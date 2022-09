«Ακτινογραφία» στους δείκτες της πανδημίας

Τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, ήτοι επιστήμονες υγείας, οικονομολόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί, με στόχο να εξεταστούν οι νεότερες εξελίξεις, αλλά και να αποτελέσει πόλο γόνιμης συζήτησης πάνω σε θέματα που αφορούν στην πρόσφατη υγειονομική κρίση με τον κορονοϊό, δίνει η θεματολογία του συνεδρίου «Pandemic Conference: What we have learned, what we have to teach», που διοργανώνει στον Βόλο το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας.

Στο συνέδριο θα αναλυθούν οι υγειονομικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και οι επιδράσεις της πάνω σε όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής σφαίρας.

Αναφερόμενος στους σκοπούς του συνεδρίου ο πρόεδρος του τμήματος Λουκάς Ζαχείλας επισήμανε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι έτοιμο να δημιουργήσει προγνωστικά μοντέλα για την προετοιμασία της κοινωνίας για τις πανδημίες, με αφορμή την υγειονομική κρίση και τον covid19.

Οπως τόνισε θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο μέσω του οποίου «θα αναδειχτούν oι υγειονομικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της πανδημίας πάνω σε όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».

Παράλληλα με τη θεματολογία θα αποτυπωθεί πώς διαχειρίστηκε και αντιμετωπίστηκε από το ΕΣΥ η πανδημία του κορονοϊού την προηγούμενη διετία, όποτε τα διαδοχικά «κύματα» ανέδειξαν ελλείψεις, αδυναμίες, αλλά και τρωτά του δημόσιου τομέα υγείας.

Στο κομμάτι αυτό ιδιαίτερη είναι η συνεισφορά του Χαράλαμπου Μάνδρου, που ως επικεφαλής των κλινικών covid στο Νοσοκομείο Βόλου γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τη διαχείριση και αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού βρήκε όλα τα νοσοκομεία απροετοίμαστα και πως το ΕΣΥ εξαιτίας της υποστελέχωσης και της έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας σε τέτοιου είδους πανδημίες αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα.

«Επί δύο σχεδόν χρόνια λειτουργούσαμε σε συνθήκες πολέμου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, διότι είχαμε να διαχειριστούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, δίχως να έχουμε όλα τα απαιτούμενα μέσα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος αναφερόμενος στην υποστελέχωση σε γιατρούς και νοσηλευτές που δυσχέραινε ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον κ. Μάνδρο η εμπειρία της υγειονομικής κρίσης μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για την Πολιτεία, για αυτό όπως επισήμανε, θα πρέπει «έστω και τώρα το ΕΣΥ να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό γιατρών, ώστε η διαχείριση την επόμενη φορά να είναι ιδανικότερη».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Μιχάλης Ζουμπουλάκης, καθηγητής Οικονομικών, ανέφερε πως η υγειονομική κρίση του κορονοϊού βρήκε απροετοίμαστη σε όλα τα επίπεδα την παγκόσμια κοινότητα και αναφέρθηκε σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που αν και έχουν πολύ καλύτερα συστήματα υγείας από την Ελλάδα, εντούτοις κλονίστηκαν, διότι επρόκειτο για κάτι πρωτόγνωρο.

Ο ίδιος επίσης ανέφερε ότι το δυστύχημα σήμερα είναι πως μετά από δύο χρόνια πανδημίας οι χώρες δοκιμάζονται ξανά εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και επισήμανε ότι πλέον το «στοίχημα είναι να βρεθούν λύσεις που θα ανακουφίζουν τις κοινωνίες».

Το συνέδριο συνεχίζεται μέχρι αύριο Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο, στην οδό Παύλου Μελά, (αίθουσα Β1).

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