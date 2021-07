Βολιώτισσα σχεδίασε το «φόρεμα της εκδίκησης»

Η σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Σταμπολιάν δημιούργησε εμβληματικό φόρεμα για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη Βρετανία, με τα διεθνή μέσα να επαναφέρουν, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, το «φόρεμα της εκδίκησης», που φέρει τη σφραγίδα Βολιώτισσας δημιουργού.

Στην ιστορία έμεινε το «Revenge Dress», το «φόρεμα της εκδίκησης», που φόρεσε η πριγκίπισσα Diana σε φιλανθρωπικό event το ίδιο βράδυ που προβλήθηκε η περίφημη τηλεοπτική συνέντευξη του Καρόλου που ο πρίγκιπας παραδεχόταν ότι την απάτησε. Το εμβληματικό μαύρο φόρεμα φέρει τη δημιουργική υπογραφή διάσημης Βολιώτισσας, της σχεδιάστριας μόδας Χριστίνας Σταμπολιάν, με διεθνή καριέρα στον χώρο της μόδας.

Η Χριστίνα Σταμπολιάν, που γεννήθηκε στον Βόλο, κατάγεται από οικογένεια Αρμένιων προσφύγων. Ο πατέρας της ήταν φημισμένος ράφτης της πόλης, ο Κιρκόρ Σταμπολιάν, με έδρα την οδό Τοπάλη. Η μητέρα της, Ασημίνα Σταμπολιάν, ήταν κεντήστρα. Η ίδια, αφού αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή του Βόλου έφυγε για την Αθήνα, όπου συνέχισε με σπουδές ζωγραφικής, ενδυματολογίας και διακόσμησης στη Σχολή Βακαλό.

Κατόπιν αναζήτησε την τύχη της στο Λονδίνο, όπου παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου στο κορυφαίο St. Martins School of Arts and Design. Οπως γράφει στην προσωπική της ιστοσελίδα, «έζησα και εργάστηκα για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου [στο Λονδίνο]. Σχεδίασα βραδινά, cocktail και νυφικά φορέματα χρησιμοποιώντας εξαιρετικής ποιότητας μετάξι, βελούδο, γαλλική δαντέλα και κεντήματα. Ανέλαβα τον σχεδιασμό και την παραγωγή δεκαπέντε σόου σε διακεκριμένους χώρους όπως οι The Park Lane Hotel, The Intercontinental και Claridges. Μεταξύ του 1983 και του 1994, τα κομμάτια μου διατίθεντο προς πώληση στις μπουτίκ «Christina Stambolian» σε Παρίσι και Λονδίνο».

Γνωριμία με την Νταϊάνα

Μια μέρα, όπως έχει αφηγηθεί η Χριστίνα Σταμπολιάν, η πριγκίπισσα επισκέφτηκε την μπουτίκ της μαζί με τον αδερφό της, τον λόρδο Charles Spencer. Ακολούθησαν πολλές ακόμα επισκέψεις στη Σταμπόλιαν μέχρι το μαύρο φόρεμα να πάρει την τελική μορφή του.

Τρία χρόνια μετά, η «πριγκίπισσα του λαού» έλαβε πρόσκληση για το φιλανθρωπικό δείπνο του «Vanity Fair» στη Serpentine Gallery. Αρχικά δεν σκόπευε να παραστεί, αλλά απάντησε θετικά και την τελευταία στιγμή αποφάσισε να φορέσει το φόρεμα της Ελληνίδας δημιουργού, που είχε μείνει κλεισμένο στην ντουλάπα της.

Κάπως έτσι στις 29 Ιουνίου του 1994, μόλις η Diana βγήκε από το αυτοκίνητό της, που την υποδέχτηκε ο συλλέκτης έργων τέχνης Peter Palumbo, τα φλας πήραν φωτιά για να απαθανατίσουν την πριγκίπισσα η οποία για εκείνη την τόσο καθοριστική στιγμή της ζωής της είχε επιλέξει ένα μαύρο, μεταξωτό, ασύμμετρο εφαρμοστό cocktail dress, αποκαλυπτικό στους ώμους, σαν να πενθούσε, σε ρόλο αισθησιακής χήρας, το γάμο της, για τον οποίο είχε μπει ταφόπλακα.

Το Telegraph Magazine περιέγραψε αυτό το κομμάτι, με το οποίο η πριγκίπισσα παραβίαζε ευθαρσώς το βασιλικό πρωτόκολλο, ως ένα «ρούχο αντίστασης», με τις σχετικές φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Δωρεά στον Βόλο

Λίγο πριν από τον θάνατο της πριγκίπισσας το «Revenge Dress» πέρασε στα χέρια του Σκοτσέζου συλλέκτη Graeme Mackenzie, ο οποίος το χρησιμοποίησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς – μεταξύ άλλων, για να υποστηρίξει τη σκοτσέζικη οργάνωση «Children 1st», που αγωνίζεται για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών.

Το 2005 η Χριστίνα Σταμπολιάν μετά από μια επίσκεψη στον Βόλο αποφάσισε να εκθέσει 14 φορέματά της σε μινιατούρες, ανάμεσα σε αυτά και το «Revenge Dress», και 45 σχέδια στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών – Δημοτικού ΙΕΚ Βόλου. Στη συνέχεια δώρισε τις μινιατούρες στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, όπου εκτίθενται μόνιμα, στον τρίτο όροφο.

Το αυθεντικό «Revenge Dress» εκτέθηκε επίσης στο Museum of Style στο Newbridge, στην έκθεση «Diana: A Fashion Legacy», το 2017. Σύμφωνα με νέα ανάρτηση του Κέντρου Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο: «Η ίδια η σχεδιάστρια επίσης εκθέτει τα σχέδιά της για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συνεχίζει να δημιουργεί σχέδια για μια εκλεκτή πελατεία στο Λονδίνο».

Για την πρώτη της εντύπωση από την πριγκίπισσα Diana, μια από τις πλέον αξιομνημόνευτες στιγμές της ζωής της, η Σταμπολιάν έχει πει σε συνέντευξή της: «Θυμάμαι που με προσέλκυσε η ομορφιά και η χάρη της και εμπνεύστηκα από αυτήν. Ηξερα ότι, καθώς ήταν μια όμορφη γυναίκα, θα μπορούσε να φορέσει κάτι που θα τη δικαίωνε. Κάποιες εβδομάδες αργότερα και μετά από κάποιες δοκιμές το αποτέλεσμα παραδόθηκε σ’ αυτήν, κομμένο για να αποκαλύψει το σώμα της όπως δεν το είχε πετύχει κανένα άλλο ένδυμα που είχε φορέσει».