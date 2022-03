Χρυσή διάκριση Σκιαθίτη

Διπλή, ζηλευτή διάκριση απέσπασε ο Σκιαθίτης Ακης Τσαρούχης, στο πλαίσιο των Sports Marketing Awards 2022 που απονεμήθηκαν προχθές στην Αθήνα, για το sailplus.academy. Συγκεκριμένα, δημιούργησε, στη διάρκεια της πανδημίας, διαδικτυακή πλατφόρμα, προκειμένου οι λάτρεις της ιστιοπλοΐας να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν από τον χώρο τους το θεωρητικό σκέλος των μαθημάτων, χωρίς να απαιτείται να μετακινούνται.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα εισάγει το e - learning για πρώτη φορά στην ιστιοπλοΐα και προωθείται ήδη σε πανελλαδική κλίμακα.

Με δυο διακρίσεις έφυγε το sailplus.academy από τα Sports Marketing Awards 2022, κατακτώντας χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Strategy for Product / Service Launch και αργυρό βραβείο στην κατηγορία Best Covid 19 Response.

«Η πανδημία λειτούργησε σαν καταλύτης για την άνθιση του digital, σε κάθε επίπεδο. Το sailplus.academy ήταν και αυτό μια ιδέα που βγήκε από την ανάγκη να συνεχίσει η ζωή με κάθε τρόπο. Εν προκειμένω, η ζωή στη θάλασσα» αναφέρει ο ίδιος στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Πολυπράγμων και δημιουργικός ο βραβευμένος Σκιαθίτης, είναι γιος της Μύριαμ Τσαρούχη, πρώτης προέδρου της Ενωσης Ξενοδόχων Σκιάθου και εγγονός του Ευθύμιου Ευθυμιάδη, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του νησιού.

Εργάζεται ως διευθυντικό στέλεχος στη ΔΕΗ, ενώ παράλληλα είναι διευθυντής εκπαίδευσης στον Ναυτικό Ομιλο Ελλάδος τα Σαββατοκύριακα και ομοσπονδιακός προπονητής στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για τα άτομα με αναπηρίες. Παρά το εξαιρετικά φορτωμένο του πρόγραμμα, διατηρεί ακατάλυτους δεσμούς με το νησί, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ για την πρόσφατη βράβευσή του, ο κ. Τσαρούχης υπογραμμίζει ότι «είναι μια αναγνώριση της προσπάθειας, προσωπική δικαίωση και παράλληλα ένα χτύπημα στην πλάτη, για να συνεχίσω».

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει βραβευτεί και κατά το παρελθόν για αντίστοιχες καινοτόμες δραστηριότητες που ανέπτυξε την περίοδο κατά την οποία συνεργαζόταν με τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Πειραιά.

Κλείνοντας, επισημαίνει ότι «ήδη έχουμε ενσωματώσει το e - learning στα μαθήματα ανοιχτής θαλάσσης και οι απορίες που προκύπτουν, λύνονται με τον δάσκαλο το Σαββατοκύριακο», για να προσθέσει ότι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά.

H κριτική επιτροπή αναγνωρίζοντας τόσο την απάντηση που έδωσε η πλατφόρμα, ώστε να κρατήσει την εκπαιδευτική διαδικασία ζωντανή στην πανδημία, όσο και τη στρατηγική λανσαρίσματος της λύσης που έβλεπε πολύ παραπέρα από την πανδημία, της χάρισε τις δυο παραπάνω σημαντικές διακρίσεις, επιβραβεύοντας την προσπάθεια.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