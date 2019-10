Ο Βόλος έδωσε λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα της ΝΑSΑ

Οι νικήτριες ομάδες σχεδίασαν πώς θα απαλλάξουν τους ωκεανούς από τα πλαστικά και πώς θα εξοπλίσουν το rover με συστήματα, που να αντέχουν σε συνθήκες Αφροδίτης

Λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η ΝΑSΑ κλήθηκαν να δώσουν οι 120 συμμετέχοντες στο Nasa Space Apps Challenge που πραγματοποιήθηκε το περασμένο τριήμερο για πρώτη φορά στον Βόλο.

Στο πλαίσιο του τριήμερου διαγωνισμού αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν 35 ιδέες και ενδιαφέροντας πρότζεκτ και δημιουργήθηκαν 14 τελικής ομάδες. Δύο από αυτές ξεχώρισαν και πήραν το εισιτήριο για τον παγκόσμιο διαγωνισμό στον οποίο θα εκπροσωπήσουν τον Βόλο.

Η πρώτη ομάδα είναι η Trash DrAIn που απάντησε στην πρόκληση «Trash clean-up». Οι Αγγελος Αλεξίου, Ηλίας Γκόλφος, Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Μαρία Ψυχογυιού, Γιάννης Κότογλου, Κωνσταντίνος Κυριάκου και Αντώνης Μανωλέσσος κάνοντας χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με υπάρχουσες τεχνολογίες (drones) έδωσαν λύση στην αυτοματοποίηση του καθαρισμού ωκεανών και ακτών. Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου αυτή τη στιγμή στους ωκεανούς της Γης υπάρχουν περί τους 300.000 τόνους πλαστικού που περνούν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της διατροφικής αλυσίδας. Οι όποιες προσπάθειες γίνονται από τη ΝΑSΑ και εταιρείες είναι μεμονωμένες και δεν αποδίδουν. «Δημιουργήσαμε ένα λογισμικό που θα ενώσει τα δεδομένα από τη ΝΑSΑ και τις άλλες εταιρείες και θα τα διαθέτει στοχευμένα σε εταιρείες που ασχολούνται με τον καθαρισμό των ωκεανών. Επίσης μέσω αλγορίθμου θα αναγνωρίζονται τα σκουπίδια και ο τρόπο που πρέπει να καθαριστούν», ανέφερε ο κ. Κυριάκου.

Η δεύτερη ομάδα VENUS RAM -e- member απάντησε στην πρόκληση «planets near and far, memory maker». Την ομάδα απαρτίζουν οι Κώστας Χαρατσής, Θοδωρής Ζερλέντης, Γκρέμου Νεφέλη, Χρυσόπουλος Ιωακείμ, Κωνσταντίνος Καρράς και Κατερίνα Βυτόγιαννη.

Η συγκεκριμένη ομάδα αποφάσισε να εξοπλίσει το rover, το αυτοκινούμενο όχημα της ΝΑSΑ με υλικά που θα αντέχουν σε… συνθήκες Αφροδίτης όπου η θερμοκρασία είναι -450ο C. Μία μνήμη ram και ένα κιβώτιο ταχυτήτων που θα αλλάζει την κίνηση του οχήματος από μπροστά προς τα πίσω είναι τα δύο υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΝΑSΑ και στα οποία «απάντησαν» τα μέλη της ομάδας.

Οι δύο νικήτριες ομάδες βραβεύτηκαν από τον μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης TERRA SPATIUM θα εκπροσωπήσουν τον Βόλο στον παγκόσμιο διαγωνισμό.

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί τον Λουκά Ζαχείλα, πρόεδρο της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, τη Γεωργία Μποντού - Τοκαλή, αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού Βόλου, την ομάδα του talos για τις επιδείξεις των προϊόντων τους, καθώς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής για την φιλοξενία της διοργάνωσης.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