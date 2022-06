Συνάντηση του Χ. Σταχτέα με τη διευθύντρια του 9ου Γυμν. Βόλου ενόψει παγκόσμιων τελικών «F1 in Schools»

Συνάντηση με τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας πραγματοποίησε χθες η διευθύντρια του 9ου Γυνάσιου Βόλου, κ. Νίκη Χατζηκυριάκου με σκοπό να μιλήσουν για τις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «F1 in Schools» στο οποίο συμμετείχε και φέτος το 9ο Γυμνάσιο Βόλου.

Σημειώνεται ότι η ομάδα «Argon» του 9ου Γυμνασίου Βόλου βραβεύτηκε κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 με το βραβείο της «Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης Ομάδας», καθώς επίσης και με το βραβείο της «Καλύτερης Ομάδας Γυμνασίου». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο της άρτιας προετοιμασίας της ομάδας του σχολείου, η οποία θα εκπροσωπήσει, μαζί με άλλες 7 συνεργαζόμενες ομάδες, την Ελλάδα στους παγκόσμιους τελικούς 2021-22 που θα διενεργηθούν στο Silverstone της Αγγλίας από 9 έως 15 Ιουλίου 2022. Στους προαναφερόμενους παγκόσμιους τελικούς αγώνες, η ομάδα «Argon» θα συμπράξει με την ομάδα «Team VeloCT» του ΓΕΛ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης (2η θέση Πανελληνίως) και θα εμφανιστεί με το κωδικό όνομα «Lupus». Αξίζει να

τονιστεί ότι λόγω της σπουδαιότητας του προγράμματος, το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" επέλεξε να σταθεί αρωγός στην όλη προσπάθεια, ως "Μέγας Δωρητής" της.



Η κ. Χατζηκυριάκου εξήγησε ότι η πορεία της επιτυχίας ξεκίνησε από την περασμένη σχολική χρονιά 2020 -21, όταν τον Ιούνιο του 2021, η ομάδα «Argon», που είχε δημιουργηθεί από μαθητές του 9ου Γυμνασίου Βόλου και 4 μαθητές από 3 Γενικά Λύκεια του Βόλου πέτυχαν μια μεγάλη διάκριση στον παγκόσμιο μαθητικό διαγωνισμό «F1 in Schools», καταλαμβάνοντας την 5η θέση Πανελληνίως και είχαν συνεργασία με την ομάδα ΤALOS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το υπεύθυνο κ. Πρώια Γεώργιο.



Το «F1 in Schools» είναι ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχει σκοπό την ενίσχυση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και υποστηρίζεται από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA). Ο κ. Σταχτέας τόνισε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «F1 in Schools» αποτελεί μία πρωτοπόρα καινοτομία που συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες από διάφορα γνωστικά αντικείμενα και επιπλέον ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία, οπότε χρειάζεται να συνεχιστεί με συντονισμένη προσπάθεια η ενίσχυση της ομάδας, ώστε να προκύψει νίκη που θα τιμήσει όχι μόνο το σχολείο, αλλά και την πόλη μας, το Βόλο, αλλά και την πατρίδα μας.