Αντζελα Γκερέκου: Η Μαγνησία μπορεί να γίνει παγκόσμιος προορισμός

Η πρόεδρος του ΕΟΤ υπογραμμίζει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι η ευρύτερη περιοχή έχει προοπτικές να αποτελεί κέντρο ευεξίας, αξιοποιώντας τον μυθικό Κένταυρο Χείρωνα

Ευκαιρία για επανεκκίνηση σε πιο υγιείς βάσεις η πανδημία, σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αντζελα Γκερέκου. Αναφερόμενη στη Μαγνησία, συγχαίρει κατ’ αρχάς το έργο και το πνεύμα συνεργασίας των τοπικών φορέων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «έχει όλες τις προδιαγραφές για να αποτελέσει έξοχο case βιώσιμης, πολυδύναμης, all year round τουριστικής ανάπτυξης».

Παράλληλα, μιλά για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού του τουριστικού μοντέλου της χώρας, στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαίο ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό τουριστικό σχέδιο. Με ευθεία στόχευση στον τουρισμό 365 μέρες τον χρόνο, η πρόεδρος του ΕΟΤ τονίζει ότι το Πήλιο και η ευρύτερη περιοχή γενικότερα μπορούν να γίνουν παγκόσμιος προορισμός ευεξίας, αξιοποιώντας τον μυθικό Κένταυρο Χείρωνα.

Συνέντευξη στη ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Ευκαιρία να δούμε τον τουρισμό με άλλα μάτια η πανδημία;

Oσο κι αν ακούγεται οξύμωρο, συμβαίνει αυτό ακριβώς. Ο COVID-19, η δεινή περιπέτεια στην οποία βύθισε όλο τον πλανήτη και οι τεράστιοι τριγμοί που προκάλεσε στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία μπορεί να γίνουν η μεγάλη ευκαιρία, για ένα restart πάνω σε πιο υγιείς βάσεις, τόσο για την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία όσο και για την ελληνική οικονομία της φιλοξενίας.

Η πανδημία λειτούργησε σαν μετασχηματιστής και επιταχυντής αλλαγών, που έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό. Και στην Ελλάδα ισχύει ακριβώς το ίδιο, μετά την πανδημία τίποτε δε θα είναι ίδιο στην ελληνική οικονομία της φιλοξενίας. Είναι στο χέρι μας αυτό να είναι προς όφελός μας.

Η ταχύτατη ψηφιοποίηση όλου του κρατικού και του τουριστικού μηχανισμού μα κυρίως ο μετασχηματισμός του τουριστικού μοντέλου της χώρας, πάνω στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, έχουν ξεκινήσει δυναμικά και πρέπει να προχωρήσουν εδώ και τώρα.

Η χώρα, όπως ολόκληρη η Ευρώπη, έχει σαν στόχο την αειφόρα πορεία προς το 2030.Οφείλουμε να παραδώσουμε ένα ευοίωνο μέλλον, έναν ζωντανό πλανήτη και ζωντανές- ευημερούσες κοινωνίες και οικονομίες στις επόμενες γενιές. Βρισκόμαστε στην εποχή του make it or break it, για τον πλανήτη, τον άνθρωπο, την οικονομία, τον τουρισμό, δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να τα καταφέρουμε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στον παγκόσμιο χάρτη, η επόμενη μέρα σημαίνει αλλαγή πλεύσης στον τουρισμό; Μπορεί να αποτελέσει δημιουργική πρόκληση, να ανοίξει δρόμους εξέλιξης, προόδου;

Πιστεύω ότι για την Ελλάδα είναι η μεγάλη ευκαιρία να γίνουμε από προορισμός με υψηλά ρεκόρ αφίξεων, προορισμός υψηλού τουριστικού προφίλ.

Η Ελλάδα είναι από τη φύση της ένας premium προορισμός. Ας το αναδείξουμε. Premium δεν σημαίνει απρόσιτος. Σημαίνει άξιος σεβασμού. Ας το τηρήσουμε.

Μετά την πανδημία, οι αρχές που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού «Travel, enjoy, respect» αλλά και support, ένα μοντέλο τουρισμού, που θα βασίζεται στον ίδιο τον άνθρωπο και θα στηρίζει τον άνθρωπο, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ.

RESPECT. Σεβασμός, στο περιβάλλον, στην ιστορία και στην τοπική κοινωνία. Εμείς οι Ελληνες πρώτοι πρέπει να το διασφαλίσουμε.

