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Οι κουμπαράδες στη Μαγνησία έφτασαν τους 185!
Τελευταία ενημέρωση: 2019-10-21, 14:10:17
Πανελλαδικά έχουν στηθεί 2.486 κουμπαράδες - Επαγγελματίες της πόλης έσπασαν όλα τα ρεκόρ
Στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε πανελλαδικό επίπεδο, προκειμένου ο μόλις 18 μηνών Παναγιώτης Ραφαήλ να μπορέσει να λάβει τη γονιδιακή θεραπεία που χρειάζεται και να κερδίσει το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή, βρίσκεται ο Βόλος μέσω επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Όπως είναι γνωστό ο μικρούλης που έλκει από την πλευρά της μητέρας του την καταγωγή του από τον Βόλο, διαγνώστηκε με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1, μία σπάνια, εκφυλιστική νόσο που προσβάλει όλο το μυϊκό σύστημα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας κατάποσης και αναπνοής. Η μόνη ελπίδα για τον 18 μηνών Παναγιώτη Ραφαήλ είναι μία γονιδιακή θεραπεία που γίνεται στην Αμερική για την οποία όμως απαιτείται χρηματικό ποσό 3 εκατ. ευρώ. Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο έχει απορρίψει το αίτημα της οικογένειας για χρηματοδότηση του εμβολίου και η οικογένεια αποφάσισε να ανοίξει ερανικούς λογαριασμούς για να δώσει στο παιδί της την ευκαιρία στη ζωή.
Η έκκληση των γονιών του μικρού ήρωα, Ρίας Μπακάλη και Γιώργου Γλωσσιώτη, ξεσήκωσε ένα πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης απ΄άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα. Από την πρώτη στιγμή ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία αλληλεγγύης στον μικρό ήρωα με κοινωνικό μήνυμα και αλλεπάλληλα ρεπορτάζ που φιλοξενούνται στην έντυπη έκδοσή του αλλά και στην ιστοσελίδα του www.taxydromos.gr.
Σήμερα υπάρχουν συνολικά 2.486 κουμπαράδες ανά την Ελλάδα. Η Μαγνησία και ο Βόλος, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η μητέρα του Παναγιώτη Ραφαήλ, Ρία Μπακάλη, πρωτοστατούν με 185 κουμπαράδες που έχουν στηθεί σε επιχειρήσεις της περιοχής. Στην περιοχή όπου μένει σήμερα η οικογένεια, στη Χαλκίδα υπάρχει ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός κουμπαράδων, 97 στο σύνολό τους και εκατοντάδες ακόμη σε όλη τη χώρα. Κοινός στόχος η συγκέντρωση ποσού 3 εκατ. ευρώ που θα επιτρέψει στον μικρό μαχητή της ζωής να ταξιδέψει στη Βοστώνη για να λάβει τη γονιδιακή θεραπεία που θα του εξασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή.
Τα 185 σημεία στη Μαγνησία όπου υπάρχουν κουμπαράδες για τον Παναγιώτη Ραφαήλ είναι τα εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 44 38221
SNAK - COFFEE "ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ" ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 38334
ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ
ΖΥΜΑΡΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΔΡΑΚΕΙΑΣ, ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΔΑΠ ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2 37300
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ "ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ" ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ 38500
ΕΠΙΣΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΕΡΤΣΟ ΑΓΟΡΑΣ 1, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΒΟΛΟΥ
CAFE MPOYGATSA SISSY ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 119 37100
CAFE BAR ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008
CAFE BAR ΜΑΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008
SUPER MARKET ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008
ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 37100
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΑΙΛΑΝΗ ΗΡΩ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 37008
SANSIRO ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 46 ΤΚ 37500
24H MINI MARKET ΓΑΜΒΕΤΑ 4
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΒΟΛΟΣ
2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 18.00-22.30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 3, ΒΟΛΟΣ, 38221
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΥ 4 ΑΛΜΥΡΟΣ 37100
A.O TAEKWONDO NEAS IONIAS VOLOU ΜΙΑΟΥΛΗ 50 38334
A.O TAEKWONDO NEAS IONIAS VOLOU ΜΙΑΟΥΛΗ 50 38334
BEAUTY BAR/BEAUTY NAILS ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221
BEAUTY FREE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 173 ΒΟΛΟΣ 38221
BEAUTY NAILS/BEAUTY BAR ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221
BEAUTYBAR/BEAUTY NAILS ΓΚΛΑΒΑΝΗ 14 38221
BRUNO COFFEE STORES ΙΩΛΚΟΥ 278 38221
CAFE BAR FEYROUZ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 29 ΑΝΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΣ
CAFE DE VISTA ΛΑΡΙΣΗΣΗ 163Β ΒΟΛΟΣ 38334
CARICIA EXCLUSIVE BOUTIQUE ΕΡΜΟΥ 116 38333
CHOCOLATINO -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΜΙΝΙΟΥ 71 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ 38222
COFFEE HOUSE ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 219 38221
ELECTRONET ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 255 38221
EXTREME SHOP ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 188 38221
FORTY FIVE FASHION ΙΩΛΚΟΥ 45 38333
IDEAL COFFEE ΑΣΙΜΙΝΑ ΤΟΛΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 80
JK ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 29 38334
KARAKANAS DAIRY - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ Γ. ΔΗΜΟΥ 41 Ε ΒΟΛΟΣ
KARAKANAS DAIRY - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 15 ΒΟΛΟΣ
LA BOOM CLUB ΣΟΥΛΙΟΥ 18 38334
LOCALINO DEL CAFE ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 38221
MANY CURES ΓΑΛΛΙΑΣ 26 38221
MANY CURES ΓΑΛΛΙΑΣ 26
MOUTSIOS HOLIDAYS ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 110 38333
NOUVEAU BOUTIQUE ΟΓΛ 39 38221
NOUVEAU BOUTIQUE ΟΓΛ 39
PLAYLAND ΙΑΣΟΝΟΣ 120 38221
R THE ORIGINAL FAST FOOD ΙΑΣΩΝΟΣ 118
REEF ESPRESSO BAR 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 12 38221
RETOUCHE ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37, 4ος ΟΡΟΦΟΣ
SHOPOLIS 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 33221
SHOPOLIS 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 115 38221
SMOKERS - CREPES & FOOD ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 18 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ
STATE CAFE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 184 ΒΟΛΟΣ 38221
STATE CAFE ΜΠΟΡΕΛ 8 ΒΟΛΟΣ 38333
STATE CAFE ΕΡΜΟΥ 118 ΒΟΛΟΣ 38333
