Διεθνές άνοιγμα στη γνώση

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUROVOTERS»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για δύο συνεχόμενα χρόνια (2019 - 2021), συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «ΕUROVOTERS: Empowering critical young voters for a Europe of sustainable development and equality». Την ευθύνη του προγράμματος έχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο και συμμετέχουν ως εταίροι τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Μάλτας και Ισπανίας, καθώς και εκπαιδευτικοί των χωρών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενισχύοντας τη διεπιστημονική και διακρατική του συνεργασία, συμμετέχει με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια του Π.Τ.Π.Ε. Τασούλα Τσιλιμένη.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ενωση έδωσε μεγάλη σημασία σε ένα νέο και προοδευτικό όραμα για την καταπολέμηση των ανισοτήτων που απορρέουν από την αειφόρο ανάπτυξη. Το 2015, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και άλλες χώρες των Ηνωμένων Εθνών έχουν υιοθετήσει τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης του 2030, ενώ το 2018 δημοσιεύθηκε η πρώτη έκθεση για την αειφόρο ισότητα (2019 - 2024). Για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, κρίνεται αναγκαίο η Ευρώπη να προωθήσει μια διαφορετική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση που να βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και την ισότητα. Ο απώτερος σκοπός είναι η απόδειξη ότι η Ευρώπη ίσως καταφέρει να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει την κριτική ψηφοφορία μεταξύ των νέων, η οποία με τη σειρά της θα επιτρέψει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο πρώτος στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους νέους ώστε να δράσουν ως εκπρόσωποι των αλλαγών για να οικοδομηθεί Ευρώπη αειφόρου ανάπτυξης και ισότητας, βελτιώνοντας την παιδεία της κριτικής ψηφοφορίας η οποία περιλαμβάνει μέσα ενημέρωσης και παιδεία ειδήσεων, κοινωνικοσυναισθηματική παιδεία και παιδεία της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το πρόγραμμα βασίζεται στις στρατηγικές του κριτικού αλφαβητισμού και της βιωματικής μάθησης, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες μεθοδολογίες, όπως συνεργατικό παιχνίδι ρόλων και προσομοιώσεις, εκμάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων, ανάλυση κρίσιμων προβλημάτων και εικονικές κοινότητες μάθησης και πρακτική. Ενας άλλος σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει την εκπαίδευση των νέων και των εκπαιδευτικών βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στη χρήση τέτοιων μεθοδολογιών, ώστε να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος, μέσα από μια επαναλαμβανόμενη μεθοδολογία, θα παραχθούν δύο σύνολα εργαλείων και δραστηριοτήτων. Αρχικά θα παραχθεί το πρώτο σύνολο εργαλείων και δραστηριοτήτων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν με νέους και εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα σχεδιαστεί η δεύτερη εκδοχή του συνόλου των εργαλείων και δραστηριοτήτων. Οποιο επιπλέον στοιχείο και αποτέλεσμα προκύψει από τα εργαστήρια, θα χρησιμοποιηθεί και θα συμπεριληφθεί στα σύνολα των εργαλείων και των δραστηριοτήτων.

Οφελος του προγράμματος αποτελεί η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της ισότητας στην Ευρώπη, μέσα από την ενίσχυση και εφαρμογή επιτυχημένων πρωτοβουλιών της κριτικής ψηφοφορίας στην εκπαίδευση. «Το έργο θα βοηθήσει στην εξουδετέρωση των επιβλαβών συνεπειών του λαϊκισμού στις αξίες που μας ορίζουν ως Ευρωπαίους, και κυρίως στη βιώσιμη ισονομία, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, στην ανεκτικότητα, στον πλουραλισμό και στην εξάλειψη των διακρίσεων. Τέλος, μέσω του προγράμματος θα δυναμώσουν οι φωνές των νέων και θα αυξηθεί η ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.