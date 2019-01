Διεθνής κινηματογραφική παραγωγή στα Τρίκαλα. Αναζητούνται κομπάρσοι

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάστηκε και παραχώρησε άδεια για πραγματοποίηση γυρισμάτων της ταινίας «Born To Be Murdered» σε δημοτικούς χώρους.

Πρόκειται για μια αμερικανο-ιταλική κινηματογραφική παραγωγή, του γνωστού σκηνοθέτη των «Suspiria» και «Call Me By Your Name», Luca Guadagnino, για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινίας του Ferdinando Cito Filomarino. Πρόκειται για περιπέτεια, η οποία θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και βεβαίως στα Τρίκαλα, στον εμβληματικό Μύλο Ματσόπουλου και σε άλλα σημεία.

Η εταιρεία παραγωγής FALIRO HOUSE PRODUCTIONS καλεί, όσους και όσες επιθυμούν, να μετάσχουν στο ανοιχτό casting, για βοηθητικούς ηθοποιούς, που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 02/02/19, 14:00-18:00 στον δημοτικό κινηματογράφο Τρικάλων, στον μύλο Ματσόπουλου.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα Τρίκαλα το διάστημα 18 - 21 Φεβρουαρίου 2019.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:

-Δυνατότητα Ασφάλισης στο ΙΚΑ (υποχρεωτικά) και αντίστοιχα Άδεια Παραμονής και Εργασίας για τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

Κλεοπάτρα Αμπατζόγλου – 6972645775 – kampatz@yahoo.gr

Ρωμανός Αργυρόπουλος – 6974925581 – roman.argy@gmail.com

[trikalaenimerosi.gr]