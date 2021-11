Black Friday στο eshop.mymarket.gr

Η μαύρη γάτα του eshop My market φέτος στο Black Friday φέρνει μόνο τύχη! Φέρνει web only Βlack Friday προσφορές τις οποίες ο πελάτης θα βρει αποκλειστικά στο eshop My market καθώς και μεγάλα δώρα τεχνολογίας που όλοι μας θα θέλαμε να κερδίσουμε!Έτσι για την περίοδο 22/11-28/11 κάθε πελάτης κερδίζει αυτόματα 5€ έκπτωση με την παραγγελία του, επωφελείται από τις μεγάλες προσφορές που είναι διαθέσιμες σε πλήθος κατηγοριών από τρόφιμα έως προϊόντα προσωπικής περιποίησης και φροντίδας για το μωρό. Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι με κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία ο πελάτης κερδίζει συμμετοχές για τις κληρώσεις που θα χαρίσουν 7 iphone13 pro Max καθώς και 16 σκούπες ρομπότ Xaiomi.

Το eshop My market μας προσκαλεί όλους να εντοπίσουμε τη μαύρη γάτα Black Friday και να την αφήσουμε να μας εκπλήξει ευχάριστα!