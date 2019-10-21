Βόλος
Τα εύσημα της Μητρόπολης Δημητριάδος στον επίτιμο διευθυντή αρχαιοτήτων

Τα εύσημα της Μητρόπολης Δημητριάδος στον επίτιμο διευθυντή αρχαιοτήτων

ΛΑ.Σ.: Αντιπαλεύει την πολιτική στήριξη των λίγων

ΛΑ.Σ.: Αντιπαλεύει την πολιτική στήριξη των λίγων

«Το πρόβλημα με τον όρο μακεδονική γλώσσα δεν λύνεται τόσο εύκολα»

«Το πρόβλημα με τον όρο μακεδονική γλώσσα δεν λύνεται τόσο εύκολα»

Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία το 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία το 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Τελευταία νέα απο Βόλος

Οι κουμπαράδες στη Μαγνησία έφτασαν τους 185!

Τελευταία ενημέρωση: 2019-10-21, 14:10:17
Οι κουμπαράδες στη Μαγνησία έφτασαν τους 185!

Πανελλαδικά έχουν στηθεί 2.486 κουμπαράδες - Επαγγελματίες της πόλης έσπασαν όλα τα ρεκόρ

 

Στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε πανελλαδικό επίπεδο, προκειμένου ο μόλις 18 μηνών Παναγιώτης Ραφαήλ να μπορέσει να λάβει τη γονιδιακή θεραπεία που χρειάζεται και να κερδίσει το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή, βρίσκεται ο Βόλος μέσω επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Όπως είναι γνωστό ο μικρούλης που έλκει από την πλευρά της μητέρας του την καταγωγή του από τον Βόλο, διαγνώστηκε με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1,  μία σπάνια, εκφυλιστική νόσο που προσβάλει όλο το μυϊκό σύστημα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας κατάποσης και αναπνοής. Η μόνη ελπίδα για τον 18 μηνών Παναγιώτη Ραφαήλ είναι μία γονιδιακή θεραπεία που γίνεται στην Αμερική για την οποία όμως απαιτείται χρηματικό ποσό 3 εκατ. ευρώ. Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο έχει απορρίψει το αίτημα της οικογένειας για χρηματοδότηση του εμβολίου και η οικογένεια αποφάσισε να ανοίξει ερανικούς λογαριασμούς για να δώσει στο παιδί της την ευκαιρία στη ζωή.

Η έκκληση των γονιών του μικρού ήρωα, Ρίας Μπακάλη και Γιώργου Γλωσσιώτη, ξεσήκωσε ένα πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης απ΄άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα. Από την πρώτη στιγμή ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία αλληλεγγύης στον μικρό ήρωα με κοινωνικό μήνυμα και αλλεπάλληλα ρεπορτάζ που φιλοξενούνται στην έντυπη έκδοσή του αλλά και στην ιστοσελίδα του www.taxydromos.gr.

Σήμερα υπάρχουν συνολικά 2.486 κουμπαράδες ανά την Ελλάδα. Η Μαγνησία και ο Βόλος, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η μητέρα του Παναγιώτη Ραφαήλ, Ρία Μπακάλη, πρωτοστατούν με 185 κουμπαράδες που έχουν στηθεί σε επιχειρήσεις της περιοχής. Στην περιοχή όπου μένει σήμερα η οικογένεια, στη Χαλκίδα υπάρχει ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός κουμπαράδων, 97 στο σύνολό τους και εκατοντάδες ακόμη σε όλη τη χώρα. Κοινός στόχος η συγκέντρωση ποσού 3 εκατ. ευρώ που θα επιτρέψει στον μικρό μαχητή της ζωής να ταξιδέψει στη Βοστώνη για να λάβει τη γονιδιακή θεραπεία που θα του εξασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή.

Τα 185 σημεία στη Μαγνησία όπου υπάρχουν κουμπαράδες για τον Παναγιώτη Ραφαήλ είναι τα εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 44 38221

SNAK - COFFEE "ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ" ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 38334

ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ

ΖΥΜΑΡΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΡΑΚΕΙΑΣ, ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΜΠΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΔΑΠ ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2 37300

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ "ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ" ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ 38500

ΕΠΙΣΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΕΡΤΣΟ ΑΓΟΡΑΣ 1, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΒΟΛΟΥ

CAFE MPOYGATSA SISSY ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 119 37100

CAFE BAR ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008

CAFE BAR ΜΑΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008

SUPER MARKET ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008

ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 37100

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΑΙΛΑΝΗ ΗΡΩ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008

