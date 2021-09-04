Οι επιτυχόντες του 3ου Γενικού Λυκείου Βόλου

Οι σχολές εισαγωγής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων
Τα ονόματα όλων των επιτυχόντων – τελειόφοιτων του σχολείου και τις σχολές, στις οποίες εισάγονται από τις πανελλαδικές εξετάσεις, έδωσε χθες στη δημοσιότητα το 3ο Γενικό Λύκειο Βόλου.
«Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την επιτυχία τους και τους ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τα ονόματα των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, που πέρασαν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι:
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΛΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
- ΒΡΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
- ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
- ΓΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΓΚΙΚΑ ΑΡΚΙΛΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΣΤΕ
- ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
- ΔΙΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΠΑΝΤΕΙΟ
- ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
- ΙΜΑΜΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
- ΙΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
- ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
- ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΚΟΛΗΜΗΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
- ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
- ΚΟΥΚΟΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΜΟΥΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
- ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΛΥΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
- ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΜΠΕΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
- ΜΠΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΜΥΤΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
- ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
- ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΑΛΗΣ- ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
- ΝΕΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- ΦΩΚΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΞΥΝΟΜΠΙΤΗ ΑΡΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
- ΞΥΝΟΜΠΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
- ΠΑΝΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
- ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
- ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
- ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
- ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
- ΠΡΟΦΑΝΤΗ ΜΥΡΤΩ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
- ΣΚΟΥΤΙΔΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
- ΣΤΑΘΗ ΖΩΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΤΖΙΑΜΤΖΗ ΑΝΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
- ΤΣΙΑΚΤΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
- ΦΑΣΟΥΛΙΔΗ-ΚΥΠΡΙΖΛΗ ΑΘΗΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΦΕΥΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
- ΦΛΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 10% 2020
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
- ΛΑΪΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
- ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 10% 2019
- ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΔΩ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.