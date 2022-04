Ανησυχία για επιστροφή χωρίς τεστ

Επιστροφή στα σχολεία με μάσκες, αλλά χωρίς υποχρεωτικά self test από την ερχόμενη Τρίτη

Προβληματισμός για την επιστροφή στα σχολεία την ερχόμενη Τρίτη 3 Μαΐου. Η επάνοδος εκπαιδευτικών και μαθητών μετά τις διακοπές του Πάσχα και την αργία της Πρωτομαγιάς, ο εορτασμός της οποίας μεταφέρθηκε μία ημέρα αργότερα, θα γίνει χωρίς να υποχρεούνται σε self test, κάτι που προκαλεί ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οπως έχει ανακοινωθεί, η επιστροφή στις σχολικές τάξεις θα γίνει χωρίς την υποχρέωση υποβολής σε self test, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε το περασμένο χρονικό διάστημα. Στα σχολεία θα ισχύουν η υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας, ο καλός αερισμός αιθουσών και τα διαφορετικά διαλείμματα, ωστόσο τεστ θα γίνονται μόνο για μαθητές που παρουσιάζουν συμπτώματα. Σε περίπτωση που υπάρξει θετικό κρούσμα κορονοϊού θα γίνεται ιχνηλάτηση και θα εφαρμόζεται έλεγχος σε όλους τους μαθητές του τμήματος με τη χρήση δύο τεστ, στην πρώτη και την τέταρτη ημέρα μετά τη διάγνωση του κρούσματος. Ισχύει η σύσταση προς τους γονείς να αναγνωρίζουν έγκαιρα πιθανά συμπτώματα πριν στείλουν το πρωί τα παιδιά τους στο σχολείο και να τα κρατούν προληπτικά στο σπίτι, ενώ σε περίπτωση που κάποιος μαθητής εμφανίσει πυρετό δεν θα πρέπει να επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.

Η απουσία self test έχει προκαλέσει ανησυχία στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Αποστόλη Μούσιο, η εμπειρία του προηγούμενου διαστήματος έχει δείξει ότι μετά από Σαββατοκύριακα, αργίες και περιόδους διακοπών, τα κρούσματα είναι αυξημένα. «Μακριά από το σχολείο και την αυστηρή τήρηση των μέτρων, μαθητές χαλαρώνουν με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μαζικά κρούσματα κορονοϊού. Πολλοί μαθητές μάλιστα είναι ασυμπτωματικοί και με τα self test αποφεύχθηκε το περασμένο διάστημα η διασπορά του κορονοϊού. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει υποχρέωση στην υποβολή σε self test υπάρχει ανησυχία ενόψει του ανοίγματος των σχολείων. Εμείς επιμένουμε, όπως άλλωστε λέγαμε από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, ότι θα πρέπει να γίνονται συστηματικά τεστ για τον κορονοϊό, ώστε να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού», σημείωσε ο κ. Μούσιος, μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