Ειδικά μετά την πανδημία σε όλους εμάς κάποια πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα. Οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, που βασίζουν την πολιτική τους στην αειφορία και στην πράσινη ανάπτυξη, οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κουλτούρα του τόπου, αποτελούν προτεραιότητες του νέου οικονομικού υποδείγματος της χώρας.

Πόροι άνω των 10 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν για επενδύσεις δημοσίου συμφέροντος και για την υλοποίηση 16 εμβληματικών «πράσινων» επενδύσεων και ψηφιακής αναβάθμισης.

Ολα αυτά αφορούν άμεσα και έμμεσα και στον τομέα του τουρισμού.

Επίσης, μετά την πανδημία είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι μια εθνική πολιτική για τον τουρισμό πρέπει να συνδυάζει: την προσέλκυση υπεύθυνων επισκεπτών σε σταθερά αυξανόμενο ρυθμό, συνυπολογίζοντας την φέρουσα ικανότητα των προορισμών. Επιτέλους πρέπει να μελετήσουμε σοβαρά πόσο τουρισμό «σηκώνει» ένας προορισμός. Ναι… χρωστάμε επιτέλους ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο. Δεν μπορεί όλη η γη να μετατρέπεται ασύστολα σε τουριστικό real estate.

Ναι, η πανδημία μπορεί να είναι η μεγάλη μας ευκαιρία για πρόοδο και στον ταξιδιωτικό κλάδο. Και ξέρετε, ο τουρισμός με βιώσιμες αρχές δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωση. Αποτελεί και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σήμερα.

Ολες οι έρευνες αναδεικνύουν έναν νέο τύπο ταξιδιώτη, που αναζητά και επιβραβεύει sustainable destination. Αναζητά αυθεντικούς εναλλακτικούς προορισμούς κοντά στη φύση, που σέβονται τη φύση. Ας τον ακούσουμε.

Εχουν γίνει λάθη, που χρήζουν επαναπροσδιορισμού; Πρακτικές που πρέπει να αναθεωρήσουμε, ενδεχομένως;

Στη μέχρι τώρα πορεία του ελληνικού τουρισμού έχουν γίνει και πολλά θετικά αλλά και λάθη, τα οποία δυστυχώς χρόνιζαν. Το χωροταξικό, το οποίο σας ανέφερα, είναι μια τεράστια, ασυγχώρητη παράλειψη πολλών ετών. Μιλώντας για επαναπροσδιορισμό, θα ήθελα όμως να σταθώ περισσότερο και σε ένα άλλο σημείο.

Στα πλαίσια του repositioning της χώρας, όπως σας είπα, θέλουμε από πρωταθλητής αφίξεων να γίνει top of mind προσδιορισμός ποιοτικών προδιαγραφών. Εδώ λοιπόν θέλω να πω πως ήρθε η ώρα η Ελλάδα, από απόλυτος προορισμός SEA+SUN, να γίνει ο τόπος που προσφέρει τεράστιο πλούτο από μοναδικές, αυθεντικές εμπειρίες όλο το χρόνο.

Το ελληνικό δίπτυχο ΗΛΙΟΣ+ΘΑΛΑΣΣΑ, όσο θαυμάσιο κι αν είναι στον κόσμο, δεν μπορεί να μας πάει μακριά. Μετά την πανδημία ειδικά, ο ταξιδιώτης, θα ζητά πάντα ελληνικό καλοκαίρι αλλά αρχίζει και επιθυμεί πολλά περισσότερα.

Ας τον ακούσουμε. Επιθυμεί ταξίδια που προσφέρουν αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες. Η επαφή με τη φύση, τις αγροτικές εργασίες, τις λαϊκές τέχνες, τις τοπικές κουζίνες και κουλτούρες. Οι γεύσεις από τοπικά, ποιοτικά προϊόντα, γιατί πλέον φροντίζουν πολύ περισσότερο την υγεία τους, ειδικά μετά την πανδημία. Η οικονομία του βιώματος αποτελεί τη νέα, απόλυτη τάση στα ταξίδια.

«Σπάζοντας» το μονοδιάστατο μοντέλο «καλοκαίρι- ήλιος- θάλασσα» σπάμε έτσι και το πρόβλημα της εποχικότητας. Η ενίσχυση του βιωματικού, αυθεντικού, πολυθεματικού τουρισμού βοηθά στην εδραίωση Ελλάδα 365 μέρες.

Ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, η Γαστρονομία, η Ευεξία, ο Ιαματικός, ο Αγροτουρισμός και τόσες άλλες εμπειρίες που προσφέρει η χώρα μας δεν έχουν εποχή και εποχικότητα.