SANSIRO  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 46 ΤΚ 37500

24H MINI MARKET ΓΑΜΒΕΤΑ 4

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΒΟΛΟΣ

2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 18.00-22.30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 3, ΒΟΛΟΣ, 38221

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΥ 4 ΑΛΜΥΡΟΣ 37100

A.O TAEKWONDO NEAS IONIAS VOLOU ΜΙΑΟΥΛΗ 50 38334

A.O TAEKWONDO NEAS IONIAS VOLOU ΜΙΑΟΥΛΗ 50 38334

BEAUTY BAR/BEAUTY NAILS ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221

BEAUTY FREE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 173 ΒΟΛΟΣ 38221

BEAUTY NAILS/BEAUTY BAR ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221

BEAUTYBAR/BEAUTY NAILS ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221

BRUNO COFFEE STORES ΙΩΛΚΟΥ 278 38221

CAFE BAR FEYROUZ  ΠΛΑΣΤΗΡΑ 29 ΑΝΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΣ

CAFE DE VISTA ΛΑΡΙΣΗΣΗ 163Β ΒΟΛΟΣ 38334

CARICIA EXCLUSIVE BOUTIQUE ΕΡΜΟΥ 116 38333

CHOCOLATINO -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΜΙΝΙΟΥ 71 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ 38222

COFFEE HOUSE ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 219 38221

ELECTRONET ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 255 38221

EXTREME SHOP ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 188 38221

FORTY FIVE FASHION ΙΩΛΚΟΥ 45 38333

IDEAL COFFEE ΑΣΙΜΙΝΑ ΤΟΛΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 80

JK ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 29 38334

KARAKANAS DAIRY - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ Γ. ΔΗΜΟΥ 41 Ε ΒΟΛΟΣ

KARAKANAS DAIRY - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 15 ΒΟΛΟΣ

LA BOOM CLUB ΣΟΥΛΙΟΥ 18 38334

LOCALINO DEL CAFE ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 38221

MANY CURES ΓΑΛΛΙΑΣ 26 38221

MANY CURES ΓΑΛΛΙΑΣ 26

MOUTSIOS HOLIDAYS ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 110 38333

NOUVEAU BOUTIQUE ΟΓΛ 39 38221

NOUVEAU BOUTIQUE  ΟΓΛ 39

PLAYLAND ΙΑΣΟΝΟΣ 120 38221

R THE ORIGINAL FAST FOOD ΙΑΣΩΝΟΣ 118

REEF ESPRESSO BAR 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 12 38221

RETOUCHE ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

SHOPOLIS 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 33221

SHOPOLIS 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 115 38221

SMOKERS - CREPES & FOOD ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 18 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ

STATE CAFE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 184 ΒΟΛΟΣ 38221

STATE CAFE ΜΠΟΡΕΛ 8 ΒΟΛΟΣ 38333

STATE CAFE ΕΡΜΟΥ 118 ΒΟΛΟΣ 38333

STATE CAFE ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 220 38333

STEFANIS METAL CENTER ΛΑΖΟΥ 3, ΒΟΛΟΣ, 38334

SUPER MARKET "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΟΛΟΥ 38500

THE DONUT SHOP ΕΡΜΟΥ -ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 50 33221

THE DONUT SHOP ΕΡΜΟΥ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 50 38221

THE FLOWER EDEM  ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 117 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΡΑΝΤΖΟ Φ"  ΦΥΤΟΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΚ 38500

ΑΘΗΝΩΝ 171 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΛΑΖΟΥ 3 38334

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΘΛΟΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 127Α - ΑΝΝΙΝΟΥ ΒΟΛΟΣ

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ BASE ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 37 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ.Κ.

ΑΡΤΟΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 106 38555

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ " Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ"  ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 88 ΚΟΡΑΗ, 38221

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 38221

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΥΑΜΒ 138 38221

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 75 38334

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ ΗΜΩΝ" 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 41 ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΣ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙ" ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 , ΤΚ. 38334

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 95 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38333

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38222

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 53 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38445

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38445

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ 27 ΝΕ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΝΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 39 38445

ΑΧΕΛΙΝΟΝ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 73 38221

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΙΑΝΑΡΙΔΗΣ ΕΡΜΟΥ 165 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221

ΓΕΥΣΗ ΙΑΣΟΝΟΣ 118 38333

ΓΕΥΣΗ FAST FOOD ΙΑΣΟΝΟΣ 118 38333

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "BODY BALANCE ΚΥΠΡΟΥ 36 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221

ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 76 38445

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΙΑΣΩΝ ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΥΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ " ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ" ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ 38446

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΒΟΛ ΑΙΣΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ 38500

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ "ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ" ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ "ΞΥΡΑΚΙΑΣ" ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 38221

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 237 38221

Κ110 VAPOUR SMOKE ΙΑΣΩΝΟΣ 77, ΤΚ. 38221

Κ110 VAPOUR SMOKE ΚΑΡΤΑΛΗ 110, ΤΚ. 38221

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟ & COFEE "SMOKERS" ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 3, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "PEACH PIT" ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 74

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BEAUTY FREE  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 173-188 ΒΟΛΟΣ ΤΚ. 38221

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PRENATAL ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 116 & ΤΟΠΑΛΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ "ΤΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 15 38334

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΚΑΥΚΑΣ" ΛΑΡΙΣΗΣ 131 38334

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ "CASA BARBERIA" ΠΟΛΥΜΕΡΗ 38 ΒΟΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ "ΔΙΑΚΟΜΗΣ Ν. ΕΠΕ" ΛΑΡΙΣΗΣ 179 38334

ΚΑΦΕ "ΜΟΜΕΝΤΟ"  ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΦΕ "ΜΟΜΕΝΤΟ"  ΙΩΛΚΟΥ 136

ΚΑΦΕ JULIO ΜΠΟΤΣΑΡΗ 30, ΒΟΛΟΣ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "CITY CAFE" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΗ 9, ΤΚ. 38221

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "COFFEE HOUSE" ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 219 38221

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "COZY COFFEE" ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 114 38221

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "STATION COFFEE" ΛΑΡΙΣΗΣ 214 38334

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ "BARBARA" ΠΟΛΥΜΕΡΗ 57Α ΒΟΛΟΣ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ "JUST HAIR" ΙΩΛΚΟΥ & ΠΑΛΑΜΑ 114Α 38221

ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ ΕΡΜΟΥ 200 38221

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ 34 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΣ Τ.Κ. 38221

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΛΚΟΥ 225 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38333

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΛΟΥ 58 ΜΕ ΣΑΜΟΥ, 38445

ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ 99 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 112

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ" ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35 38221

ΜΑΝΤΕ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ

ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 360° ΑΙΟΛΙΔΟΣ 2Β ΒΟΛΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 42, ΤΚ. 38221

ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 6Γ 38221

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 1 38333

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ "ALLEGRO" Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 239

ΜΠΡΙΖΟΛΑΔΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΚΡΟΚΙΟΥ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38334

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ XENIA VOLOS CITY RESORT ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1, ΒΟΛΟΣ, 38222

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΙΩΛΚΟΥ 346 38221

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΚΡΟΚΙΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΣ 38334

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ "ΜΠΕΙΚΟΣ"  ΤΕΡΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΥΖΕΡΙ "ΤΑΞΥΔΙΑ" ΛΩΡΗ 15, ΒΟΛΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ" ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 35

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΤΣΑΣ ΡΟΖΟΥ 19 ΒΟΛΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΚΛΑΒΑΝΗ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ LINDY HOP VOLOS  ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 90 ΒΟΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ "ΧΡΗΣΜΟΣ" 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 131 ΒΟΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ "ΧΩΜΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΩΜΑΤΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ο.Ε"  ΜΗΤΣΟΥ ΠΑΠΑΡΗΓΑ 27, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ)

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΗΣΙΜΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 ΒΟΛΟΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΑΧΕΛΙΝΟΝ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΡΟΥ  ΦΥΤΟΚΟΥ 35 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ "SHELL" ΛΑΡΙΣΗΣ 190 38334

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BP "ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ - ΜΠΑΖΑΚΑΣ Ο.Ε" ΙΩΛΚΟΥ 170 38221

ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ- ΝΗΜΑ , ΚΛΩΣΤΕΣ, ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 172 ΒΟΛΟΣ

ΣΠΙΤΙΚΉ ΜΠΟΥΚΙΑ ΓΑΜΒΕΤΑ 4

ΣΥΛΛΟΓΗ-SIA ΕΡΜΟΥ 208 & ΓΚΛΑΒΑΝΗ

ΣΧΟΛΗ TAEKWONDO "ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ" ΙΩΛΚΟΥ 112

ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛ-ΛΑ  Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 150 ΒΟΛΟΣ

ΤΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 20, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, 38446

ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 95 38222

ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΤΟ ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 38334

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4 ΒΟΛΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 209, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ, 38445

ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ 70 & ΚΥΠΡΟΥ ΒΟΛΟΣ

ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΗ 24 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38334

ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 72-74 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ " ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΨΗΤΟ" ΠΑΓΑΣΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "SWEET MARY’S HOUSE" ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 41

ORIGINAL COFFEE PIZZA ΔΙΜΗΝΙΟΥ 102, ΤΚ.38500

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 61, ΤΚ. 37100

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΠΗΛΙΟΥ ΤΚ 37001

ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΕΛΠΙΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΕ ΓΑΖΗ 118 38221

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ "STORIES TO EAT" ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΑΜΒΕΤΑ ΛΕΟΝΤΟΣ10 38221

ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 33 38445

ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 33 37400

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 36 38446

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΣΕΡΑΝΟ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 5 38445

BRO COFEE - BAR ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 47 38445

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η/Υ "TECHNISOFT" ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 44-48 38446

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ" , ΝΙΚΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 12 38446

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΝΙΚΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 12, ΤΚ. 38446

ΦΟΥΡΝΟΣ "ΚΩΣΤΑΚΗΣ" ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΥ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧ/ΚΗΣ "ΜΕΛΙΣΣΑ" ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 8 38334

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 89 38334

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ "CAR STATION" (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.) ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 78 38334

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ " Η ΓΩΝΙΑ" ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 62 38334

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ "ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΛΟΦΟΡΙΔΗ Ο.Ε." ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 21Α 38334

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ "RACING SPIRIT AND MOTORS" (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 76

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ "ΜΠΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" ΛΑΡΙΣΗΣ 187 38334

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ ΖΑΧΟΥ 5 38334

KRITSA GASTRONOMY HOTEL ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 37011

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑ, 37100

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ 37002

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΜΑΤΙΣΙΔΗΣ ΣΥΚΗ 1 37006

ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ "ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ"  ΧΛΟΗ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 37500

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΝΤΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΕΛΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 37003.

Παναγιώτης Ραφαήλ

κουμπαράς

Βόλος

Μαγνησία

θεσσαλία

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
7
=
Δημοφιλέστερα σήμερα
«Εσβησε» το χαμόγελο 36χρονης Βολιώτισσας καθηγήτριας
1
«Εσβησε» το χαμόγελο 36χρονης Βολιώτισσας καθηγήτριας
Πέρασε δύσκολες στιγμές εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας και πάλευε για να αντιμετωπίσει...»
Τοπικά: 09:16:22
2
Αφανίζουν τα πάντα στο Πήλιο!
Αφανίζουν τα πάντα στο Πήλιο!
Απαγορεύεται κάθε είδους οικοδομική και επενδυτική δραστηριότητα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι...»
Τοπικά: 02:42:26
3
Το λάθος που κάνουμε και η ντομάτα χάνει την αντικαρκινική της δράση
Το λάθος που κάνουμε και η ντομάτα χάνει την αντικαρκινική της δράση
Κάποιες από τις αντικαρκινικές ιδιότητες της ντομάτας, και συγκεκριμένα το λυκοπένιο, ενδεχομένως...»
Υγεία: 02:48:51
4
Πρωτιά της Αμούντζια σε αγώνες Sup στη Σύρο
Πρωτιά της Αμούντζια σε αγώνες Sup στη Σύρο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «2ο Κύπελλο Αιγαίου Κανόε Καγιάκ - Sup»...»
Τοπικά: 03:10:20
5
ΔΕΗ: Έρχεται φθηνότερο ρεύμα -Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερα
ΔΕΗ: Έρχεται φθηνότερο ρεύμα -Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερα
Επιθετική εμπορική πολιτική με νέο μοντέλο εκπτώσεων στο ρεύμα ετοιμάζει από το...»
Οικονομία: 09:22:51
Newsletter
Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας απο το Ταχυδρόμο στο email σου
7
+
3
=
Ειδήσεις
Τοπικά Νέα Ελλάδα Διεθνή Sports Οικονομία Πολιτισμός Τεχνολογία Περιβάλλον Ομογένεια
Θεσσαλία
Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα Αλμυρός Βελεστίνο Β. Σποράδες
Θέματα
Αρχείο Τ "2" φορές Επισημάνσεις Επιστολές Πριν 30 χρόνια Πρωτοσέλιδα
Extras
Έξοδος Auto Moto Real Estate Life Style Υγεία Travel Around the Web
Χρήσιμα
Επικοινωνία Διαφήμιση Ταυτότητα Όροι χρήσης
Copyright 2014 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  |   developed by think.gr