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Διακρίθηκαν 188 μαθηματικά μυαλά στη Μαγνησία
Τελευταία ενημέρωση: 2021-12-16, 11:35:51
Οι διακριθέντες μαθητές από τη Μαγνησία προκρίνονται στην τελική φάση του διαγωνισμού
Συνολικά 188 μαθητές της α’ τάξης γυμνασίων της Μαγνησίας, από το σύνολο των 457 που έλαβαν μέρος, διακρίθηκαν στον 11ο Τοπικό Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο Θαλής για την α’ Γυμνασίου», που διοργανώθηκε από το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου.
Η διοικούσα επιτροπή του παραρτήματος Μαγνησίας της Ε.Μ.Ε. «συγχαίρει τους διακριθέντες μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους καθηγητές τους, που τους στήριξαν στην προσπάθειά τους. Επίσης ευχαριστεί του διευθυντές, υποδιευθυντές και τους καθηγητές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι με τη πολύτιμη βοήθειά τους και την αρωγή τους διοργάνωσαν άψογα τον διαγωνισμό σε όλα τα σχολεία».
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι οι εξής (επίθετο, όνομα, σχολείο):
ΑΜΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΙΝΑΝΑ ΕΛΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΚΛΕΙΩ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΑΘΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΕΝΙΕΡΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΟΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΗΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΟΥΣΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΟΣΧΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
ΛΙΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΑΒΕΣΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΥΝΙΩ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΕΤΣΗ ΝΑΣΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΟΥ ΙΟΝΟΥΤΣ-ΝΙΚΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΘΛΛΟΣ-ΡΑΦ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΛΥΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΙΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΥΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΠΕΛΛΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΝΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΖΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΣΤ. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΕΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΡΩΜΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΟΖΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΙΝΤΣΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΒΑΡΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΖΕΛΕΠΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΟΪΑΝ ΙΩΑΝΝΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΑΦΑΪ ΑΜΑΘΕΟ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΟΥΣΑΪ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
ΜΠΑΛΛΑ ΠΑΓΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΙΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΡΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
ΚΟΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΓΓΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΟΥΔΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΠΕΛΤΕΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΦΑΚΙΟΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΡΑΜΙ ΕΝΤΙΟΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΑΗ ΝΑΤΑΣΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΦΑΝΗ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΑΝΓΚΟΣ ΑΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΦΡΥΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΣΩΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΝΤΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΛΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΚΙΣΤΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΠΟΓΙΑ ΓΚΛΕΝΤΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΕΩΝ
ΜΠΑΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΙΟΡΝΤΙ ΛΑΡΑΪ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΡΑΓΑΤΖΙΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ ΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ.
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