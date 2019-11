Διήμερο συμπόσιο στον Βόλο

Διήμερο συμπόσιο με θέμα «Εικόνα /Δημόσιος Χώρος /Πολιτική» διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Νοεμβρίου.

Το συμπόσιο διερευνά τις σχέσεις δημόσιου χώρου και εικόνας από τη σκοπιά της ιστορικής, της φιλοσοφικής και της αισθητικής τους διάστασης και θέτει ερωτήματα σχετικά με την κατασκευή του βλέμματος, τον επιμερισμό της ορατότητας, την πολιτισμική αναπαράσταση και την ενσώματη δημοσιότητα.

Με ποιους τρόπους οι εικόνες γίνονται αναπαραστατικά μέσα, αλλά και πεδία αντεκδίκησης μέσα σε μια πόλη-σκηνή; Πώς οι εικόνες και οι κινούμενες εικόνες αναπαριστούν, αισθητικοποιούν και υλοποιούν τον δημόσιο χώρο, το παρελθόν ή τη σύγχρονη καθημερινότητά του, σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από το θέαμα και τα ψηφιακά μέσα; Υπάρχουν εναλλακτικές πρακτικές εικόνας και αναπαράστασης που υπονομεύουν τις έμφυλες, φυλετικές, εθνικές και ταξικές νόρμες που ορίζουν το δημόσια αναπαραστάσιμο; Πώς μπορούμε εντέλει να ξανασκεφτούμε τους επιστημολογικούς και πολιτικούς όρους/ορισμούς του «δημόσιου» και της «εικόνας»; Είναι μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν στη διάρκεια του Συμποσίου.

Το πρόγραμμα του συμποσίου έχει ως εξής:

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου

Μουσείο της Πόλης του Βόλου (Φερών 17)

16.30

Καλωσόρισμα

16.45 - 17.15

Εισαγωγή

Έλενα Τζελέπη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Politics of (in)visibility: Introduction to the themes of the symposium (on behalf of the organizing committee)

17.15

Κεντρική Ομιλία / Keynote Lecture

Συντονισμός: Έλενα Τζελέπη

Eduardo Cadava (Princeton University)

Erasures

18.00-18.30

Συζήτηση

18.30-18.45

Διάλειμμα

18.45-20.15

Beyond normative visibility

Συντονισμός: Ζήσης Κοτιώνης

Δημήτρης Παπανικολάου (Oxford University)

How indexical are you? How metonymical are we? Images at a time of biopolitical realism

Μυρτώ Τσιλιμπουνίδη (Κοινωνική ερευνήτρια / Φωτογράφος)

‘If these walls could talk’: Political street art and bordered realities in Athens

Ελεάνα Γιαλούρη (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Negotiating ’the classical’. Contemporary artists engaging with ancient Greek heritage

Σάββατο 23 Νοεμβρίου

Αμφιθέατρο Σαράτση, Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου (Αργοναυτών & Φιλελλήνων)

10.00-11.00

Εθνογραφικές αναζητήσεις στον αστικό δημόσιο χώρο

Συντονισμός: Ρίκα Μπενβενίστε

Ρίτσα Δέλτσου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Εικόνες της πόλης, αισθητικός κοσμοπολιτισμός και αστικά κινήματα: Εθνογραφικές αντιδιαστολές

Δάφνη Τραγάκη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Βηματισμοί, βλέμματα και ήχοι στον δρόμο

11.00-12.00

Διασυνοριακές εικόνες και εικόνες στα όρια της πόλης

Συντονισμός: Ρίτσα Δέλτσου

Μαρία Παπαδημητρίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Προσωρινό Αυτόνομο Μουσείο για Όλους: Μια ρεαλιστική ουτοπία

Nίκη Γιάνναρη (Σεναριογράφος / Ποιήτρια)

Η πολιτική και ηθική σημασία της εικόνας: Δυσκολίες και ερωτήματα κατά τη δημιουργία ενός φιλμ

12.00-12.15

Διάλειμμα

12.15-13.45

Αμφισβητούμενες εικόνες και σώματα στο δημόσιο χώρο

Συντονισμός: Δάφνη Τραγάκη

Ρίκα Μπενβενίστε (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Από το νεκροταφείο στην πλατεία: Εικόνες μιας διαδρομής

Δημήτρης Πλάντζος (ΕΚΠΑ)

Το ενσώματο παρελθόν: Αρχαιολατρικά γλυπτά στον αθηναϊκό δημόσιο χώρο

Πηνελόπη Πετσίνη (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ελευθερία της τέχνης και δημόσιος χώρος – τρία λογοκριτικά περιστατικά: Παρνασσός (Nonda 1952), Ζάππειο (ομάδα Αρμός, 1952-53) και κεντρική πλατεία Λάρισας (Κλεάνθης Χατζηνίκος, 1986)

16.00

Κεντρική Ομιλία

Συντονισμός: Δάφνη Τραγάκη

Συραγώ Τσιάρα (Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών)

Σώματα με εξουσία: Ιστορίες εικόνων στη δημόσια σφαίρα

16.45-17.15

Συζήτηση

17.15-17.30

Διάλειμμα

17.30-19.00

Επιτελεστική ποιητική: Έμφυλες, μεταψηφιακές και μεταανθρώπινες πρακτικές

Συντονισμός: Έλενα Τζελέπη

Ελπίδα Καραμπά (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Τέχνη, τεχνολογία και φεμινιστική πρακτική στη μετα-ψηφιακή και μετα-ανθρώπινη προοπτική. Μια σχισμή στην αναπαράσταση

Φίλιππος Ωραιόπουλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Η επιτελεστική ποιητική της δημόσιας εικόνας

Φοίβη Γιαννίση (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Αιγώ

19.00-19.30

Κλείσιμο του Συμποσίου - Συζήτηση

Oργανωτική επιτροπή: Ρίκα Μπενβενίστε, Έλενα Τζελέπη, Δάφνη Τραγάκη.