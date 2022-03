ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Ημερίδα με θέμα ῾῾ SPORTS & MEDICINE Η άθληση ως θεραπεία -Ιατρική προσέγγιση στις σύγχρονες αθλητικές απαιτήσεις᾽᾽

Υβριδική Επιστημονική Ημερίδα με θέμα ῾῾ SPORTS & MEDICINE Η άθληση ως θεραπεία - Ιατρική προσέγγιση στις σύγχρονες αθλητικές απαιτήσεις᾽᾽πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, από τη Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική - Αθλητικών Κακώσεων.

Στην ημερίδα, πραγματοποίησαν επιστημονικές ομιλίες εκτός από τoυς Διευθυντές της Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς – Αθλητιάτρους Θωμά Μέλλο και Χρόνη Δρούγια, ο Φυσικοθεραπευτής Μυσίρης Ιωάννης, ο Καθηγητής Ηλίας Τσέπης, Δ/ντής ΠΜΣ "Θεραπευτική Άσκηση", Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστήμιου Πατρών, ο Γεώργιος Χρήστου, Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων MSc Sports Cardiology, St George’s University of London EAPC Young Ambassador for Greece, η Μαρία Στεργίου, Φυσικοθεραπεύτρια Βsc, Manual Therapist, Master of Chiropractic, Fifa Medicine Tutor, Master in Sports Rehabilitation, Clinical Nutrition, Neuroscience (Barca Innovation Hub-Ongoing), ο Δρ Ευάγγελος Ηλ. Παππάς, MD, PhD, MSc Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, Μέλος ΔΣ Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, Μέλος International Society for Sports Psychiatry. Τέλος, ο Περικλής Ηλίας, επαγγελματίας Ποδηλάτης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής ορεινής ποδηλασίας μεγάλης απόστασης 2012, Φοιτητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μοιράστηκε την εμπειρία του από τη σκοπιά του αθλητή.

Αναλύθηκαν εξειδικευμένα θέματα που αφορούσαν:

στο φαινόμενο της ατροφίας του έσω πλατέως μυός του τετρακεφάλου

στις θλάσεις οπισθίων μηριαίων. Από την αποκατάσταση έως την επανένταξη

ρόλος της στην αποκατάσταση, στην πρόληψη τραυματισμών και στην αθλητική απόδοση στη διάγνωση του συνδρόμου υπερπροπόνησης

στη συνταγογράφηση άσκησης σε διαβητικούς ασθενείς

στον Αθλητισμό και covid19: Παρεμβατική φυσικοθεραπευτική προσέγγιση και ολοκληρωμένη αποκατάσταση

στην ψυχική υγεία στον τραυματισμό στον αθλητισμό

στην αθλητιατρική μέριμνα στην Ελλάδα, από τη σκοπιά του αθλητή

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με τη διοργάνωση τόσο σπουδαίων επιστημονικών εκδηλώσεων, έχει εξασφαλίσει πλέον τη θέση του στο επίκεντρο των επιστημονικών εξελίξεων, τόσο ως η μεγαλύτερη Ιδιωτική Κλινική της Κεντρικής Ελλάδας, όσο και ως ένα σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο.