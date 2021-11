Στη μάχη η εστίαση με τα νέα μέτρα

Σε θέση μάχης τέθηκε από χθες η εστίαση και στον Βόλο για την εφαρμογή των νέων πιο αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, που προβλέπουν παραμονή των ανεμβολίαστων σε εξωτερικούς μικτούς χώρους μόνο με την επίδειξη αρνητικού τεστ και αστυνομικής ταυτότητας. Ηδη από προχθές Παρασκευή επιχειρήσεις εστίασης ανάρτησαν στις σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα, που ισχύουν, ζητώντας την κατανόηση των πελατών τους, ενώ επιστράτευσαν επιπλέον προσωπικό για τον έλεγχο των πιστοποιητικών στις εισόδους των χώρων τους. Και πάλι όμως δεν αποφεύχθηκαν ούτε η αναμονή, ούτε οι εντάσεις με όσους αντιδρούν στα μέτρα…

«Αγαπητοί πελάτες, προς αποφυγή άβολων καταστάσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για να καθίσετε σε μικρό χώρο εστίασης θα πρέπει να έχετε μαζί σας πιστοποιητικό νόσησης, εμβολιασμού ή rapid test τελευταίων 48 ωρών, καθώς και αποδεικτικό ταυτοποίησης.

Ζητούμε την κατανόησή σας σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες και παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας».

Το παραπάνω είναι ένα από τα μηνύματα, που επιχειρηματίες της εστίασης στον Βόλο ανάρτησαν στις σελίδες των επιχειρήσεών τους στα social media, προετοιμάζοντας τους πελάτες τους για την ισχύ από χθες των νέων πιο αυστηρών μέτρων.

Με το άνοιγμα χθες των επιχειρήσεων, στα καταστήματα εστίασης, προσωπικό και επιχειρηματίες έλαβαν θέσεις… μάχης. Στις εισόδους των μαγαζιών βρέθηκαν δύο και τρεις εργαζόμενοι, που απασχολούνται αποκλειστικά στον έλεγχο των πιστοποιητικών. Ελέγχουν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης για όσους επιθυμούν να καθίσουν σε εσωτερικούς χώρους των μαγαζιών, ενώ ακόμη και για τους εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι μέχρι πρότινος λειτουργούσαν ως μικτοί, ζητούν από τους ανεμβολίαστους rapid test και αστυνομικές ταυτότητες.

Παρά το επιπλέον προσωπικό, που επιστρατεύτηκε, σχηματίστηκαν ουρές από πελάτες, που περίμενα να μπουν στα μαγαζιά, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις με αντιδρώντες. «Εχω πιστοποιητικό άλλου. Μπορώ να μπω;» η ατάκα, που ακούστηκε από ορισμένους, στους οποίους δεν επιτράπηκε η παραμονή, υπό τον φόβο των αυστηρών ελέγχων.

«Είμαστε σε δύσκολη θέση»

«Δυστυχώς, μας έχουν αναγκάσει να γίνουμε αστυνομικοί στα μαγαζιά μας. Είναι δυσάρεστο αυτό, που συμβαίνει», λέει ο Γιώργος Γαργαρέτας, ιδιοκτήτης του Grappa και του Αχίλλειον.

«Προσλάβαμε νέο προσωπικό για να γίνεται ο έλεγχος των πιστοποιητικών και πάλι όμως η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι υπάλληλοι είναι σε δύσκολη θέση να ζητούν πιστοποιητικά και ταυτότητες, υπάρχει αργοπορία στην εξυπηρέτηση λόγω του ελέγχου των πιστοποιητικών, ιδίως ημέρες, όπως τα Σάββατα ή οι Παρασκευές, κατά τις οποίες ο κόσμος βγαίνει μαζικά έξω», προσθέτει, ζητώντας την κατανόηση των πελατών.

Σύμφωνα με τον κ. Γαργαρέτα, η λειτουργία ενός καταστήματος υπό αυτές τις συνθήκες δυσκολεύει και τους επιχειρηματίες, το προσωπικό και τους ίδιους τους καταναλωτές, ενώ θα υπάρχει και μείωση τζίρου. «Οσοι είναι ανεμβολίαστοι, δεν θα αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν προστριβές ανάμεσα σε μέλη της ίδιας παρέας. Αναγκαζόμαστε να διώχνουμε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπουν στις επιχειρήσεις μας και την ίδια ώρα, επειδή τα κρούσματα αυξάνονται, και οι εμβολιασμένοι φοβούνται να βγαίνουν έξω. Αυτοί που την πληρώνουν είναι οι επιχειρηματίες, που θα δουν το επόμενο χρονικό διάστημα τους τζίρους τους να πέφτουν ακόμη περισσότερο», αναφέρει.

«Ζητούμε την κατανόηση του κόσμου»

«Εχουμε προσλάβει επιπλέον προσωπικό για να ελέγχουμε πλέον το 100% του χώρου και τον εξωτερικό, ωστόσο ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία του κόσμου. Οι πελάτες μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι κι εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα. Κάνουμε τη δουλειά του αστυνομικού και τηρούμε τα μέτρα για να μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και ταυτόχρονα για την προστασία της υγείας όλων μας», σημειώνει από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του Grooove, Θανάσης Κουζιώκας.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι, παρά τα μέτρα που πήραν οι επιχειρήσεις για την τήρηση των νέων πιο αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων, είναι δύσκολος ο απόλυτος έλεγχος. «Στην Κουμουνδούρου περνά ο κόσμος, βρίσκει έναν γνωστό, τραβάει μία καρέκλα και κάθεται. Θα πρέπει να είμαστε on alert κάθε στιγμή» τονίζει, ενώ αναφέρεται και σε όσους δείχνουν να μην έχουν αντίληψη τι συμβαίνει. «Το 80% μπορώ να πω ότι είναι και συνεργάσιμοι και νοήμονες και κατανοούν ότι η επιχείρηση εφαρμόζει μέτρα εις βάρος των ταμείων της για το καλό όλων. Υπάρχει όμως και ένα 20%, που αντιδρά. "Α, ναι, είναι και τα μέτρα", λένε», σημειώνει ο κ. Κουζιώκας.

