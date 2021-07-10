Βόλος
Υιοθέτησαν τα Πευκάκια

Υιοθέτησαν τα Πευκάκια

Γιγαντιαία επιχείρηση έσωσε από τη φωτιά τον οικισμό του Φυτόκου

Γιγαντιαία επιχείρηση έσωσε από τη φωτιά τον οικισμό του Φυτόκου

Πολύτιμη προσφορά ατομικών εφοδίων στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Πολύτιμη προσφορά ατομικών εφοδίων στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Αφέθηκε ελεύθερος με όρους ο 40χρονος για τα ναρκωτικά χάπια

Αφέθηκε ελεύθερος με όρους ο 40χρονος για τα ναρκωτικά χάπια

Τελευταία νέα απο Βόλος

Λαμπρές βαθμολογίες υποψηφίων των ΓΕΛ της Μαγνησίας

Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-10, 12:15:07
Λαμπρές βαθμολογίες υποψηφίων των ΓΕΛ της Μαγνησίας

Υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις απέσπασαν υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων της Μαγνησίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη –και δίχως προηγούμενο- διδακτική χρονιά, μακριά από τις αίθουσες των σχολείων τους, αλλά και των διδακτηρίων τους, παρά μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ωστόσο, χθες πλήθος υποψηφίων και οι οικογένειές τους πανηγύρισαν τα αποτελέσματα των κόπων τους.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά Λύκειο τα ονόματα των υψηλόβαθμων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση όσων υψηλόβαθμων υποψηφίων, δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να τους εντοπίσουμε.

1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 19.347

ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 18.770

ΛΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,18.562

ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ 18.382

ΝΤΙΖΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,18.303

ΣΑΡΑΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ,18.202

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.589

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,17.489

ΚΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.438

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.160

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ,17.117

ΓΚΡΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,ΥΓΕΙΑΣ, 17.078

ΧΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.946

ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ,16.609

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.513

ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 16.457

ΜΠΟΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ,16.207

ΡΕΜΑΤΙΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ,16.017

 

2ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 19.207

ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ 18.877

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.371

ΜΑΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.189

ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.478

ΜΠΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.169

ΝΤΟΚΑ ΑΝΤΖΕΛΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,17.131

ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.661

ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,15.928

 

3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΙΖΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.954

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΥΓΕΙΑΣ, 18.864

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.645

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,18.556

ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.521

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΟΥΣΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.347

ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.722

ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,17.586

ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΑΛΗΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.504

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,17.485

ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,17.483

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.386

ΦΕΥΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.379

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.333

 

4O ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.671

ΚΑΧΡΙΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ , ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.529

ΒΛΙΩΡΑ ΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.504

ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.261

ΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.245

ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.980

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΡΔΟΤΕΛΗ  ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.486

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.295

ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.287

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.204

 

5Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.257

ΚΟΥΝΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 19.043

ΜΑΝΙΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.483

ΒΑΛΕΡΑ ΜΑΡΙΕ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.236

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΘΩΜΑΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.092

ΚΟΥΤΝΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.923

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.373

ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.330

ΣΑΒΒΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.073

ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.962

ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.806

ΛΙΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.740

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.330

ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.086

ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.774

ΖΝΤΡΑΒΑ ΧΑΒΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.753

ΣΠΑΝΟΥΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.586

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.566

ΣΟΛΕΙΜΕΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.040

 

6Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 19.193

ΣΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.432

ΚΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.382

ΝΤΟΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.234

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΕΤΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.232

ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.224

ΚΡΑΒΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.952

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.907

ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.898

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.799

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.755

ΚΟΣΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.689

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.612

ΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.564

ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.493

ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.381

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.381

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.293

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.221

ΛΕΪΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.126

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.064

 

7ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΤΣΟΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.981

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.800

ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.748

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΗΣ, 17.523

ΝΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΗΣ, 17.409

ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.024

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.358

ΒΟΒΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.663

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.452

ΠΑΤΣΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 14.875

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.513

 

8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 19.075

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 18.505

ΣΚΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΗ – ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.281

ΜΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.097

ΠΡΙΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 17.707

ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.561

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.453

ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 17.175

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,17.084

ΣΑΡΣΕΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.960

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.933

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ – ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.686

ΠΙΝΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.394

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.164

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.057

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΟΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 19.488

ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 19.108

ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.441

ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,18.294

ΚΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.214

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΛΙΑΔΑ-ΡΗΓΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.051

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.860

ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.580

ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.472

ΚΑΨΗ ΑΡΙΣΤΕΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.466

ΠΑΠΠΗ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.413

ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.375

ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.280

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.148

ΚΑΖΙΛΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.146

ΣΑΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.865

ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.728

ΚΑΖΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.590

ΧΟΡΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.238

 

1Ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.940

ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.835

ΦΛΩΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.705

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.391

ΚΑΜΒΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.346

ΣΙΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.338

ΧΑΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.306

ΓΑΪΑΤΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.234

ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.010

ΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.878

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΑΕΡΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.837

ΖΕΜΠΙΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.479

ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΜΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.410

ΣΥΝΑΖΟΥ ΦΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.224

ΓΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 17.168

ΚΟΛΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.47

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.081

ΜΑΝΤΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.927

ΡΗΓΑΚΗΣ ΘΕΡΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.861

ΛΑΣΚΟΥ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.848

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.724

ΤΕΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.697

ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.523

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.468

ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.384

ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.252

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.125

ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.108

ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.94

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.020

 

2ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΘΕΤΙΚΗΣ, 17279

ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΘΕΤΙΚΗΣ,17028

ΒΑΛΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΘΕΤΙΚΗΣ,16829

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16799

ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,16319

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16236

ΝΙΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15982

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,15908

ΓΚΙΟΥΡΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15839

ΠΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,15833

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15697

 

ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΖΩΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.367    

ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.423    

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.918   

ΓΚΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.775    

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.700    

ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.126   

ΠΡΙΦΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.888    

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.802    

ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.732    

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.437    

ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,16.363    

 

ΓΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.812

ΤΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.486, 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ, 18.332

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.535 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΛ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.361

ΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18.813

 

ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΓΚΟΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.914

ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.781

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.545

ΝΤΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΗΛΙΑΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.956

ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.779

ΔΡΑΓΟΪΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.437

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.364

ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.333

ΝΙΚΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.249

ΤΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.118

ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.115

ΚΟΒΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.983

ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΝΕΚΤΡΑΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.742

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.598

ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,- ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.217

 

ΓΕΛ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 15.853

 

ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.449

ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.341

ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.324

ΤΣΥΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,17.415

ΚΟΥΚΟΥΜΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.922

ΧΑΛΙΛΗ ΑΝΤΖΕΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.722

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ,15.647

ΝΑΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.288

ΚΑΤΣΙΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 14.543

 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΟΥΡΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.840,

ΜΑΥΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.796

ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝ/ ΠΛΗΡ, 17.630

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.411

ΛΕΪΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.891

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.260,

 

ΓΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΕΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.055

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.694

ΡΗΓΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.962

ΤΑΣΣΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 16.553

 

ΓΕΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.500

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.000

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.500

ΚΕΡΑΖΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 14.000

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 13.000

ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 13.000

ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΡΗΓΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 12.500

ΚΑΒΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 12.500

ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 12.000

ΙΜΠΡΟΥΣΙ ΑΟΥΡΕΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  12.000

 

ΓΕΛ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.767

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.673

ΣΚΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.496

ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.313

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ

Πανελλήνιες

ΓΕΛ

Βόλος

Μαγνησία

θεσσαλία

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
6
=
Διαβάστε σήμερα
Πρώτη των πρώτων στα ΕΠΑΛ στη Μαγνησία
1
Πρώτη των πρώτων στα ΕΠΑΛ στη Μαγνησία
Πρώτη των πρώτων στα ΕΠΑΛ στη Μαγνησία, με 19.730 μόρια, από το...»
Τοπικά: 11:27:44
2
Παραλίγο μακελειό για έναν... χορό στην Μεσαρά Ηρακλείου
Παραλίγο μακελειό για έναν... χορό στην Μεσαρά Ηρακλείου
Λίγο έλειψε να πέσουν πυροβολισμοί σε μια ταβέρνα στη Μεσαρά του Ηρακλείου,...»
Ελλάδα: 10:41:42
3
Βόλος: Σύλληψη και πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης
Βόλος: Σύλληψη και πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης
Από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση...»
Τοπικά: 10:37:39
4
Το τελικό σχέδιο για αμιγείς και μεικτούς χώρους στην εστίαση
Το τελικό σχέδιο για αμιγείς και μεικτούς χώρους στην εστίαση
Η αντίστροφη μέτρηση για τον διαχωρισμό των χώρων διασκέδασης και πολιτισμού σε...»
Ελλάδα: 10:26:58
5
Οι τάσεις για τις Βάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία
Οι τάσεις για τις Βάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία
Ανακοινώθηκαν χτες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, όμως η...»
Ελλάδα: 10:20:13
Newsletter
Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας απο το Ταχυδρόμο στο email σου
1
+
9
=
Ειδήσεις
Τοπικά Νέα Ελλάδα Διεθνή Sports Οικονομία Πολιτισμός Τεχνολογία Περιβάλλον Ομογένεια
Θεσσαλία
Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα Αλμυρός Βελεστίνο Β. Σποράδες
Θέματα
Αρχείο Τ "2" φορές Επισημάνσεις Επιστολές Πριν 30 χρόνια Πρωτοσέλιδα
Extras
Έξοδος Auto Moto Real Estate Life Style Υγεία Travel Around the Web
Χρήσιμα
Επικοινωνία Διαφήμιση Ταυτότητα Όροι χρήσης Πολιτική Cookies Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Copyright 2014 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  |   developed by think.gr