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Οι επιτυχόντες της Μαγνησίας
Τελευταία ενημέρωση: 2022-07-30, 09:10:56
Στις σχολικές μονάδες βρέθηκαν και χθες οι διευθυντές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για την ανάρτηση των καταστάσεων των μαθητών τους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Φέτος, οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων ανακοινώθηκαν νωρίτερα από ποτέ, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων αλλά και προσφέροντας άνεση χρόνου για να αναζητήσουν φοιτητική στέγη στον τόπο των σπουδών τους.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Πέμπτη το απόγευμα ωστόσο, αποτέλεσε… τεστ ετοιμότητας για μαθητές και διευθυντές σχολείων, καθώς σε ωράριο εκτός του σχολικού, οι δεύτεροι θα έπρεπε να παραλάβουν τις λίστες, να διασταυρώσουν την ορθότητα των στοιχείων και να αναρτήσουν τις καταστάσεις, διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες το πρωί.
Χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εκπαιδευτικοί βρίσκονταν είτε σε διακοπές είτε σε παραλίες και έπρεπε να ανατρέψουν όλον τον προγραμματισμό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Επί ποδός και στελέχη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, που ολοκληρώνοντας νωρίς το απόγευμα τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Παιδείας, κλήθηκαν να επιστρέψουν στα γραφεία για να παραλάβουν τις λίστες, να τις ξεχωρίσουν και να τις στείλουν σε κάθε σχολείο.
Στις παραλίες βρήκαν… τα αποτελέσματα και επιτυχόντες, που είτε έλαβαν μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα είτε μπήκαν οι ίδιοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία πέρασαν.
Παρακάτω δημοσιεύονται οι επιτυχίες των υποψηφίων ανά σχολική μονάδα. Ορισμένα λύκεια, δεν θέλησαν ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσαν να δημοσιοποιήσουν τους επιτυχόντες τους και γι’ αυτόν τον λόγο δεν περιλαμβάνονται.
Οι επιτυχόντες ανά λύκειο είναι οι εξής:
Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
Στο 93% ανέρχεται το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από το 1ο ΓΕΛ Βόλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου «το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας που ανέρχεται στο 93% μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και υπερήφανους. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας καλές σπουδές, όμορφα και δημιουργικά φοιτητικά χρόνια και πρόοδο στη ζωή τους».
Οι επιτυχόντες είναι οι εξής:
ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΛΙΤΣΚΑ ΑΛΜΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΛΙΤΣΚΑ ΜΠΕΛΙΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΕΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΓΕΡΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΟΥ ΣΙΝΓΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΑΚΑ ΒΑΛΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΖΕΡΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΖΗΜΕΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΚΑΛΛΑΜΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΣΥΝΟΔΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΚΑΠΤΖΙΟΥ ΟΡΓΚΙΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΤΣΑΔΑ ΟΛΓΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΛΑΚΑΒΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΔΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΕΜΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΜΕΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΠΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΕΡΣΟΥΦΛΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΣΑΜΑΡΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΑΡΜΠΟΝΝΙΕ-ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΣΑΡΛΟΤ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕΪΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΕΪΤΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΤΑΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΣΙΟΤΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΠΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
ΧΗΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΧΟΤΖΑ ΡΕΝΑΝΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΨΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
1ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΑΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΓΚΕΚΑΣ-ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΛΛΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΟΥΖΙΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΚΟΥΠΑ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
ΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΛΑΣΚΟΥ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΑΝΤΕΒΑ - ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΑΝΤΕΒΑ - ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΠΡΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΑΜΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΔΡΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΣΚΑΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΟΥΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΩ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΤΣΑΝΤΗΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΣΙΑΠΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΣΙΩΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΦΑΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
ΦΛΩΡΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΧΑΡΑΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΛΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑ ΑΝΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΖΑΝΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΛΑΓΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
2ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΑΝΤΟΝΙ ΕΡΙΑΛΝΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΡΑΒΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΥΩΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΒΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
ΒΑΡΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΖΑΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΘΛΙΒΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΤΟΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΚΟΛΛΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΜΑΝΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ-ΧΡΟΝΑΚΗ ΦΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
ΜΠΑΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΠΕΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΜΠΡΑΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΝΤΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΠΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΑΟΥΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΣΤΑΘΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΣΑΤΙΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΒΟΝΤΖΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΑΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
2ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΖΑΝΙ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΡΙΦΤΙ ΕΛΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΡΗΓΑΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
ΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΒΟΥΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΜΕΙΑΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΛΙΟΥΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΥΡΣΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΤΑΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΙΟΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΛΗΜΗΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΑΛΗΣ - ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
ΒΑΖΟΥΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΙΑΛΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΡΑΤΣΑ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΔΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΚΑΣΑΠΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΟΚΟΣΙ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΕΤΑΞΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΛΓΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΛΥΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΝΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΜΠΑΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΑΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΝΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΑΣΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΝΤΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΠΑΣΣΙΑ ΒΑΪΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΠΕΡΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΑΠΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΡΟΥΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΟΥΛΑ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
ΣΤΑΘΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΤΖΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΑΝΚΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΣΑΡΑΩΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΣΕΡΤΖΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
ΤΣΟΥΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
Το 5ο ΓΕΛ Βόλου συγχαίρει τους μαθητές του που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις σχολές προτίμησής τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι φέτος το σχολείο είχε αξιοσημείωτη επιτυχία στις πρωτοκλασάτες σχολές των επιστημονικών πεδίων, όπως η Ιατρική και η Νομική.
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΛΕΞΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- 5η
ΛΙΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΛΑΣΣΑ ΘΕΜΙΣΤΩ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ- 6η
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ ΖΩΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΛΛΟΥΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-3ος
ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΙΟΥΛΙΑ – ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΓΛΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΜΠΟΥΓΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΣ
ΔΟΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΑΛΑΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΤΤΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΙΑΜ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΓΚΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΔΟΥΖΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΖΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΡΝΑΒΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΙΣΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΑΓΑΡΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΝΑΣΛΙΜΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΝΕΧΑΛΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΝΤΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΑΚΙΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΗΓΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΙΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΣΤΟΥΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΑΛΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΣΑΝΙ ΛΙΓΚΕΡΣΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΣΙΧΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
ΤΣΟΓΚΙΔΗ ΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΤΣΟΥΠΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΦΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΧΡΙΣΤΟΒΑ ΑΛΝΤΕΡΒΙΣΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΑΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΙΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
ΠΟΠΟΥΡΑ ΤΡΙΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΣΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΔΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΚΕΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΓΟΥΔΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΔΗΜΗΤΡΩΦ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΖΟΥΠΑΝΗ ΕΛΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΚΑΪΣΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΦΦΕ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΥΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΠΡΩΪΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΑΒΒΕΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΣΑΡΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
ΣΙΡΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΦΑΤΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΦΥΡΗ ΖΩΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΤΣΙΒΡΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ
ΑΡΕΘΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)
ΒΟΣΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΟΒΑΤΣΙ ΟΡΝΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
ΜΕΓΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΠΟΪΑ ΒΙΟΝΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΜΠΡΑΜΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ ΑΝΤΟΥΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΑΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΑΜΑΡΑ ΜΕΛΛΩ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΣΑΒΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΟΥΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΕΡΕΑ ΡΟΜΠΕΡΤ-ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΤΣΙΩΤΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ- ΛΟΥΡΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ
ΖΗΡΓΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΤΣΙΝΤΕΛΙΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΟΜΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΜΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΤΣΕΛΑ ΕΓΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΣΟΥΡΕΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΚΟΥΚΟΥΜΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΝΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ- ΑΝΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΡΙΝΤΣΕΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΘΩΜΑΪΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΚΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΤΣΑΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΛΑΪΝΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΡΓΥΡΙΑ- ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΖΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΕΛ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΟΥΣΑΜΠΕΛΛΙΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΡΟΥΣΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΕΛ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΠΑΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΟΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΤΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΧΑΣΑΠΗ ΕΥΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
ΓΚΙΣΤΟ ΝΤΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΔΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΚΡΑΤΕΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΦΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΜΟΥΣΚΑΪ ΑΛΚΕΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΜΠΟΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΣΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΕΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΡΙΚΑ ΡΕΝΤΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΓΑΡΔΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΣΩΖΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΡΗΓΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΡΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΕΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΒΛΟΥΜΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΡΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
1Ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βόλου και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου είδαν με χαρά τις επιτυχίες των μαθητών τους.
