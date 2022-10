Ξενάγηση στον θαυμαστό κόσμο των μανιταριών

Στον θαυμαστό μικρόκοσμο των μανιταριών θα ξεναγήσει τους συμμετέχοντες στην 4η Γιορτή Μανιταριού και Βοτάνων στη Μακρυράχη Πηλίου ο εκπαιδευτικός και πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδος, Γιώργος Κωνσταντινίδης. Κατά τη διάρκεια σεμιναρίου μανιταρογνωσίας, στο οποίο θα διδάξει ο ίδιος, θα αναφερθεί στον ρόλο των μυκήτων στο οικοσύστημα, στην ανάπτυξη της μανιταροφιλίας, ενώ αύριο Κυριακή θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες στο δάσος για την αναγνώριση και συλλογή μανιταριών.

Με αφορμή τη γιορτή, που ξεκινά σήμερα στη Μακρυράχη, ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρεται στην άνθιση της μανιταροφιλίας, αλλά και στην ανάγκη για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των μακρομυτών ως τμήμα της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Συνέντευξη στην ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

*Κατ’ αρχάς, κ. Κωνσταντινίδη, πώς κύλησε φέτος η καρποφορία του βρώσιμου μύκητα; Αποζημιώθηκαν οι μανιταρόφιλοι ανά την Ελλάδα και ποια ήταν τα φαγώσιμα ήδη, που κυριάρχησαν;

Μετά από δύο, σχετικά φτωχές, χρονιές, ο φετινός Σεπτέμβριος φάνηκε γενναιόδωρος απέναντι στους μανιταροσυλλέκτες, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Τα περιζήτητα «Βασιλικά» και ιδιαίτερα ο χάλκειος (Boletus aereus) και o δικτυωτός (Boletus reticulatus) μαζί με τα θερμόφιλα «Νεραντζάκια», όπως λένε τους Καισαρικούς Αμανίτες (Amanita caesarea) οι παραδοσιακοί συλλέκτες στο Πήλιο, ήταν οι πρωταγωνιστές αυτής της πρώιμης φθινοπωρινής έξαρσης καρποφορίας. Οι καταψύκτες γέμισαν και τα ξηραντήρια δούλεψαν για αρκετές μέρες, αφού σε τέτοιες περιπτώσεις όσα και να μοιράσει κανείς σε φίλους και γείτονες, υπάρχει πάντα περίσσεμα. Παράλληλα κινήθηκε κάπως και το εμπορικό κομμάτι με την τροφοδοσία μικρών έστω ποσοτήτων της πολύτιμης πρώτης ύλης σε εστιατόρια και μανιταροεπιχειρήσεις.

*Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να «ανθίζει η λεγόμενη μανιταροφιλία, μολονότι στο παρελθόν υπήρχε μία διστακτικότητα στη συλλογή και κατανάλωση μανιταριών, λόγω των τοξικών ειδών που υπάρχουν.

Πράγματι, την τελευταία εικοσαετία το ενδιαφέρον για τη γνώση και τη συλλογή των μανιταριών παρουσιάζει έξαρση, καθώς όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν την εξαίρετη γεύση και τη συγκίνηση που προσφέρει η εμπειρία της αναζήτησης και της συλλογής τους, αλλά και η καταγραφή, η φωτογράφιση και η ταυτοποίησή τους. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η συλλογή και η κατανάλωση μανιταριών είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους φυσικής άθλησης, ευχάριστης ενασχόλησης, υγιεινής διατροφής, αλλά και αφορμή αναψυχής και απόδρασης από την καθημερινότητα. Με επίκεντρο λοιπόν τα αυτοφυή μανιτάρια καταγράφεται στη χώρα μας ένα πρωτοφανές φαινόμενο μανιταροφιλίας, μανιταρογνωσίας και μανιταροανάπτυξης.

Τα μανιτάρια αποτελούν πρωτίστως εξαίρετη τροφή και πρώτη ύλη για την παρασκευή κορυφαίας ποιότητας προϊόντων διατροφής, που συμβάλλουν στη διατροφική μας αυτάρκεια. Ωστόσο αποτελούν και:

-σημαντικό παράγοντα περιβαλλοντικής ισορροπίας,

-εξέχον στοιχείο της βιοποικιλότητας και αντικείμενο επιστημονικής έρευνας,

-ευκαιρία για κίνηση, άθληση, χαλάρωση και αναζωογόνηση στο φυσικό περιβάλλον,

-αφορμή για ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης, δράσης και συνύπαρξης, που ενισχύει την κοινωνική συνοχή,

-πηγή έμπνευσης και δημιουργίας έργων τέχνης,

-αφορμή για πολιτισμικά δρώμενα, που κινητοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες,

-αφορμή για ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και φιλίας με άλλους λαούς,

-πόλο έλξης επισκεπτών και, τέλος,

-μοχλό ήπιας οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης της τοπικής μικροοικονομίας, απομακρυσμένων κυρίως περιοχών της χώρας μας.

Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες, η διάδοση της γνώσης γίνεται πλέον συστηματικά, μέσω της δράσης μανιταροφιλικών συλλόγων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, της έκδοσης εκπαιδευτικού υλικού (οδηγοί πεδίου, εκπαιδευτικές αφίσες, φυλλάδια κλπ.), της λειτουργίας ιστοτόπων μυκητολογικού περιεχομένου, της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, μουσεία μανιταριών, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, φορείς διαχείρισης Εθνικών Δρυμών ή Εθνικών Πάρκων, της λειτουργίας μουσείων μανιταριών (Λάβδα Γρεβενών και Καλαμπάκα Τρικάλων), αλλά και του προγράμματος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης μανιταροσυλλεκτών, κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, που εφαρμόζεται από το 2008 σε συνεργασία του Επιμελητηρίου Γρεβενών με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον ΔΙ.ΦΟ.Π. (Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης), το Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών και τους Μανιταρόφιλους Ελλάδας.

*Από όσα γνωρίζουμε, έχετε ζητήσει τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου, που θα διέπει τη διαχείριση των αυτοφυών μανιταριών. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία;

Παρ’ όλο τον σημαντικό και αναντικατάστατο ρόλο τους στην ισορροπία του περιβάλλοντος, οι μακρομύτες (ορατά με γυμνό μάτι μανιτάρια) δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία διεθνή συνθήκη, που αναφέρεται στην προστασία της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες, που στερούνται Εθνικού Ερυθρού Καταλόγου (σπάνιων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών) μακρομυκήτων.

Ωστόσο η χώρα μας, μέσω του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής), συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Προστασία των Μυκήτων (European Council for the Conservation of Fungi - ECCF) στην προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι μύκητες ανάμεσα στους οργανισμούς, που προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις και ιδιαίτερα με τη σύμβαση της Βέρνης, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και η διαδικασία σύνταξης Εθνικού Ερυθρού Καταλόγου.

Τα ζητήματα, που σχετίζονται με το καθεστώς προστασίας μακρομυκήτων, αλλά και τη νομοθεσία και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών στη χώρα μας, εξετάστηκαν συστηματικά και αποτυπώθηκαν στο «Πόρισμα για τον καθορισμό νομικού πλαισίου για τη διαχείριση και πιστοποίηση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών της Ελλάδας» (Ιούλιος 2019). Αυτή η προσπάθεια αποτέλεσε το πρώτο βήμα μιας πορείας, που …δεν δείχνει να ολοκληρώνεται σύντομα και εύκολα.

*Φέτος, συμμετέχετε στην 4η Γιορτή Μανιταριού και Βοτάνων στη Μακρυράχη Πηλίου. Τι περιλαμβάνει το σεμινάριο μανιταρογνωσίας, που θα δώσετε;

Η παρουσίασή μου φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον θαυμαστό μικρόκοσμο των μανιταριών σε σχέση με το περιβάλλον γενικά και με τον άνθρωπο ειδικότερα. Εχει δύο διακριτά μέρη: το α’ που αναφέρεται στον ρόλο των μυκήτων στο οικοσύστημα και στις πολύπλευρες δράσεις που αναπτύσσονται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, με επίκεντρο τα μανιτάρια (μανιταροφιλία) και το β’ που παρουσιάζονται τα κλειδιά αναγνώρισης και διάκρισης τόσο των πιο επικίνδυνων, τοξικών μανιταριών, όσο και των κορυφαίων από τα φαγώσιμα μανιτάρια της Ελλάδας (μανιταρογνωσία). Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά την επόμενη ημέρα στο πεδίο, με όσους μας ακολουθήσουν στην αναζήτηση, αναγνώριση και συλλογή μανιταριών, στα δάση της περιοχής.

Επιστρέφει η 4η Γιορτή Μανιταριού και Βοτάνων στη Μακρυράχη

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, επιστρέφει το τρέχον Σαββατοκύριακο, στη Μακρυράχη Πηλίου, η 4η Γιορτή Μανιταριού και Βοτάνων.

Πρόκειται για μία γιορτή, που διοργανώνει ο Σύλλογος Απανταχού Μακρυραχιωτών «Γεώργιος Κανισκέρης» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυράχης υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου.

Η γιορτή ξεκινά σήμερα το απόγευμα, στις 7μ.μ., με σεμινάριο μανιταρογνωσίας από τον πρόεδρο των Μανιταρόφιλων Ελλάδος, Γιώργο Κωνσταντινίδη.

Στις 8:30 μ.μ. θα ακολουθήσουν μανιταρομαγειρέματα από τον σεφ και μέλος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας, Φώτη Παρασκευαΐδη.

Η πρώτη ημέρα θα κλείσει με συναυλία, που θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ., από το συγκρότημα Manitarock.

Αύριο, Κυριακή 9 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, θα γίνουν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του χωριού και εξόρμηση στο δάσος για την αναγνώριση και συλλογή μανιταριών.

Με την επιστροφή, στη 1:30 μ.μ., ο Φώτης Παρασκευαΐδης θα κάνει μανιταρομαγειρέματα.

Η είσοδος και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τις δύο ημέρες είναι ελεύθερη.