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Μαθηματική Εταιρεία: 439 μαθηματικά μυαλά
Τελευταία ενημέρωση: 2022-05-20, 12:55:49
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 1.500 μαθητές και βραβεύονται οι 439
Συνολικά 439 μαθητές δημοτικών σχολείων της Μαγνησίας διακρίθηκαν στον πανελλήνιο μαθηματικό διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Πρόκειται για μαθητές της ε’ και στ’ τάξης δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν στον 16ο διαγωνισμό «Μαθηματικά και Παιχνίδι» που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Συμμετείχαν 1.500 μαθητές από 60 Δημοτικά Σχολεία του Ν. Μαγνησίας και από αυτούς βραβεύονται 439 μαθητές. Η διοικούσα επιτροπή της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας- παράρτημα Μαγνησίας «συγχαίρει τους μαθητές, τους γονείς τους και τους δασκάλους τους και εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους».
Καθώς οι ειδικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διοργάνωση της τελετής απονομής, τα βραβεία θα δοθούν στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, απ’ όπου θα τα παραλάβουν οι σχολικές μονάδες και θα απονεμηθούν από τους διευθυντές των σχολείων.
ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
ΒΑΟΥΤΗ ΘΕΑΝΩ-ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΙΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΙΓΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΙΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΕΡΜΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΙΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΗΛΙΑΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΙΔΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ
ΚΑΡΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ
ΦΟΝ ΤΡΑΠ ΙΘΑΝ-ΑΡΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ
ΛΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΔΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΣΠΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΞΕΝΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΪ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΕΠΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΡΙΖΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΤΖΕΡΑΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΚΑΛΚΙΜΗ ΖΩΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ ΜΑΡΣΙΛΝΤΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΪΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΩΦΟΥ ΑΝΝΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΜΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
CLARKE ALEXANDER-ANDREW ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΑΒΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΟΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΞΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΦΑΙΔΡΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΙΜΟΝΗ ΒΑΝΕΣΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΛΑΠΠΑΣ ΟΜΗΡΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΕΣΕΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΞΑΦΗ ΖΩΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΟΦΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΡΙΒΑ ΙΣΜΗΝΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΛΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΗΔΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΗΥΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΕΛΗ ΖΩΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΝΤΕΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΕΦΡΑΙΜ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΘΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΠΑΡΘΕΝΙΔΗ ΠΑΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΚΑΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΟΛΓΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΤΑΤΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΟΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΡΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΑΝΤΟ ΦΛΑΒΙΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΚΙΡΓΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΤΣΙΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΣΗ ΣΟΦΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΟΚΟ ΜΑΤΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΪΜΠΑΣ ΑΚΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΝΤΗΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΝΑΤΑ ΖΕΝΙΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΟΥΙΠΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΡΗΓΙΝΟΥ ΟΛΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΟΒΑΤΣΙ ΟΡΙΝΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΩΝ
ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΓΚΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΚΑΛΛΕΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΚΟΧΙΛΑ ΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΠΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ
ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΟΥΣΑΡΑΪ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΠΛΕΣΙ ΝΙΚΟΛΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΜΠΟΝΟΥ ΧΡΥΣΑ-ΗΛΙΑΝΑ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΖΙΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΡΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΤΕΡΤΙΜΠΑ ΝΕΦΕΛΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΦΕΡΕΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΔΑΕΝΑ ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΩΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΡΟΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΛΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΒΕΝΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ
ΒΑΪΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΙΕ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΧΑΣΑΛΑΜΙ ΡΕΝΑΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΣΓΑΡΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΡΙΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΟΥΡΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΦΙΝΑ ΚΥΡΙΑΛΕΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΕΛΙΝΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΜΑΝΔΡΩΖΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΕΛΕΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΙΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΟΥΖΑ ΑΡΜΕΛΑ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΜΠΟΝΤΖΙΝΣΚΑ ΝΙΚΟΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΜΠΟΥΡΧΑ ΣΟΦΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΕΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΟΥΣΙ ΜΕΛΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΓΕΡΑΣΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΜΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΠΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΖΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΌΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΛΕΝΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ"
ΚΟΝΙΑΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΠΙΣΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ
ΔΗΛΙΑΒΕΡΗΣ ΖΗΣΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΖΩΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΨΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΚΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΛΒΗ ΙΩΑΝΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ
ΚΑΚΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ
ΣΜΥΡΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΌΥ ΜΕΛΙΝΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΜΕΡΝΤΑΝΗ ΜΕΓΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΙΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΜΠΑΚΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΟΥΚΟΛΛΑΡΙ ΝΕΦΕΛΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΑΜΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΘΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΣΣΕΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΙΛΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΓΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΟΦΙΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΣΥΡΑΓΩ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΡΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΙΤΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΙΤΑΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΑΡΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΤΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΤΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΗΛΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΜΗΤΡΙΟΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΠΑΝΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΠΑΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΓΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΤΣΑΚΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΙΤΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΠΟΡΤΟΦΕΡΡΙ ΝΤΑΝΙΕΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΦΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΒΕΝΕΤΗ ΚΟΡΑΛΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΛΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΠΑΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΕΡΖΙΟΥ ΓΚΕΡΑΛΝΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΠΑΝΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΜΙΡΑΚΑ ΚΡΙΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΛΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΛΙΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΛΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΕΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΙΣΙΟΣ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΝΗΜΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΙΑΠΠΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΛΙΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΟΥΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΓΑΠΗ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚΡΙΒΗ-ΜΑΡΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΤΣΙΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΛΥΔΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΒΡΑΚΟΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΚΩΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ
ΣΤΕΛΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
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