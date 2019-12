Καθηγητές του 4ου ΓΕΛ Βόλου στην Πορτογαλία

Το 4ο ΓΕΛ Βόλου συμμετέχει φέτος σε δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντες των μαθητών και δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες.

Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος με τίτλο “Let me show you around”, έγινε η πρώτη συνάντηση καθηγητών των εμπλεκομένων χωρών, (Εσθονία, Λετονία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα)στη Vila Nova de Gaia, κοντά στο Πόρτο, στην Πορτογαλία. Δύο καθηγητές του σχολείου μας η κ. Ανάγνου Παρασκευή, υπεύθυνη του προγράμματος και η κ. Τεγοπούλου Ευαγγελία, μετέβησαν στην Πορτογαλία (19-23/11/19) για να συναντηθούν με τους εταίρους και να καθορίσουν τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του προγράμματος όπως προβλέπεται από την υποβληθείσα αίτηση.

Οι καθηγητές επισκέφτηκαν το σχολείο (Canelas school), περιηγήθηκαν το σχολικό κτίριο, εντυπωσιάστηκαν από την οργάνωση και τη μεγάλη άνεση χώρων που υπήρχαν, τον εξοπλισμό σε Η/Υ σε κάθε χώρο, την οργανωμένη βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια Η/Υ, τους χώρους άθλησης, το θερμοκήπιο με φωτοβολταϊκά για την παραγωγή λαχανικών που εμπορεύονταν εξοικονομώντας κάποια χρήματα, την τραπεζαρία για την καθημερινή σίτισή τους, έως και βιβλιοπωλείο υπήρχε για την εξυπηρέτηση των μαθητών.

Οι καθηγητές, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρακολούθησαν σεμινάριο Η/Υ, για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ανάρτηση υλικού στο e-twinning και στην εκπόνηση εργασιών με τους μαθητές για τις ανάγκες του προγράμματος. Παράλληλα επισκέφτηκαν αξιοθέατα της περιοχής, το Πόρτο, την κοιλάδα του ποταμού Duoro, ενημερώθηκαν για την παραγωγή των διάσημων κρασιών της περιοχής, την αγροτική της οικονομία και γεύτηκαν την τοπική κουζίνα μα κυρίαρχο τον μπακαλιάρο, που μαγειρεύεται με ποικίλους τρόπους.

Γενικότερα η επίσκεψη ήταν μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση με τους ανθρώπους και το τοπίο μιας χώρας που προσιδιάζουν στην ιδιοσυγκρασία και τους χώρους της πατρίδας μας.

Η επόμενη συνάντηση μαθητών και καθηγητών των παραπάνω χωρών θα πραγματοποιηθεί στην Εσθονία, στις αρχές του Φεβρουαρίου 2020, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η επίσκεψη μαθητών και καθηγητών του άλλου προγράμματος με τίτλο «How to make schools more attractive and creative» στην Πολωνία.