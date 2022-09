Από το αρχαίο θέατρο της Λιόν, στο αρχαίο θέατρο του Δίου

Στο Δίον για να πάρει μέρος στη Διεθνή Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλητισμού «Ολύμπια εν Δίω» 2022 στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου ώς 30 Σεπτεμβρίου ως αναβίωση των αρχαίων αγώνων θεάτρου, μουσικής και αθλητισμού που πραγματοποιούνταν κατά την αρχαιότητα στον ίδιο χώρο, την ιερή πόλη των Μακεδόνων και με το ίδιο όνομα «Ολύμπια εν Δίω», ταξιδεύει το θεατρικό έργο του 1ου Γυμνασίου Βόλου.

Το 1ο Γυμνάσιο Βόλου με μέλη της θεατρικής ομάδας συμμετείχε κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε δύο συναντήσεις Erasmus+ με σκοπό τη δημιουργία ενός θεατρικού και το ανέβασμα μιας παράστασης σε συνεργασία με άλλα πέντε ευρωπαϊκά σχολεία. Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος με μαθητές πραγματοποιήθηκε από 1η ώς 7η Μαΐου στο Wilhelmshaven της Γερμανίας, όπου βρίσκεται και το συντονιστικό σχολείο και οι μαθητές έκαναν πρόβες, δημιούργησαν τα σκηνικά και συντόνισαν την σκηνοθεσία και χορογραφία. Μόλις δυο εβδομάδες αργότερα στη Γαλλία, συγκεκριμένα στο Rumilly, έγιναν με πολύ εντατικούς ρυθμούς οι τελευταίες πρόβες και ανέβηκε στις 16/5/2022 η θεατρική παράσταση στο αμφιθέατρο του ιδιωτικού συνεργαζόμενου γαλλικού σχολείου. Την επόμενη μέρα παίχτηκε στο αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο της Λιόν.

Ο τίτλος του θεατρικού έργου είναι «Sailing the sea of time - the adventures on board of the Eurodysseia» και την κεντρική ιδέα του αποτελεί η ευθύνη όλων στην κοινή πορεία στην ενωμένη Ευρώπη, ευθύνη για διατήρηση του πολιτισμού, της ιστορίας και των ανθρώπινων αξιών (unitas in diversitate / unity in diversity). «Το δικό μας, ελληνικό κομμάτι συμμετοχής στο θεατρικό έχει κεντρικό ήρωα τον Πυθαγόρα, που προβάλλοντας τις αξίες της ειρήνης, του ήθους, της ενότητας ως αρχές της επιστήμης και της φιλοσοφίας προσκαλεί τον «κακό» υπερήρωα σε αγώνα λόγου κι επιχειρημάτων και τον αντικρούει με επιτυχία. Με τη συνοδεία μουσικής της «Ιέρειας» του Λουδοβίκου των Ανωγείων και κυρίως της χορογραφίας η σκηνή μας απογειώθηκε και έκλεισε με επιτυχία την παράσταση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του σχολείου. Υπεύθυνοι καθηγητές είναι ο Λεωνίδας Χριστοδουλίδης στο θεατρικό, η Ελένη Χρηστίδη στη χορογραφία και η Κατερίνα Μελαχροινάκη ως συντονίστρια του προγράμματος στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου.

Ο «Πυθαγόρας» αυτές τις μέρες, προσαρμοσμένος σε μια διασκευή για περισσότερους ηθοποιούς και χορευτές», ταξιδεύει στο Δίον.