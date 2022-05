Η επιστήμη βγαίνει για… μπίρες

Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι επιχειρηματίες δίνουν ραντεβού σε… μπαράκια του Βόλου, προκειμένου να μιλήσουν για επίκαιρα επιστημονικά ζητήματα, με… ένα ποτήρι μπίρα. Πρόκειται για το πρωτότυπο φεστιβάλ Pint Of Science, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο το τριήμερο 9 έως 11 Μαΐου και στόχος του είναι να φέρει τους επιστήμονες κοντά στο ευρύ κοινό και τους πολίτες κοντά στην επιστήμη, για την οποία θα ενημερωθούν σε εκλαϊκευμένες ομιλίες.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη διοργανώτρια σε επίπεδο Θεσσαλίας, Ευφροσύνη Χλόη Λουκοπούλου, το Pint of Science είναι ένα παγκόσμιο εθελοντικό φεστιβάλ που ξεκίνησε το 2012 από μια παρέα φίλων ερευνητών στα εργαστήρια του Imperial College στο Λονδίνο και από τότε έχει εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις του κόσμου. Σκοπός του φεστιβάλ είναι να φέρει κοντά τους επιστήμονες και την κοινωνία με τρόπο απλό και άμεσο, στο οικείο και φιλικό περιβάλλον ενός μπαρ. Οραμα της ομάδας να διαδοθεί το πάθος για τη γνώση και την επιστημονική έρευνα. «Ουσιαστικά βγάζουμε την επιστήμη στα μπαρ!», αναφέρει η κ. Λουκοπούλου για το πρωτότυπο εγχείρημα που θα γίνει το τριήμερο από Δευτέρα 9 έως την Τετάρτη 11 Μαΐου, στα μπαρ Friends και Καλειδοσκόπιο, στον Βόλο, από τις 7:30 το απόγευμα. Το φεστιβάλ θα γίνει ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε 400 ακόμη πόλεις σε 26 χώρες σε όλον τον κόσμο.

Για τρεις βραδιές, όσοι συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν σε επιστημονικά θέματα, με τρόπο απλό και κατανοητό και να κερδίσουν γνώσεις που όσες… μπίρες κι αν πιούν, δύσκολα θα ξεχάσουν. Σημειώνεται ότι pint στα αγγλικά είναι η μονάδα μέτρησης της μπίρας και το όνομα του φεστιβάλ είναι ένα λογοπαίγνιο, που προέρχεται από αυτό.

Οπως αναφέρει η κ. Λουκοπούλου, το φεστιβάλ γίνεται για πρώτη φορά διά ζώσης, μετά από δύο χρόνια διαδικτυακής διοργάνωσης του, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Το Pint of Science απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας και καλύπτει μια σειρά από επιστημονικά θέματα επιλεγμένα από τις πιο «καυτές» θεματικές της επιστήμης που προβληματίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Η θεματολογία είναι χωρισμένη σε 6 ενότητες: Beautiful Mind (νευροεπιστήμες, ψυχιατρική και ψυχολογία), Atoms to Galaxies (φυσική, χημεία, μαθηματικά), Our Body (ανθρώπινη βιολογία, υγεία, και ιατρική), Planet Earth (περιβαλλοντικές επιστήμες, ζωολογία, φυτικές επιστήμες), Τech Me Out (μηχανική, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη), Our Society (κοινωνιολογία, νομική, ιστορία και πολιτικές επιστήμες).

Ομιλητές θα είναι ο καθηγητής Πέτρος Σπάχος, ο καθηγητής πληροφορικής Θάνος Κακαρούντας, που θα μιλήσει για θέματα κυβερνοασφάλειας στην εποχή του κορονοϊού, ο καθηγητής του Π.Θ. Θανάσης Εξαδάκτυλος, ο οποίος θα μιλήσει για τις τράπεζες γενετικού υλικού, ο καθηγητής πληροφορικής Πέτρος Λάμψας, η διατροφολόγος Νάντια Δεληγιάννη, η ψυχολόγος Ευγενία Σαββίδου, η φαρμακοποιός Σοφία Παπαδημητρίου, η υποψήφια διδάκτορας του Π.Θ. Ελενα Ακριτοπούλου, ο καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του Π.Θ. Βασίλης Βλάχος, που θα μιλήσει για τα κρυπτονομίσματα, ο καθηγητής του Π.Θ. Δημήτρης Κουρέτας, που θα αναφερθεί στη θεραπευτική ιδιότητα της νηστείας στα κύτταρα, ο καθηγητής - ερευνητής Γιάννης Γιαλαμάς, που θα εξηγήσει αν η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τις θέσεις εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Θ. Αχιλλέας Μακρής, που θα μιλήσει για τις τεχνολογίες αλιείας στις υδατοκαλλιέργειες, ο καθηγητής του Π.Θ. Δημήτρης Λεωνίδας και ο νέος επιχειρηματίας που προήλθε από τους κόλπους του Π.Θ. Λουίτζι Γουλιανός και δημιούργησε τη δική του startup επιχείρηση Do It For Me και θα μοιραστεί την εμπειρία του με το κοινό.

Κατά την πρώτη και δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ θα γίνουν από τέσσερις ομιλίες και την τρίτη συνολικά έξι, τις οποίες μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος και να συμμετέχει σε ανοιχτή συζήτηση με ερωταπαντήσεις.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