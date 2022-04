Μαθησιακό παιχνίδι για τις φυσικές καταστροφές

Ενα σοβαρό μαθησιακό παιχνίδι για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών δημιούργησε η ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Take It Serious που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το παιχνίδι έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει μαθητές, οικογένειες και κοινότητες στο θέμα των φυσικών καταστροφών καθώς και στον κύκλο διαχείρισής τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της προφύλαξης, μέσω αυθεντικών σεναρίων. Επιπλέον, το μαθησιακό παιχνίδι υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων που αφορούν τη μείωση του κινδύνου, την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και την αντιμετώπιση καταστάσεων καταστροφών.