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΖΙΩΓΑ ΜΥΡΤΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ
ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ ΑΠΘ
ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ.
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ.
ΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΠΑΝ. ΜΑΚ.
ΠΑΡΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ο διευθυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Η επιτυχία τους, όπως σημειώνουν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που όλοι (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί) βιώσαν τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας.
Επίσης συγχαίρουν, τους γονείς τους, οι οποίοι στήριξαν με πίστη και επιμονή την προσπάθεια των παιδιών τους.
ΒΕΔΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΟΥΚΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΪΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΔΑΝΑΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΪΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΕΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΧΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Βόλου (Εσπερινό) εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι, όπως επισημαίνεται, πως εξασφάλισαν κάποιες από τις ελάχιστες θέσεις που μπορούν να διεκδικούν οι μαθητές των εσπερινών ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ, σημειώνοντας, μάλιστα, πολλές πρωτιές στις Σχολές επιλογής τους.
ΒΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΡΟΔΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΣΑΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΖΗΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΑΡΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ο διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας συγχαίρουν δημοσίως τους μαθητές του σχολείου που εισάγονται σε σχολές της Ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022, καθώς και τους γονείς των μαθητών για την επιτυχία των παιδιών τους.
Να επισημανθεί πως η επιτυχία των μαθητών του σχολείου ανήλθε σε ποσοστό στο 46% επί των συμμετεχόντων.
Ο διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να συγχαρούν δημοσίως τους μαθητές του σχολείου που εισάγονται σε σχολές της ανώτατης εκπαίδευσης. Η επιτυχία των μαθητών του σχολείου στις εξετάσεις ανήλθε σε ποσοστό στο 46% επί των συμμετεχόντων.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΔΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΠΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΣΚΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΣΤΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ.
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
Από τους 73 μαθητές που προσήλθαν στις εξετάσεις εισήχθησαν οι 38.
ΑΚΡΙΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΒΑΪΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΟΤΚΑΪ ΝΕΣΙΑΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ ΜΑΡΙΤΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
20127005 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΜΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΕΜΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΝΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΞΥΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΝΟΥΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ - ΑΡΓΥΡΩ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΣΚΟΤΙΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΖΙΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΤΡΥΠΑ ΣΟΦΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΧΡΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΒΑΪΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΠΟΥΣΙΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΡΕΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΟΥΤΣΑ ΕΝΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ
Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Αγριάς εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές τους που πέτυχαν την εισαγωγή τους, παρά τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημία. Επίσης, συγχαίρουν τους γονείς που στήριξαν τα παιδιά τους και τους έδωσαν κουράγιο να πιστέψουν στις δυνάμεις τους. Παράλληλα συγχαίρουν και όσους δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και τους παρακινούν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για το μέλλον της ζωής τους, γιατί το μέλλον είναι κάτι που διαμορφώνεται συνεχώς και δεν καθορίζεται από μια στιγμή.
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΔΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΖΕΡΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΓΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΙΤΟΥΛΗ ΖΩΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΗΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ
ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΑΣΣΩΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΚΟΡΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΚΑ ΜΗΧΑΗΛΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΙΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΙΓΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΩΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
Η φετινή χρονιά έχει να επιδείξει μόνο επιτυχίες, στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου. Η Διεύθυνση του σχολείου σημειώνει: «Οι μαθητές μας καταφέραν με επιμονή και πολύχρονη προσπάθεια, επικουρούμενοι/ες από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, να εισαχθούν σε ποσοστό 89% σε σχολές υψηλής ζήτησης, οι οποίες αποτελούσαν και τις πρώτες τους προτιμήσεις. Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας που εισαχθήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τον αγώνα που δώσανε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ακαδημαϊκές σπουδές τους και λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία.
Συγχαρητήρια επίσης στους μαθητές μας που προσπάθησαν χωρίς να έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η ζωή και οι ευκαιρίες δεν τελειώνουν εδώ. Τους ευχόμαστε επιμονή και καλή δύναμη, προκειμένου ο κόπος τους να δικαιωθεί και να γίνουν πραγματικότητα όλα τα όνειρά τους».
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΓΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ ΑΠΘ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ).
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