Οδηγός για νέους επιχειρηματίες στο Bergamo από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Ιωνίας

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας πραγματοποίησε την πέμπτη, και τελευταία, ροή του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA2 με τίτλο «από την ιδέα μέχρι τη δημιουργική επιχειρηματικότητα» στο Bergamo της Ιταλίας. Εντεκα εκπαιδευτικοί Επαγγελματικών Λυκείων Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ιταλίας, της Λετονίας, της Φινλανδίας και της Ελλάδας συναντήθηκαν στην πόλη Bergamo στα μέσα Ιουνίου για τρεις μέρες.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο οδηγός με τον τίτλο «Get out of the box», καλών πρακτικών και δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της νεανικής επιχειρηματικότητας, ως αποτέλεσμα των σεμιναρίων και εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στις προηγούμενες διακρατικές συναντήσεις. Πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες διορθώσεις του οδηγού, για την εκτύπωση ή διαδικτυακή διάθεσή του, σε όλους τους ενδιαφερόμενους καθηγητές και μαθητές.

Οπως πάντα, πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι, υπήρξε οργανωμένο πρόγραμμα επισκέψεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Εγινε παρουσίαση της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, διαλέξεις από απόφοιτους του σχολείου και παρουσίαση από εκπαιδευτικούς πάνω σε ζητήματα προσέγγισης και θεραπείας μέσω της τέχνης. Ξεναγήθηκαν στις υπέροχες εγκαταστάσεις του ιταλικού σχολείου, σε μικρή γραμμή παραγωγής, ενώ δημιούργησαν μακαρόνια σε διάφορες συνταγές. Φυτέψανε φυτά για παραγωγή φυτικών χρωστικών και χρήσης από τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του σχολείου. Επισκεφθήκανε εκθέσεις αποφοίτων σε εκθεσιακό χώρο του σχολείου στο κέντρο της πόλης. Παρακολουθήσανε τρόπους παραγωγής δημιουργημάτων από γυαλί μουράνο και επισκεφθήκαμε το ιστορικό εργοστάσιο υφασμάτων Crespi d’Adda, που είναι υπό την προστασία της UNESCO. Τέλος, ξεναγηθήκανε στο άνω τμήμα της πόλης, στον ιστορικό λόφο, της όμορφης πόλης του Bergamo.

Και οι έντεκα καθηγητές αποχωρήσανε ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι. Οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας που έλαβαν μέρος στη μετακίνηση ήταν η Δήμητρα Κλένδρου, ο Ελευθέριος Πλαβός και η Ειρήνη Μαγκλάρα.