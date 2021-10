Παιδαγωγική διαδικτυακή ημερίδα

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η συμβολή του σχολείου στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης μέσα από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων ψηφοφόρων» διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μαγνησίας.

Η ημερίδα θα διοργανωθεί τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου ώρα 16:00 στο zoom και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και σε φοιτητές.

Η διαδικτυακή ημερίδα έχει σκοπό να συμβάλει στην ενδυνάμωση της νεολαίας να δράσει ως παράγοντας αλλαγής για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης βιώσιμης ανάπτυξης και ισότητας, ενισχύοντας την ικανότητα κριτικής ψήφου. Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των νέων μέσα στο σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό ζητούμενο για τους νέους πολίτες και ψηφοφόρους της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γνωστοποιηθούν, επίσης, αποτελέσματα και δράσεις που δίνουν έμφαση στον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, στον κοινωνικο-συναισθηματικό αλφαβητισμό και στον γραμματισμό της κοινωνικής δικαιοσύνης και έχουν επιτευχθεί μέσα από στρατηγικές κριτικής παιδείας και βιωματικής μάθησης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθοδολογιών.

Η διαδικτυακή ημερίδα αποσκοπεί στη διάχυση των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με θέμα: EUROVOTERS Empowering critical young voters for a Europe of sustainable development and equality.

Λόγω περιορισμένων θέσεων στο εργαστήριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημέρα και ώρα που θα αποσταλεί το e-mail εγγραφής.

Σε όσους ολοκληρώσουν την εγγραφή τους θα σταλεί στο e-mail τους πρόσκληση με σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής στο εργαστήριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2421074526 και 2421074671.