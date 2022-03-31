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Πού θα φορτίζονται τα ηλεκτρικά οχήματα στον Βόλο
Τελευταία ενημέρωση: 2022-03-31, 18:22:50
Σε πιάτσες ταξί και κοντά σε στάσεις λεωφορείων, σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης, προαύλια εκκλησιών, έξω από σχολικές μονάδες και δημόσιες δομές υγείας, αναψυχής και αθλητισμού, σε συνολικά 164 σημεία μέσα στην πόλη, αναμένεται να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον Δήμο Βόλου, σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οπως προβλέπει το σχέδιο, στα 164 σημεία θα υπάρχουν 288 παροχές για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Κατά τον πρώτο χρόνο θα δημιουργηθούν 91 σημεία φόρτισης, θα προστεθούν 47 ακόμη τον δεύτερο χρόνο και 26 επιπλέον τον τρίτο χρόνο.
Σημειώνεται ότι η κατάρτιση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από όλους τους Δήμους της χώρας. Η ανάπτυξη δικτύων φόρτισης σε όλη τη χώρα αποτελεί βασικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων, ώστε να καταστούν οι πόλεις κλιματικά ουδέτερες.
Οι δήμοι που θα έχουν εγκεκριμένα ΣΦΗΟ (Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων), θα μπορέσουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για να λάβουν χρηματοδότηση για την άμεση, ενδεχομένως και μέσα στο 2022, έναρξη δημιουργίας σταθμών μέσω νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ορισμένα αναφέρονται δύο φορές και αφορούν σε διαφοροποίηση στην ισχύ της παροχής) είναι τα εξής:
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ),
-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΙΑΣΟΝΟΣ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ,
-ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΥΡΟΥ (ΠΛΑΣΤΗΡΑ),
-ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΑΥΡΟΥ,
-ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ (ΕΟ ΒΟΛΟΥ- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ),
-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ),
-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ),
-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΥΡΟΥ,
-ΟΕΑ-ΝΑΒ,
-ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
-ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (ΣΤΑΔΙΟΥ),
-ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΘΗΣΕΩΣ),
-ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ),
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΝΙΣ ( ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
-ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ (ΗΦΑΙΣΤΟΥ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΓΚΛΑΒΑΝΗ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ),
-ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ (ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ),
-ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΓΑΖΗ),
-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ),
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΛ,
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ,
-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΑ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ,
-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ),
-ΕΦΚΑ (ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ),
-ΟΣΕ,
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙΑ ΟΣΕ,
-ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ),
-ΕΟΤ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ),
-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ (ΒΟΤΣΗ),
-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ (ΒΟΤΣΗ),
-ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ (ΖΑΧΟΥ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΖΑΧΟΥ,
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ (ΑΛΑΜΑΝΑΣ),
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ,
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΕΚΕΡΗ),
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΣΕΚΕΡΗ),
-ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ),
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ),
-ΔΕΥΑΜΒ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ),
-ΟΑΕΔ (ΤΣΑΜΑΔΟΥ),
-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΕΥ. ΑΡΓΕΝΤΗ),
-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ),
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ),
--ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΣΙΝΙΩΡΗ),
-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΖΑΛΟΓΓΟΥ),
-ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΟΛΙΔΗ),
-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ),
-ΓΗΠΕΔΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (ΜΕΡΚΟΥΡΗ),
-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΜΑΒΙΛΗ),
-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΜΑΒΙΛΗ),
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ),
-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ),
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΝΝΙΣ (ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ),
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ),
-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ),
-ΔΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (ΧΕΙΡΩΝΟΣ),
-ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ (ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ),
-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (54ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΙΩΛΚΟΥ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ),
-ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ),
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ OLD CITY (ΦΕΡΩΝ),
-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ),
-1Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΚΥΠΡΟΥ),
-5Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΟΥ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ,
-3Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ),
-6Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΖΑΧΟΥ),
-2Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΛΗΤΟΥΣ),
-4Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ),
-ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ),
-7Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΑΡΣΙΝΟΗΣ),
-8Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΟΡΜΙΝΙΟΥ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΜΕΡΗ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ (ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΓΕΦΥΡΑ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΠΑΛΑΙΩΝ (ΚΡΟΚΙΟΥ),
-ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ),
-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΩΝ (ΒΑΚΧΟΥ),
-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΩΝ (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ),
-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΩΝ (ΗΡΙΝΝΑΣ),
-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΩΝ (ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ),
-ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ),
-2Ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ),
-1Ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΦΥΤΟΚΟΥ),
-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (ΣΤΑΥΡΙΔΗ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΑΪΔΙΝΙ),
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕΣΚΛΟΥ,
-ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1 ΚΑΙ 2 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ,
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ,
-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΜΔ, ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ (ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ,
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΑΚΕΙΑΣ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ,
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ,
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ,
-ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΑΣ,
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ,
-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VALLIS ΑΓΡΙΑ,
-ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ,
-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΟΓΛ),
-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ (ΑΛΜΥΡΟΥ),
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1,
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ,
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΘΟΛΟΣ,
-ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΥΡΟΥ (ΔΥΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ),
-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΩΝ (ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ),
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΛ (ΜΠΟΡΕΛ),
-ΙΚΑ (ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ),
-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΠΟΛΥΜΕΡΗ),
-ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ (ΘΗΣΕΩΣ),
-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΥΡΟΥ (ΠΛΑΣΤΗΡΑ),
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟ,
-ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ,
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ (ΑΛΑΜΑΝΑΣ),
-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΩΝ (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ),
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ),
-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ),
-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΜΑΒΙΛΗ),
-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ),
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ,
-ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ),
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΛ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ,
-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ),
-6Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ (ΖΑΧΟΥ),
-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΠΛΑΣΤΗΡΑ),
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ (ΣΕΚΕΡΗ),
-ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ),
-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ,
-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΑ.
ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ
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