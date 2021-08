Μαγνητίζουν και προκαλούν θαυμασμό οι μοναδικές δημιουργίες του Βασίλη Ντεβετζή

Κάθε βράδυ στο Παλιό Λιμάνι Σκιάθου, η έκθεση της Woody Talk Perfect by Nature, στηρίζοντας παράλληλα το Χαμόγελο του Παιδιού

Το Woody Talk Perfect by Nature συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία να εκθέτει τις χειροποίητες, μοναδικές δημιουργίες του Vasilis Ntevetzis, με φυσικά ξύλα από ολόκληρη την υφήλιο, κάθε βράδυ στο Παλιό Λιμάνι της Σκιάθου, στηρίζοντας παράλληλα το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού.

Σύμφωνα με το βραβευμένο δημιουργό: «Η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου είναι πραγματικά συγκινητική και μας δίνει τη δύναμη να γινόμαστε ολοένα καλύτεροι και πιο δημιουργικοί. Οι αυθόρμητες και γνήσιες αντιδράσεις είναι τροφή για την ψυχή, υπάρχουν δε και τα highlights που μας κάνουν να χαμογελάμε ακόμη περισσότερο.

Για παράδειγμα ο Pieter Roos, Manufacturing Engineer στη Formula 1 με το team της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Mercedes McLaren εκδήλωσε το θαυμασμό και τον ενθουσιασμό του για τις δημιουργίες Woody Talk και κυρίως την κιθάρα σήμα κατατεθέν μας «μάτι του Δράκου». Χωρίς να γνωρίζουμε αρχικά την ιδιότητά του, ήρθε στην έκθεσή μας, με πλατύ χαμόγελο και φωνάζοντας «wow this is amazing! Unbelievable work my friends». Ένα highlight που θα οδηγήσει σε νέες ευφάνταστες συνεργασίες. Γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης που ταξιδεύουν τις δημιουργίες μας από Αμερική (Βοστόνη, Κολοράντο, Τέξας, Κολομβία), έως Hong Kong, Νότια Αφρική, Παρίσι, Κωνσταντινούπολη κλπ.

Δυστυχώς, οι μέρες αυτές σημαδεύτηκαν από τον πύρινο εφιάλτη που για ακόμη μια φορά χτύπησε τη χώρα μας. Με πόνο καρδιάς παρακολουθούσαμε τις φλόγες στο γειτονικό νησί της Εύβοιας αναλογιζόμενοι τις τραγικές συνέπειες στις ζωές των πολιτών μας. Τόσο εγώ ο ίδιος, όσο και η σύζυγός μου Μαίρη Τραχανατζή, που στηρίζει με πολύ αγάπη από τη γέννησή του το εγχείρημα Woody Talk, θέσαμε τους εαυτούς μας στη διάθεση του Δήμου Σκιάθου, ο οποίος φιλοξενεί συμπολίτες μας που έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η αλληλεγγύη, η αγάπη και η προσωπική συμβολή καθενός από εμάς πιστεύω ότι θα απαλύνει κατά το δυνατόν τις πονεμένες καρδιές».

Τα κοσμήματα Woody Talk, ξεχωρίζουν για τη μοναδική τους ποιότητα, κομψότητα και αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο κάθε σας εμφάνιση.

Ανακαλύψτε τις μοναδικές, χειροποίητες δημιουργίες Woody Talk Perfect by Nature και Λάμψτε.... Φυσικά!