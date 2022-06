Συνάντηση φοιτητών στη Ν. Αγχίαλο

Συνολικά 30 φοιτητές του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Ben Gurion of the Negev του Ισραήλ, που συνοδεύονταν από την Dr. Hila Zahavi διευθύντρια του Simone Veil Research Centre for Contemporary European Studies και την αναπληρώτρια καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη, συμμετείχαν στο Youth Forum που πραγματοποιήθηκε στη Ν. Αγχίαλο και στον Βόλο, στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Αριστείας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες, διερεύνησαν και διατύπωσαν προτάσεις για ζητήματα όπως πολιτική οικονομία και κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο, μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα, διακυβέρνηση-κράτος και δημοκρατία, ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι συγκρούσεις στη Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και η παγκόσμια σημασία της.

Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τον Οινοπαραγωγικό Συνεταιρισμό «Δήμητρα» στη Νέα Αγχίαλο κι ενημερώθηκαν από τον διευθυντή Νικόλαο Ιακωβίδη και από τον οινολόγο του εργοστασίου για την παραγωγή και την εμφιάλωση του κρασιού και του τσίπουρου. Επισκέφτηκαν επίσης το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Μακρινίτσα και ενημερώθηκαν από τον Παναγιώτη Βίγκλα για την αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα των κτιρίων του Πηλίου, τα πέτρινα γεφύρια, τα βότανα της περιοχής και για τη ζωή στην περιοχή. Παρακολούθησαν επίσης διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τον καθηγητή Μιχάλη Ζουμπουλάκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και συναντήθηκαν με μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές είχαν επίσης τη δυνατότητα να γευτούν τοπικά εδέσματα και προϊόντα της περιοχής.