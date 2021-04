Βολιώτης γραφίστας με προδιαγραφές… Οσκαρ

Ο Αλέξανδρος Γκότσης συμμετείχε στη δημιουργική ομάδα ταινίας, που είναι υποψήφια για χρυσό κινηματογραφικό βραβείο τραγουδιού

Γραφίστας με πολυδιάστατο ταλέντο κάνει αισθητή την παρουσία του στο εξωτερικό και αποσπά ζηλευτές διακρίσεις, με προδιαγραφές… ΕΜΜΥ και Οσκαρ. Ο λόγος για τον Βολιώτη γραφίστα κινούμενων γραφικών Αλέξανδρο Γκότση, ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργική ομάδα της ταινίας «Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision: Η Ιστορία των Fire Saga», που είναι υποψήφια για Οσκαρ τραγουδιού, με το «Husavik».

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

«Μάγος» του animation, ο Βολιώτης… «Σπίλμπεργκ», κατέπληξε για μια ακόμη φορά με τα κινούμενα γραφικά του σχέδια, που μεταφράζονται σε εντυπωσιακό φόντο και εκρήξεις χρωμάτων, πάνω στην σκηνή και πίσω από τους ηθοποιούς που συμμετέχουν στην ταινία.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γουίλ Φέρελ έχοντας στο πλευρό του τη Ρέιτσελ Μακ Ανταμς και τον Πιρς Μπρόσναν, είναι παραγωγή του συνδρομητικού καναλιού Netflix. O 41χρονος γραφίστας δημιούργησε τα οπτικά εφέ της ταινίας, καταθέτοντας την έμπνευση και το ταλέντο του, σε μια ακόμη χολιγουντιανή παραγωγή.

Εντονη η δημιουργική του σφραγίδα στην συγκεκριμένη ταινία, με εντυπωσιακά γραφικά, animation στις σημαίες, λογότυπα, συμμετέχοντας σε μια μεγάλη ομάδα που εργάστηκε με κέφι, μεράκι και έμπνευση, έχοντας ως σύμμαχο τη νέα ψηφιακή τεχνολογία.

Ευχάριστη έκπληξη για τον ίδιο η υποψηφιότητα της ταινίας για χρυσό αγαλματίδιο, υπογραμμίζοντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ: «Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν το περίμενα. Είναι σπουδαίο να γνωρίζεις ότι μέσα από την δουλειά σου έχεις συμβάλει και εσύ στο τελικό αποτέλεσμα. Είναι απερίγραπτο το συναίσθημα που νιώθω. Χάρηκα πολύ όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. Το χάρηκα πολύ, γιατί μου θύμισε τις στιγμές της συνεργασίας», τονίζει.

Διεθνής Βολιώτης animator

Εχοντας ως βάση το Λονδίνο, μετράει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και συμμετοχές στο team μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο βρίσκεται στην πατρίδα του, τον Βόλο, συνεχίζοντας να εμπνέεται και να δημιουργεί ακατάπαυστα.

«Συμμετείχα στην ομάδα της ταινίας «Eurovision song contest the story of Fire Saga», δουλεύοντας σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες κινούμενων γραφικών για ταινίες του Λονδίνου και είχα ξεκινήσει να κάνω μεγάλες παραγωγές, όπως το «Spider-Man: Far from home». Η ταινία «Eurovision song contest the story of Fire Saga» προέκυψε στην τελική ευθεία της ταινίας, και συμμετείχα στην παραγωγή, βοηθώντας να ολοκληρωθεί. Ασχολήθηκα με το γραφικό περιεχόμενο της ταινίας, φυσικά με ένα ολόκληρο team. Δεν μπορώ να πω ότι τα έχω φτιάξει μόνος μου», τονίζει.

Σημείο αναφοράς για τον ίδιο, η διάσημη σειρά της Αμερικής «Watchmen», που απέσπασε σπουδαίες κριτικές και ρεκόρ υποψηφιοτήτων για ΕΜΥ, με 26 υποψηφιότητες, κερδίζοντας τελικά 11 βραβεία.

Αμέτρητες οι χολιγουντιανές παραγωγές στις οποίες έχει συμμετάσχει ως γραφίστας, ενώ όνειρό του είναι να συνεχίσει την ίδια πορεία. «Είναι πολύ δύσκολο, γιατί χάνεις την προσωπική σου ζωή. Πρέπει να κάνεις αρκετές θυσίες για να τα επιτύχεις όλα αυτά. «Τουλάχιστον, όμως, επιβραβεύομαι με αυτό τον τρόπο για την δουλειά μου, συμμετέχοντας σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές. Είναι ωραίο να το βλέπεις σε ταινίες που έχουν διακριθεί και για την ποιότητά τους και όλο το production value», τονίζει.

Με γνώσεις και περγαμηνές

Αριστούχος απόφοιτος του Δημοτικού ΙΕΚ Βόλου, σπούδασε στην συνέχεια στο Nottingham Trend University, από τα καλύτερα διεθνώς στο είδος της γραφιστικής. «Όταν ξεκίνησα τον δεύτερο χρόνο ασχολήθηκα με κινούμενα γραφικά αυτό με ιντρίγκαρε πάρα πολύ, γιατί ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με τον σινεμά. Ημουν κινηματογραφόφιλος, έτσι και αλλιώς, και άρχισα να ασχολούμαι με αυτό. Ολες μου οι εργασίες ήταν πάνω στο animation. Είχα συνεργαστεί με μεγάλη μουσική εταιρεία, αλλά εγώ ήμουν προσηλωμένος στο σινεμά», αναφέρει.