STATE CAFE ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 220 38333
STEFANIS METAL CENTER ΛΑΖΟΥ 3, ΒΟΛΟΣ, 38334
SUPER MARKET "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΟΛΟΥ 38500
THE DONUT SHOP ΕΡΜΟΥ -ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 50 33221
THE DONUT SHOP ΕΡΜΟΥ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 50 38221
THE FLOWER EDEM ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 117 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΡΑΝΤΖΟ Φ" ΦΥΤΟΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΚ 38500
ΑΘΗΝΩΝ 171 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΛΑΖΟΥ 3 38334
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΘΛΟΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 127Α - ΑΝΝΙΝΟΥ ΒΟΛΟΣ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ BASE ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 37 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ Τ.Κ.
ΑΡΤΟΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 106 38555
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ " Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ" ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 88 ΚΟΡΑΗ, 38221
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 38221
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΥΑΜΒ 138 38221
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΔΕΛΗΜΗΤΗ" Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 75 38334
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ ΗΜΩΝ" 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 41 ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ "ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙ" ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 , ΤΚ. 38334
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 95 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38333
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38222
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 53 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38445
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 101 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38445
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ 27 ΝΕ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΝΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 39 38445
ΑΧΕΛΙΝΟΝ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 73 38221
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΙΑΝΑΡΙΔΗΣ ΕΡΜΟΥ 165 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221
ΓΕΥΣΗ ΙΑΣΟΝΟΣ 118 38333
ΓΕΥΣΗ FAST FOOD ΙΑΣΟΝΟΣ 118 38333
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "BODY BALANCE ΚΥΠΡΟΥ 36 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221
ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 76 38445
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΙΑΣΩΝ ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΒΟΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΥΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ " ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ" ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ 38446
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΒΟΛ ΑΙΣΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ 38500
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ "ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ" ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ "ΞΥΡΑΚΙΑΣ" ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 38221
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 237 38221
Κ110 VAPOUR SMOKE ΙΑΣΩΝΟΣ 77, ΤΚ. 38221
Κ110 VAPOUR SMOKE ΚΑΡΤΑΛΗ 110, ΤΚ. 38221
ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟ & COFEE "SMOKERS" ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 3, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "PEACH PIT" ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 74
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BEAUTY FREE ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 173-188 ΒΟΛΟΣ ΤΚ. 38221
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PRENATAL ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 116 & ΤΟΠΑΛΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ "ΤΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 15 38334
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΚΑΥΚΑΣ" ΛΑΡΙΣΗΣ 131 38334
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ "CASA BARBERIA" ΠΟΛΥΜΕΡΗ 38 ΒΟΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ "ΔΙΑΚΟΜΗΣ Ν. ΕΠΕ" ΛΑΡΙΣΗΣ 179 38334
ΚΑΦΕ "ΜΟΜΕΝΤΟ" ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΦΕ "ΜΟΜΕΝΤΟ" ΙΩΛΚΟΥ 136
ΚΑΦΕ JULIO ΜΠΟΤΣΑΡΗ 30, ΒΟΛΟΣ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "CITY CAFE" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΗ 9, ΤΚ. 38221
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "COFFEE HOUSE" ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 219 38221
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "COZY COFFEE" ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 114 38221
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "STATION COFFEE" ΛΑΡΙΣΗΣ 214 38334
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ "BARBARA" ΠΟΛΥΜΕΡΗ 57Α ΒΟΛΟΣ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ "JUST HAIR" ΙΩΛΚΟΥ & ΠΑΛΑΜΑ 114Α 38221
ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ ΕΡΜΟΥ 200 38221
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ 34 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΣ Τ.Κ. 38221
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΛΚΟΥ 225 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38333
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΛΟΥ 58 ΜΕ ΣΑΜΟΥ, 38445
ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ 99 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 112
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ" ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35 38221
ΜΑΝΤΕ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ
ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 360° ΑΙΟΛΙΔΟΣ 2Β ΒΟΛΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 42, ΤΚ. 38221
ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 6Γ 38221
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 1 38333
ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ "ALLEGRO" Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 239
ΜΠΡΙΖΟΛΑΔΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΚΡΟΚΙΟΥ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38334
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ XENIA VOLOS CITY RESORT ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1, ΒΟΛΟΣ, 38222
Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΙΩΛΚΟΥ 346 38221
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΚΡΟΚΙΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΣ 38334
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ "ΜΠΕΙΚΟΣ" ΤΕΡΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΥΖΕΡΙ "ΤΑΞΥΔΙΑ" ΛΩΡΗ 15, ΒΟΛΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ "ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ" ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 35
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΤΣΑΣ ΡΟΖΟΥ 19 ΒΟΛΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΚΛΑΒΑΝΗ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ & ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ LINDY HOP VOLOS ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 90 ΒΟΛΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ "ΧΡΗΣΜΟΣ" 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 131 ΒΟΛΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ "ΧΩΜΑΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΩΜΑΤΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ο.Ε" ΜΗΤΣΟΥ ΠΑΠΑΡΗΓΑ 27, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ)
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΗΣΙΜΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 ΒΟΛΟΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΑΧΕΛΙΝΟΝ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΡΟΥ ΦΥΤΟΚΟΥ 35 Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ "SHELL" ΛΑΡΙΣΗΣ 190 38334
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BP "ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ - ΜΠΑΖΑΚΑΣ Ο.Ε" ΙΩΛΚΟΥ 170 38221
ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ- ΝΗΜΑ , ΚΛΩΣΤΕΣ, ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 172 ΒΟΛΟΣ
ΣΠΙΤΙΚΉ ΜΠΟΥΚΙΑ ΓΑΜΒΕΤΑ 4
ΣΥΛΛΟΓΗ-SIA ΕΡΜΟΥ 208 & ΓΚΛΑΒΑΝΗ
ΣΧΟΛΗ TAEKWONDO "ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ" ΙΩΛΚΟΥ 112
ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛ-ΛΑ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 150 ΒΟΛΟΣ
ΤΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 20, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, 38446
ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 95 38222
ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3
ΤΟ ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 38334
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΗ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4 ΒΟΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 209, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ, 38445
ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ 70 & ΚΥΠΡΟΥ ΒΟΛΟΣ
ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΗ 24 ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38334
ΦΡΟΥΤΟΡΑΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 72-74 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ " ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΨΗΤΟ" ΠΑΓΑΣΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "SWEET MARY’S HOUSE" ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 41
ORIGINAL COFFEE PIZZA ΔΙΜΗΝΙΟΥ 102, ΤΚ.38500
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 61, ΤΚ. 37100
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΠΗΛΙΟΥ ΤΚ 37001
ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΕΛΠΙΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΕ ΓΑΖΗ 118 38221
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ "STORIES TO EAT" ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΑΜΒΕΤΑ ΛΕΟΝΤΟΣ10 38221
ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 33 38445
ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 33 37400
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 36 38446
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΣΕΡΑΝΟ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 5 38445
BRO COFEE - BAR ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 47 38445
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η/Υ "TECHNISOFT" ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 44-48 38446
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ" , ΝΙΚΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 12 38446
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΝΙΚΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 12, ΤΚ. 38446
ΦΟΥΡΝΟΣ "ΚΩΣΤΑΚΗΣ" ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΥ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧ/ΚΗΣ "ΜΕΛΙΣΣΑ" ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 8 38334
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 89 38334
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ "CAR STATION" (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.) ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 78 38334
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ " Η ΓΩΝΙΑ" ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 62 38334
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ "ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΛΟΦΟΡΙΔΗ Ο.Ε." ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 21Α 38334
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ "RACING SPIRIT AND MOTORS" (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 76
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ "ΜΠΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" ΛΑΡΙΣΗΣ 187 38334
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ ΖΑΧΟΥ 5 38334
KRITSA GASTRONOMY HOTEL ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 37011
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑ, 37100
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ 37002
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΜΑΤΙΣΙΔΗΣ ΣΥΚΗ 1 37006
ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ "ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ" ΧΛΟΗ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 37500
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΝΤΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΕΛΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 37003.
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