Βόλος
Μείον 59 άτομα στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου ~ Ποιοι τέθηκαν από χθες σε αναστολή ανά ειδικότητα

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Απάτη με «δόλωμα» ευρωπαϊκά προγράμματα ~ Αετονύχηδες εξαπάτησαν τρεις Βολιώτες

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Εγκαινιάζεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στο Διμήνι

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Βολιώτης πλήρωσε για πατίνι που ποτέ δεν πήρε  

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Τελευταία νέα απο Βόλος

Επιτυχόντες από το 6ο ΓΕΛ Βόλου στις πανελλαδικές εξετάσεις

Τελευταία ενημέρωση: 2021-09-02, 08:41:28
Επιτυχόντες από το 6ο ΓΕΛ Βόλου στις πανελλαδικές εξετάσεις

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των αποφοίτων, που εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τα ονόματα των επιτυχόντων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις έδωσε χθες στη δημοσιότητα το 6ο ΓΕΛ Βόλου. Υπενθυμίζεται ότι οι βάσεις εισαγωγής ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή και το σύνολο των σχολείων στη Μαγνησία, πλην του 6ου ΓΕΛ Βόλου, εξέδωσε τις λίστες με τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην ανακοίνωση, που εξέδωσε χθες το 6ο ΓΕΛ Βόλου, ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου «συγχαίρουν ολόθερμα τους μαθητές τους για την επιτυχία τους και τους εύχονται ολόψυχα καλή πρόοδο και καλή συνέχεια στη ζωή τους».

 

Τα ονόματα των επιτυχόντων είναι:

  • ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΕΥΦΡΑΙΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΕΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  • ΑΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
  • ΑΤΤΙΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑΜ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • ΑΥΓΕΡΟΥ ΑΝΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)        
  • ΒΟΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)    
  • ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)         
  • ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
  • ΔΙΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)        
  • ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)    
  • ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΒΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)        
  • ΖΑΡΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)    
  • ΖΗΡΓΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
  • ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΣΥΜΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)     
  • ΚΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)       
  • ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)         
  • ΚΑΜΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΚΑΜΠΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
  • ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ
  • ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)     
  • ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ          ΣΣΕ
  • ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)      
  • ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 
  • ΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)      
  • ΚΙΣΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)  
  • ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)       
  • ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΚΟΣΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
  • ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
  • ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
  • ΚΡΑΒΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)        
  • ΛΕΪΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  
  • ΝΑΣΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
  • ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
  • ΝΤΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΝΤΟΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)         
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 
  • ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)     
  • ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
  • ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
  • ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)     
  • ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)   
  • ΠΟΠΟΥΡΑ ΤΡΙΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)        
  • ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
  • ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ          ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
  • ΣΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ – ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
  • ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
  • ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)  
  • ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  
  • ΤΣΙΟΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
  • ΤΣΙΧΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
  • ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
  • ΤΣΟΥΠΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
  • ΤΣΟΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΧΑΡΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
  • ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)     
  • ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ).  

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
  • ΛΙΑΠΠΗ - ΒΑΡΣΑΜΗ ΖΩΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
  • ΜΑΚΟΥΧΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ          ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)         
  • ΝΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)         

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟ 2020

  • ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2019

  • ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
  • ΜΠΑΝΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  • ΣΙΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ).    
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