Στην διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών στο Nottingham, την πατρίδα του Ρομπέν των δασών, είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με διάφορες δημιουργικές ενότητες, επιλέγοντας συνειδητά το animation - motion design, που μεταφράζεται σε κινούμενα γραφικά.

Οι γνώσεις που απέκτησε στο Δημοτικό ΙΕΚ του Βόλου αποτέλεσαν την απαρχή μιας λαμπρής πορείας, που συνεχίζεται πλέον στο Λονδίνο και παρά το γεγονός ότι το motion design είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός χώρος, εντούτοις, του έδωσε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές του πολυδιάστατου ταλέντου του, από την πρώτη στιγμή. Σημαντική στιγμή αποτέλεσε, εξάλλου, για τον ίδιο, η συνεργασία με μυθικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι «The Prodigy», ο Bob Dylan, ο Johnny Cash, οι «Motown Legends» και πολλοί άλλοι. Ο Αλέξανδρος Γκότοης δημιουργούσε καρέ-καρέ με γραφικά το στάϊλινγκ της διαφήμισης, για την προώθηση κάθε καινούργιας δισκογραφικής δουλειάς διάσημων καλλιτεχνών, στην τηλεόραση.

Ο Βόλος στην καρδιά του

Δηλώνει πανευτυχής που βρίσκεται στον Βόλο, όπου κατοικούν οι γονείς του Δημήτρης και Αννα, και δηλώνει περήφανος που είναι Ελληνας, πολύ δε περισσότερο Βολιώτης.

Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε αμέσως στην Αγγλία και η ανοδική του επαγγελματική πορεία αποδεικνύει ότι οι Ελληνες έχουν προοπτικές να ξεχωρίσουν και να διαπρέψουν στο διεθνές πεδίο.

Δεν ξεχνά ποτέ τους παιδικούς του φίλους και νιώθει πανευτυχής που βρίσκεται στην πατρίδα του, κρατώντας, στο μεταξύ, ανοιχτούς τους δίαυλους επικοινωνίας με τον διεθνή επαγγελματικό χώρο.

Ο Βολιώτης που εκπροσωπεί επάξια την πατρίδα του στο εξωτερικό, τονίζει ότι «νιώθω ιδιαίτερη χαρά όταν μου λένε «μας κάνεις υπερήφανους», ειδικά σε τέτοιες εποχές. Νομίζω ότι τουλάχιστον, δίνω μια ελπίδα και στα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους, γιατί κι εγώ έτσι ξεκίνησα, με ένα όνειρο και αυτό μου δίνει απεριόριστη χαρά και δύναμη για να συνεχίσω. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς που ζούμε, εμείς οι Ελληνες μπορούμε και προσπαθούμε συνεχώς. Εμείς οι Ελληνες που εργαζόμαστε στο εξωτερικό, θέλουμε να είμαστε το καλό παράδειγμα για όλους τους λαούς», υπογραμμίζει.



Οσκαρική ταινία

Η ταινία «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga», διαθέσιμη στο Netflix, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του δικτύου-κολοσσού με την EBU και υλοποιεί την ιδέα του Αμερικανού κωμικού Will Ferrell. O διάσημος κωμικός είναι ένθερμος φαν της Eurovision εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Στην αμερικανική κωμική ταινία-μιούζικαλ, ο Will Ferrell και η Rachel Mc Adams υποδύονται τους Ισλανδούς Lars Erickssong και Sigrit Ericksdottir, ένα πραγματικά τραγικό ποπ ντουέτο με την ονομασία «Fire Saga». Το όνειρό τους είναι να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη Eurovision. Αν και δεν χαίρουν εκτίμησης από τους συμπατριώτες τους (ή κανέναν άλλον), όλως παραδόξως καταφέρνουν να επιλεγούν για τη Eurovision! Η ταινία παρακολουθεί την ένδοξη ιστορία αυτής της τραγικής εκπροσώπησης, που λαμβάνει χώρα στο Εδιμβούργο.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο, παρέμεινε στο εξωτερικό, δοκιμάζοντας με επιτυχία τις δυνάμεις του, σε διαφορετικούς τομείς, από web design videos, δηλαδή βίντεο για ιστοσελίδες, διαφημιστικά video, μέχρι πρότζεκτ για ταινίες. «Η πρώτη ταινία που εργάστηκα, κάνοντας τους τίτλους, λέγονταν «Franklyn» με πρωταγωνιστές τους Eva Green, Ryan Phillippe, Sam Riley. Συνεργάστηκα με κινηματογραφική εταιρεία που κάναμε μεγάλο σώου για δεινόσαυρους για το BBC, και πρότζεκτ για το Discovery, το οποίο μου έφερε την υποψηφιότητα για ΕΜΜΥ. Στην συνέχεια, άρχισα να δουλεύω σε πάρα πολλές εταιρίες, μεγάλους οίκους καλλυντικών και μόδας, αλλά και για το BBC. Πάντα η βάση μου είναι στο Λονδίνο, αλλά στα τέλη Μαΐου επέστρεψα προσωρινά στο Βόλο, γιατί λόγω της πανδημίας έγιναν πολύ δύσκολες οι συνθήκες στην Αγγλία», τονίζει.