχο Τμήμα.

Κριτήρια Δείκτες ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ* ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ Παραγωγή ερευνητικού έργου Άρθρα που βρίσκονται στη βάση δεδομένων Web of Science μεταξύ 2016-2020 (PUB) 13,1 16,2 13,5 5,3 Ποιότητα έρευνας Ετεροαναφορές σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν από μέλη του Πανεπιστημίου μεταξύ 2016-2020 (CIT) 6,3 6,4 5,1 2,5 Ετεροαναφορές ανά δημοσιευμένο άρθρο της περιόδου 2016-2020 (CPP) 48,5 39,6 38,1 46,4 Αριθμός δημοσιεύσεων στο ανώτερο 25% της βάσης δεδομένων Web of Science μεταξύ 2016-2020 (TOP) 7,2 10,0 8,6 2,9 Διεθνείς συνεργασίες Ποσοστό δημοσιεύσεων με τη συνεργασία ακαδημαϊκών από ιδρύματα του εξωτερικού (IC) 70,4 57,3 50,4 52,0

Σημείωση : Στα στοιχεία του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ προμετρώνται τα δεδομένα 2 Τμημάτων, Θεσσαλονίκης και Σερρών, καθώς η λίστα της Σαγκάης χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο ως μονάδα ανάλυσης.

Τα πλήρη δεδομένα της λίστας βρίσκονται εδώ: https://www.shanghairanking.com/rankings/grsssd/2021