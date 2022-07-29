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Οι επιτυχόντες της Μαγνησίας
Τελευταία ενημέρωση: 2022-07-29, 11:50:31
Αργά χθες το απόγευμα, με τα σχολεία να είναι κλειστά και τους υποψηφίους σε διακοπές ή σε παραλίες, ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας.
Οι επιτυχόντες της Μαγνησίας ενημερώθηκαν μέσω SMS στα κινητά τους τηλέφωνα ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για το εισιτήριο εισόδου που έλαβαν για τις σχολές της προτίμησής τους, ενώ σε ασκήσεις… ετοιμότητας υποβλήθηκαν στελέχη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για την παραλαβή των καταστάσεων των επιτυχόντων και την ανάρτησή τους στα σχολεία, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.
Η ανακοίνωση των βάσεων χάρισε χαμόγελα στους επιτυχόντες της Μαγνησίας, που είδαν τις προσπάθειές τους να αποδίδουν καρπούς και ετοιμάζονται πλέον για τις σπουδές τους.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε φέτος νωρίτερα από ποτέ δίνοντας το περιθώριο του χρόνου στους επιτυχόντες να αναζητήσουν φοιτητική στέγη.
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ προσπάθησε να επικοινωνήσει με όσο το δυνατό περισσότερους επιτυχόντες από τον νομό, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν αργά το απόγευμα.
Αναλυτικές καταστάσεις με τα ονόματα των υποψηφίων ανά λύκειο οι διευθυντές των σχολείων αναμένεται να δώσουν σήμερα στη δημοσιότητα.
Παρακάτω δημοσιεύονται τα ονόματα ορισμένων εκ των επιτυχόντων στη Μαγνησία. Πρόκειται για υποψηφίους, που, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο της εισαγωγής τους στις σχολές προτίμησής τους, ενώ κάποιοι από αυτούς πέτυχαν την εισαγωγή τους στις πρώτες θέσεις των τμημάτων που εισάγονται:
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΓΕΛ
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, 1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -1ος
ΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΑΡΑΩΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ, 4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΜΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΝΩ, ΜΟΥΣΙΚΟ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΟΥΣΙΚΟ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, 1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΞΑΝΘΗΣ -4ος
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, 2ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ- 11η
ΚΑΖΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΟΥΣΙΚΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΛΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΛΟΥ -1ος
ΝΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, 2ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- 9η
ΒΟΥΤΣΗ - ΜΙΧΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΧΗΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΩ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ, 2ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ- 3η
ΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, 4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΣΑΝ ΑΘΗΝΑ
ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΛΕΞΙΑ, 5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, 5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- 5η
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ- 3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ- ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ- 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ- ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΛ ΑΜΥΡΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΕΛ ΑΜΥΡΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ ΓΙΟΝΑ, ΓΕΛ ΑΜΥΡΟΥ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΓΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΒΟΛΟΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΛ ΑΜΥΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΜΑΚ
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΛ ΑΜΥΡΟΥ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΜΟΚΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΓΕΛ ΑΜΥΡΟΥ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΝΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΝΑ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΛΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΡΓΥΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΖΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΕΠΑΛ. ΑΛΜΥΡΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 3ο ΕΠΑΛ. ΒΟΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΕΠΑΛ. ΑΛΜΥΡΟΥ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 3ο ΕΠΑΛ. ΒΟΛΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 3ο ΕΠΑΛ. ΒΟΛΟΥ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΠΑΛ. ΑΛΜΥΡΟΥ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠΑΛ. ΑΛΜΥΡΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ, 1ο ΕΠΑΛ. ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4ο ΕΠΑΛ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΪΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 4ο ΕΠΑΛ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2ο ΕΠΑΛ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2ο ΕΠΑΛ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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