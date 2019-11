Eναρξη νέου ευρωπαϊκού έργου

Με τη συμμετοχή ως εταίρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

H εναρκτήρια συνάντηση ενός νέου ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος σχετικά με την Ενσυναίσθηση στην Υγεία, στο οποίο συμμετέχουν επτά συνεργαζόμενοι φορείς από πέντε χώρες, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι 1 Νοεμβρίου.

To Empathy In Health είναι ένα τριετές έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 (Strategic Partnerships for Ηigher Εducation), συνολικού προϋπολογισμού 352.000€, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με συντονίστρια την καθηγήτρια Ελένη Καπρέλη από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να:

χαρτογραφήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για να μπορούν οι μελλοντικοί επιστήμονες υγείας να παρέχουν ενσυναισθητική φροντίδα στον ασθενή

σχεδιάσει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (δύο επιπέδων, 5 και 7 για φοιτητές τριών ειδικοτήτων όπως Ιατρικής, Φυσικοθεραπείας και Μαιευτικής) που θα περιλαμβάνουν εκτός των άλλων την δημιουργία VR βίντεο

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (δύο επιπέδων, 5 και 7)

φροντίσει για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εταίροι του έργου είναι οι εξής: Από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Φυσικοθεραπείας) και η εταιρεία Theofanis Alexandridis και SIAEE., από την Κύπρο το University of Nicosia (Medical School) και η εταιρεία M.M.C Management Center Limited, από τη Γερμανία το Protestant University of Applied Science Berlin (Midwifery school) και από το Βέλγιο, τοVrije Universiteit Brussel.