Με κάθε ευκαιρία υπογραμμίζετε την ανάγκη σύνδεσης της αειφορίας, του πρωτογενούς τομέα και των τοπικών γεύσεων με τον τουρισμό. Η νέα εποχή, που σηματοδοτεί η πανδημία, συνεπάγεται έμφαση στα τοπικά προϊόντα, που ενισχύουν τις γευστικές αναμνήσεις του κάθε τουρίστα;

Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι πολυπαραγοντικό project. Aνα θέμα και ανά περιοχή απαιτεί Συνέπεια, Συνεργασία, Συντονισμό ανάμεσα σε Αρχές και Κοινωνία . Με χαρά σας ανακοινώνω ότι για πρώτη φορά αισθάνομαι να βρισκόμαστε όλοι στην ίδια πλευρά.

Ναι, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή που αποτελεί και ένα μεγάλο προσωπικό μου στοίχημα. Η σύζευξη της ελληνικής οικονομίας της φιλοξενίας με την ελληνική μεσογειακή διατροφή. Αυτό το τεράστιο αναξιοποίητο εθνικό κεφάλαιο, τα κορυφαία τοπικά προϊόντα μας, συνδέονται άμεσα με το τουριστικό προϊόν και μπαίνουν στην προμετωπίδα της προβολής της χώρας.

Το τουριστικό brand name GREECE ενδυναμώνεται με τον πλούτο της ελληνικής γης και αυτό θα αλλάξει όχι μόνο τον γαστρονομικό τουρισμό αλλά το σύνολο του βιωματικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Οι γεύσεις είναι οι πιο ισχυρές αναμνήσεις. Αυτές θα κάνουν τον τουρίστα να ‘ρθει και να ξανάρθει στην Ελλάδα.

Να αναφέρω μάλιστα ότι επιχειρούμε γενικότερα τη δυναμική σύζευξη του Τουρισμού με το ευρύτερο τρίπτυχο ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ.

Η Αυλη Πολιτιστική μας Κληρονομιά έχει να προσφέρει πολλά στον εμπλουτισμό της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η Μαγνησία των αντιθέσεων, της ιστορίας και των μύθων έχει προοπτικές να κάνει πράξη την αειφορία στον τουρισμό; Εχει τα εφόδια η περιοχή μας να προλάβει το τρένο της υψηλής ανταγωνιστικότητας;

«Η αειφορία στον Τουρισμό στην πράξη». Θα σταθώ γιατί η Μαγνησία αποτελεί ένα πολύ καλό case study.

Κατ’ αρχάς θερμά συγχαρητήρια στην Περιφέρειά σας και στις αρμόδιες τοπικές αρχές, τους εμπλεκόμενους φορείς για το πολυβραβευμένο έργο του πρώτου Υποθαλάσσιου Μουσείου στη χώρα, στην Περιστέρα της Αλοννήσου, την ανάδειξη εναλίων αρχαιοτήτων σε ένα πανόραμα ναυαγίων στον Δυτικό Παγασητικό και τις Σποράδες και τη δημιουργία Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης σε Αλόννησο και Μιτζέλα. Αυτό είναι αειφορία στην πράξη. Εξ’ ου και η Περιφέρειά σας συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα BlueMed PLUS, κεφαλαιοποιώντας όλη αυτή την εμπειρία.

Επίσης στα πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων στη Μαγνησία και ειδικά στο Βόλο έχουν γίνει έργα με πράσινο, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σημαντικό κεφάλαιο για τη ζωή αλλά και για τον τουρισμό της πόλης.

Πέρα όμως από τις επίσημες αρχές, η ίδια η κοινωνία της Μαγνησίας, επιδεικνύει διαχρονικά σεβασμό στον τόπο και την ιστορία του.

Ναι, η Μαγνησία έχει όλες τις προδιαγραφές για να αποτελέσει έξοχο case βιώσιμης, πολυδύναμης, all year round τουριστικής ανάπτυξης.

Είναι μεταξύ των 2 μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας-Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Προσβάσιμη οδικά, θαλάσσια και αεροπορικά. Το αεροδρόμιο της Αγχιάλου ανεβαίνει συνεχώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΤ.

Εχετε μια πολύ δυναμική πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι Πανεπιστημιακές Σχολές, με έδρα στο Βόλο, όλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διακρίνονται για τις καινοτόμες δράσεις τους. Θέλουν και μπορούν να μπουν στην υπηρεσία της κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Μαγνησία είναι μια μοναδική γεωλογική συνύπαρξη θαυμάσιων ορεινών περιοχών με μερικές από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Το μυθικό Πήλιο σε μόνιμη συνομιλία με τις παραλίες του και τις Σμαραγδένιες Σποράδες.

