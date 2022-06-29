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Τελευταία νέα απο Βόλος

Οι αριστούχοι ανά Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο

Τελευταία ενημέρωση: 2022-06-29, 12:29:05
Οι αριστούχοι ανά Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο

Τι κι αν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων φέτος μπήκαν απευθείας στα βαθιά, δίνοντας για πρώτη φορά στη διάρκεια της λυκειακής τους ζωής εξετάσεις; Πέρασαν τρία δύσκολα χρόνια εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, βίωσαν την καραντίνα, την τηλεκπαίδευση, αλλά τελικώς τα κατάφεραν και συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες, που τους εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την εισαγωγή τους στις σχολές της προτίμησής τους.

Οι φετινοί αριστούχοι δικαιώθηκαν για τον αγώνα τους σε δύσκολες συνθήκες και έκαναν υπερήφανες τις οικογένειές τους. Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά λύκειο τα ονόματα των υψηλόβαθμων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση όσων υψηλόβαθμων υποψηφίων δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να εντοπίσουμε. Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων, που δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων χωρίς συναίνεση, είναι μία επιπλέον δυσκολία για τον εντοπισμό του συνόλου των αριστούχων.

Παρακάτω παραθέτουμε τις επιτυχίες του νομού με όσους συναίνεσαν είτε μέσω των σχολείων τους, είτε μιλώντας με τους συντάκτες μας, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Σημειώνεται ότι άλλα σχολεία ανακοίνωσαν μέσο όρο βαθμολογίας, άλλα τον υψηλότερο αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν οι απόφοιτοί τους. Σημειώνεται ότι φέτος για πρώτη φορά κάθε τμήμα έχει ορίσει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας κι έτσι ο ίδιος υποψήφιος με τις ίδιες βαθμολογίες μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων ανά τμήμα. Ορισμένα σχολεία επέλεξαν την «ασφάλεια» του μέσου όρου των βαθμολογιών κι άλλα ανακοίνωσαν τα υψηλότερα μόρια ανά υποψήφιο, γι’ αυτό και παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στην ανακοίνωση των επιδόσεων των υποψηφίων.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

 

1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 19,3

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18,9

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,6

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,2

ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 17,9

ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,8

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17,6

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,5

ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,4

ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,2

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17

ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17

ΜΕΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,8

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΟΛΓΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,7

ΨΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,6

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,3

ΧΑΡΑΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,23

ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,15

ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,1

ΜΑΝΤΕΒΑ ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,Ο8

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,88

ΧΑΤΖΗΛΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,78

ΛΑΣΚΟΥ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,33

ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,28

ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,13

ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,88

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,83

ΤΣΙΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,63

ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,58

ΦΛΩΡΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,23

ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16

 

 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.510

ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.265

ΤΣΑΤΙΡΗ ΣΟΦΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 18.440

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΤΙΚΩΝ 18.260

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18,23

ΝΤΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 18.111

ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,1

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.430

ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 17.400

ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17.310

ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 17.100

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17.080

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 17.060

ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 17.000

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16.990

ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 16.940

ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 16.650

ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16.585

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16.280

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 16.070

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 15.870

 

 

2ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,725

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,525

ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,375

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,125

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,825

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,575

ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,175

ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,15

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15,9

ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15,625

ΓΡΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15,575

ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15,45

ΖΑΝΙ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15,425

ΠΡΙΦΤΙ ΕΛΕΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15,225

ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΡΗΓΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15,2

ΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15,2

ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15,1

 

3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΜΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18,55

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18,3

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΕΑΓΓΕΛΙΑ- ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,8

ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,8

ΛΙΟΥΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,75

ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,7

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,53

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,43

ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,38

ΒΟΥΤΣΗ - ΜΙΧΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,28

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,8

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,65

ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,63

ΤΣΙΟΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,13

ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,1

ΣΤΑΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15,9

ΣΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 15,85

 

4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΤΣΑΡΑΩΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.640

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.180

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.030

ΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.000

ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.000

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.880

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.740

ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.720

ΠΕΡΑ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.530

ΝΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.870

ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.580

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.240

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.210

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.050

ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.810

ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.800

ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.770

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.610

ΤΣΟΥΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.500

ΣΤΑΘΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.400

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΜΕΤΑΞΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.270

ΧΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.200

ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.200

 

5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΛΕΞΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,65

ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,5

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,325

ΛΙΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,175

ΒΑΛΑΣΣΑ ΘΕΜΙΣΤΩ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,125

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18

ΜΠΑΛΛΟΥΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,875

ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17,817

ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΙΟΥΛΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,275

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17,151

 

6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18,7

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18,4

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18,28

ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,2

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18,08

ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18

ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,88

ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,8

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 17,73

ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,65

ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 17,58

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,53

ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,53

ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,48

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΘΕΤΙΚΗ, 17,35

ΡΗΓΑΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,33

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤΙΚΗ, 17,18

ΤΑΛΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,03

ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17

ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 16,93

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΕΤΙΚΗ, 16,9

ΦΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,78

ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,63

ΝΕΧΑΛΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,45

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 16,45

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,28

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,13

 

7ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ - ΖΩΗ, 18.950

ΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ, 18.725

ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 18.520

ΤΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, 17.760

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 17.605

ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 17.570

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΖΩΗ, 17.361

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 17.330

ΤΣΙΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 17.275

ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, 16.900

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 16.555

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 16.520

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ, 15.885

ΚΡΙΤΣΑΚΗ ΑΛΚΗΣΤΗ, 15.765

ΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 15.580

ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 15.540

 

8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.110

ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.920

ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.173

ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.940

ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.679

ΣΑΡΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 16.580

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.320

ΓΟΥΔΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.170

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.935

ΓΚΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.760

ΣΦΑΤΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.740

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.200

ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.010

ΣΑΒΒΕΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.880

ΣΙΡΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 14.845

ΤΣΙΒΡΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.720

ΣΦΥΡΗ ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 14.340

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 14.260

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,10

ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΝΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,08

ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18,05

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,85

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,85

ΚΑΖΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ 17,78

ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,58

ΝΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,58

ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,43

ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,38

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΥΒΕΛΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,35

ΚΑΝΑΝΑ ΑΝΘΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,25

ΚΑΤΣΑΔΩΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,20

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,15

ΑΠΛΑΝΤΗ ΧΑΡΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,08

 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,45

ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,25

 

 

ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ

 

ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,03

ΠΑΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,08
ΚΟΥΚΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,09

ΠΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 17,55
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,25
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,1

ΣΟΥΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,8

ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,6

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,6

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 16,3

ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΣΑΒΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 15,38

ΓΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΤΣΑΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,83

ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,63

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18,38

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,50

ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ ΓΙΟΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,20
ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,97

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,38

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,90
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,37

ΜΟΚΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17, 76

 

 

ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.685

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.415

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.720

ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.660

ΑΝΤΖΟΥΡΗ  ΕΛΕΝΗ - ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.275

ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.862

ΚΟΛΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.240

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.180

ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΡΓΥΡΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.880

ΤΖΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 14.780

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.760

 

 

ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Ελένη 17,45

ΚΑΤΣΙΝΤΕΛΙΑ Ελεονώρα 17,20

ΖΗΡΓΑΝΟΥ Αριστέα 16,83

ΤΣΟΥΡΕΛΗ Κρυσταλλία 16,6

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνα 14,78

 

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

ΥΖΑΪ ΣΙΜΟΝΑ, 17,88

ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 16,43

ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, 15,78

ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 14,35

 

«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΓΕΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

ΓΛΟΥΜΗ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.300

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ, 18,40

ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ, 18,40

ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,18,30

ΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΜΠΟΡ.ΔΙΑΦΗΜ,17,98

ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ. 17,73

ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ,16,90

ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΝΟΣ, ΕΜΠΟΡ.ΔΙΑΦΗΜ0 16,43

ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΤΕΧΝ.ΔΙΚΤΥΩΝ., 16,25

ΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ, 16,20

 

1Ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΪΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,3     

ΠΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,9

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 17,9

ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,17,6

ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,3

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,2      

ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 16,8     

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,16,8

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,16,8

ΚΑΪΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,16,8

ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,16,6

ΒΕΔΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,16,2  

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 16,2    

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 15,4

ΜΩΡΑΪΤΗ ΔΑΝΑΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,15,3     

ΒΟΥΚΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 15,2

 

2Ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17,60      

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ, ΟΙΚΟΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,       16,33    

ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,       13,60    

ΒΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 11,68 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 11,13    

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 11,13      

ΣΑΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15,03     

ΤΣΑΡΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 14,90      

ΤΖΗΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,     15,35    

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 11,88

 

2Ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, 15000

ΔΕΛΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ   ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 15500   

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ, 16.700

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 16700

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ, 15400

ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 16900

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15900

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 14200

 

3Ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,875

ΜΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,8

ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,275

ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,25

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,2

ΣΚΟΤΙΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,19,05

ΓΚΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,8

ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,775

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ,18,45

ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,1

ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,05

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,18,025

ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,825

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ,17,725

ΝΙΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,275

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,17,225

ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,15

ΠΑΝΟΥΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 16,9

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,16,875

ΖΟΤΚΑΙ ΝΕΣΙΑΝΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,16,55

ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 18,85

ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 18

ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16,075

ΧΡΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15,95

ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15,475

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ , ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 14,65

ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 13,5

ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 13,275

ΑΚΡΙΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 12,925

ΞΥΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 12,725

ΤΖΙΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 11,85

ΛΑΓΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 11,65

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 10,8

ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΝΙΑΣ, 10,025

 

4Ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 18,35

ΚΑΠΟΥΣΙΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, 17,83

ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, 17,73

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, 17,13

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 16,22

ΛΕΜΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, 15,35

 

ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17680

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17572

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17220,

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,16920

ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 16880

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 16240

ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17080

ΔΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,16560

ΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 16440

ΖΕΡΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,16040

 

ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, Ευξεινούπολη, 19800

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 19265

ΛΕΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ, Αλμυρός,19085

ΣΧΟΙΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 19000

ΣΚΟΡΡΑ ΜΑΡΙΑ- ΝΕΦΕΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 18750

ΚΟΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 18690

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 18540

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,18470

 

 

ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17,25

ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 16,925

ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16,7

ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16,375

ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16,15

ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15,55

ΓΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 14,45.

 

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