Για τον Θανάση Κουζιώκα η εφαρμογή των νέων μέτρων θα επιφέρει μείωση της κίνησης, αλλά και πτώση τζίρων. «Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις ματώνουν. Ηδη, εξαιτίας του lock down πήγαμε δύο με τρία χρόνια πίσω, υγιείς επιχειρήσεις έχουν μπει στη διαδικασία να χρωστούν. Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ξαναδούμε τα μαγαζιά μας να κλείνουν. Βάζουμε πλάτη, τηρούμε τα μέτρα, αλλά η κατάσταση δεν παλεύεται. Οι τιμές αυξάνονται και ο ΦΠΑ δεν μειώνεται. Θα πρέπει και το κράτος να μας στηρίξει, αλλά και ο κόσμος να σεβαστεί τα μέτρα για να μπορούμε να λειτουργούμε κι εμείς σωστά και για το καλό όλων μας», καταλήγει.

«Μπαίνουμε σε διαδικασία να μαλώνουμε με τους πελάτες μας»

«Δυστυχώς, με τα νέα πιο αυστηρά μέτρα έχουμε μπει στη διαδικασία να γινόμαστε εμείς αστυνομικοί στις επιχειρήσεις μας, οι πελάτες να μην καταλαβαίνουν και να αναγκαζόμαστε να μαλώνουμε. Υπάρχουν πελάτες, που λειτουργούν σαν να έχουν άγνοια της κατάστασης που υπάρχει. Οτι δεν υπάρχουν μέτρα, ότι όλα λειτουργούν φυσιολογικά. Δεν είναι μόνο νέοι», σημειώνει από την πλευρά του ο Νίκος Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης του Cube.

Ο ίδιος αναφέρεται στις δυσκολίες ελέγχου των πελατών. «Εχουμε βάλει τρία άτομα να ελέγχουν πιστοποιητικά, δημιουργήσαμε εργασιακό πόστο, που δεν υπήρχε και πληρώνουμε μεροκάματα, δεν είναι όμως εύκολο. Ιδίως τα Σάββατα, που όλοι μαζί μπαίνουν, όλοι μαζί βγαίνουν, δεν είναι εύκολο να ελέγχονται οι αλλαγές στα τραπέζια για έναν προς έναν τους πελάτες», περιγράφει. «Ζητάμε πιστοποιητικά, ζητάμε ταυτότητες, υπάρχουν όμως και πελάτες, που αντιδρούν. "Τι είσαι εσύ και μου ζητάς ταυτότητα;", μας λένε», προσθέτει.

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι η εστίαση λειτουργεί σε αχαρτογράφητα νερά για τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλλαγές ως προς τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων. Τι γίνεται με τις ομπρέλες, με το ύψος των προστατευτικών. Αντί να ξεκινήσουν έλεγχοι και πρόστιμα, θα έπρεπε να προηγηθεί ενημέρωση», σημειώνει.

Καθυστερήσεις και στα take away

Η ισχύς των νέων μέτρων προκαλεί καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών και στα καταστήματα, που λειτουργούν ως take away και self service και οι πελάτες παίρνουν μόνοι τους τον καφέ τους και κάθονται στα λιγοστά τραπέζια, που διαθέτει ο χώρος.

«Δεν επιτρέπουμε στους πελάτες μας να μπουν μέσα και καθυστερούμε μέχρι να κάνουμε τον έλεγχο και στη συνέχεια να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Εκτός αν υποχρεωθούμε να προσλάβουμε επιπλέον προσωπικό και να δημιουργήσουμε νέο εργασιακό πόστο, ακριβώς για τον έλεγχο των πιστοποιητικών και την ταυτοπροσωπία», αναφέρει ο ιδιοκτήτης του Localino, Αλκης Ρέντης.

Πολλοί οι ανενημέρωτοι, που «έφαγαν»… πόρτα

Με την πρεμιέρα της ισχύος των νέων μέτρων, πολλοί εμφανίστηκαν ανενημέρωτοι για τα μέτρα που ισχύουν και για τους εξωτερικούς χώρους και «έφαγαν»… πόρτα.

Καταγράφηκαν περιστατικά με παρέες, στις οποίες δεν είχαν όλοι τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είτε μοιράστηκαν, με τους μισούς να παραμένουν στα μαγαζιά και τους άλλους μισούς να φεύγουν, είτε να φεύγει όλη η παρέα μαζί.

Τα νέα μέτρα, που ισχύουν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο, περιλαμβάνουν:

-Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια.

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής.

-Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι.

-Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής.

-Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό και αστυνομικής ταυτότητας.

Ταυτόχρονα, ως ανοιχτός υπαίθριος χώρος ορίζεται ο ανοιχτός από τουλάχιστον δύο πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου, που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους έως 1,30μ. ενώ πλευρά του ανοιχτού υπαίθριου χώρου δεν θεωρείται η οροφή, εφόσον υπάρχει.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