Πέρα από το θαλάσσιο πάρκο, τεράστια θαυμάσια βιοποικιλότητα, ολόκληρες περιοχές σε προγράμματα NATURA.

Η γόνιμη πεδιάδα του Αλμυρού, η παραγωγή σπάνιων προϊόντων στην περιοχή του Πηλίου μπορούν να γεννήσουν γαστρονομικά και οικονομικά θαύματα, ειδικά ακολουθώντας βιώσιμες, ήπιες μορφές καλλιέργειας.

Οι εμπειρίες που προσφέρει όλο το χρόνο δεν έχουν τέλος: από σκι, πεζοπορία και Ιππασία στο Πήλιο μέχρι ανεπανάληπτες καταδυτικές εμπειρίες και μάλιστα ακόμη και με την υπερσύγχρονη τεχνολογία Me Dry Dive.

Πολιτισμός και Αυλη Πολιτιστική Κληρονομιά Αιώνων. Από τη σπάνια πηλιορείτικη Αρχιτεκτονική, την ντόπια Κουζίνα, τις Λαϊκές Τέχνες. Η οικοτεχνία-χειροτεχνία διατηρεί ζωντανούς πυρήνες στην περιοχή σας και οι γυναίκες αποτελούν πρωταγωνιστή σε αυτή την προσπάθεια.

Με τόσα «όπλα» στη φαρέτρα σας αν δεν πρωταγωνιστήσει η Μαγνησία, στο νέο μοντέλο βιωματικού τουρισμού, 365 μέρες το χρόνο, τότε ποιος;

Αφησα για το τέλος ένα τεράστιο, αναξιοποίητο ακόμη θεωρώ, κεφάλαιο της περιοχής.

Ο μυθικός Κένταυρος Χείρων. Προβάλλεται μεν, δεν αναδεικνύεται όπως θα έπρεπε δε.

Ο Χείρων ήταν, φιλόσοφος, πολεμιστής και σημαντικότατος Γιατρός της ελληνικής Μυθολογίας. Κοντά του θήτευσε ο Ασκληπιός λένε.

Δείτε τι συμβαίνει σήμερα. Οι γιατροί πολεμούν στην πρώτη γραμμή. Οι αρχαίοι Ελληνες είχαν συλλάβει τη διάσταση της μάχης που δίνει ένας υγειονομικός για να σώσει ζωές.

Ο Χείρων συνέδεε την Ιατρική με τη φιλοσοφία. Δείτε τι έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος: μια νέα στάση ζωής που θα «θεραπεύσει» τα μέχρι τώρα κακώς κείμενα.

Το Πήλιο μπορεί να αναδειχθεί σε απόλυτο κέντρο αποφόρτισης από τα όσα ζήσαμε, κέντρο σωματικής ψυχικής και πνευματικής αναζωογόνησης.

Η Μαγνησία είναι ένα απέραντο καλειδοσκόπιο τοπίων και εμπειριών και μπορεί να γίνει παγκόσμιος τουριστικό προορισμός 364 μέρες το χρόνο.

Μα πάνω απ’ όλα η Μαγνησία των ανθρώπων που σεβάστηκαν απόλυτα τον τόπο τους , δίχως να τον «ξεζουμίζουν τουριστικά», ας μου επιτραπεί η έκφραση, μπορεί δικαιωματικά να αναδειχθεί σε παγκόσμιο προορισμό βιώσιμου τουρισμού.

Ως πρόεδρος του ΕΟΤ, είστε αισιόδοξη για το μέλλον, την επόμενη μέρα; Πώς οραματίζεστε τη μετάβαση στη νέα εποχή;

Ζούμε σε μια χώρα που έχει την Ιστορία, τον Πολιτισμό και τη Γεωγραφία με το μέρος της. Αν και η δική μας θέληση και οι πολιτικές αποφάσεις συνταχθούν με αυτή την πλευρά, αν ακούσουμε τα σημάδια των καιρών, τότε ναι είμαι βαθιά αισιόδοξη.

Ελπίζω και αγωνίζομαι για μια Ελλάδα παγκόσμιο κέντρο αειφορίας και ευζωίας. Για ένα προορισμό που θα προσφέρει ολιστικές εμπειρίες σε σώμα, πνεύμα και ψυχή. Ολιστική ευζωία αυτή είναι η έννοια του αρχαιοελληνικού ευ ζην. Ελλάδα η χώρα του ευ ζην.