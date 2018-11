Πολυπληθές fam trip σημαντικών Tour Operators στη Θεσσαλία

Στo πλαίσιο της φετινής Philoxenia, η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από τους hosted byers της έκθεσης, διοργάνωσε ακόμη ένα ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) με καταξιωμένους tour operators, εκπροσώπους μεγάλων τουριστικών γραφείων στις χώρες τους.

Συγκεκριμένα στο fam trip συμμετείχαν συνολικά 17 tour operators. Από την Κίνα εκπρόσωποι των Tripwant International Company Lted , ETC, ELITE TRAVEL CONNECTION, YOU TOO TRAVEL, CHINA SWAN INTERNATIONAL TOURS, από τη Ν. Κορέα του Redcap Tour , από τη Ρωσία των FIJET, TourProfi, V tour, Mozaika Travel Solutions, από τη Γαλλία του Challenger and Partners και του Safran LTD, από την Κροατία των Aurora Maris Travel και Maestral Travel, από την Ουκρανία του Travel Agency Tamarind, από την Ουγγαρία του La Grotta Holidays KFT και από την Ινδία του Mercury Travels LTD.

Η αποστολή ξεκίνησε το ταξίδι από τα Μετέωρα, συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού Γιάννη Μπουτίνα, όπου εντυπωσιάστηκαν από το φυσικό τοπίο, γεύτηκαν μοναδικές γεύσεις, ξεναγήθηκαν στις Ιερές Μονές Βαρλάαμ, Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου, περιηγήθηκαν στην πόλη, επισκέφθηκαν τοπικές επιχειρήσεις, επισκέφθηκαν τοπικό οινοποιείο, ενημερώθηκαν από την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Τρικάλων για την περιοχή κι έκαναν συναντήσεις με εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

Το ταξίδι συνεχίστηκε στο Βόλο και στο Πήλιο. Στο Βόλο ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα του παραλιακού μετώπου της πόλης (αντίγραφο Αργούς, υπαίθρια γλυπτοθήκη πάρκου Αναύρου, παραδοσιακά τσιπουράδικα της πόλης, Πανεπιστήμιο, Άναυρο, Λόφο Γορίτσας), γεύτηκαν τοπικά εδέσματα, περιηγήθηκαν στην Πορταριά, τη Μακρυνίτσα, τις Μηλιές και την Τσαγκαράδα. Επίσης επισκέφθηκαν σημαντικά πολιτιστικά μνημεία του Πηλίου και τις μοναδικές του παραλίες. Η Ένωση Ξενοδόχων προς τιμή τους διοργάνωσε ελληνική βραδιά στην Τσαγκαράδα.

Το ταξίδι στη Θεσσαλία κράτησε 5 ημέρες με περιήγηση σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και τα κυριότερα αξιοθέατα, ώστε να φύγουν αποκομίζοντας τις καλύτερες εμπειρίες και να εντάξουν στα προγράμματα τους τη Θεσσαλία.

Αυτά τα ταξίδια εξοικείωσης έχουν στόχο την ανάδειξη των προορισμών, την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις που μπορεί να κάνει ο επισκέπτης και αποτελούν ένα ¨ζωντανό¨ τουριστικό οδηγό της περιοχής για τους συμμετέχοντες και γι’ αυτό αποτελούν μια από τις δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την τουριστική προβολή.