Αρωμα… Ευρώπης στο 8ο ΓΕΛ Βόλου

Το σχολείο υποδέχτηκε μαθητές και καθηγητές από πέντε ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus

Αρωμα Ευρώπης είχε για το 8ο ΓΕΛ Βόλου η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Μαθητές και καθηγητές από 5 ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενήθηκαν από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου στον Βόλο στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Four Seasons in the Sky”.

Μαθητές και καθηγητές από την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Τσεχία και τη Ρουμανία πραγματοποίησαν την 4η συνάντησή τους στην πόλη. Είχαν προηγηθεί εκπαιδευτικές συναντήσεις στην Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ιταλία στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Τη Δευτέρα, 30/9, η διευθύντρια του 8ου ΓΕΛ Βόλου, Αγγελική Γκούρου, καθώς και μαθητές και εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στους Ευρωπαίους εταίρους στον χώρο του σχολείου.Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και εργαστήρια (workshops) υλοποιήθηκαν στον χώρο του σχολείου.Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαναπό τους μαθητές εφαρμογές (apps) που σχετίζονται με την αστρονομία καθώς και εργασίες τους για τη σχέση μεταξύ της αστρονομίας και άλλων επιστημών.

Παράλληλα, πολλές περιηγήσεις στην πόλη, αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις έδωσαν την ευκαιρία στους ξένους να γνωρίσουν το παρόν και το παρελθόν της περιοχής, της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας. Οι φυσικές ομορφιές της πόλης και των γύρω παραδοσιακών χωριών, τα αξιοθέατά της, η ιστορία της, από τον νεολιθικό οικισμό του Διμηνίου ώς τη σύγχρονη Αργώ, η ζωντάνια και η εξωστρέφεια της καθημερινής ζωής, σε συνδυασμό με τον υπέροχο καιρό, ενθουσίασαν τους επισκέπτες.Το ίδιο εντυπωσιάστηκαν από την επίσκεψη στα Μετέωρα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τη Βεργίνα.

Η τέταρτη διακρατική συνάντηση Erasmus+, που συμμετέχει το 8ο ΓΕΛ Βόλου, ολοκληρώθηκε επιτυγχάνοντας τους προβλεπόμενους στόχους του προγράμματος, δίνοντας για ακόμη μια φορά την ευκαιρία γόνιμης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Αλληλογνωριμία, καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας ήταν σημαντικές εμπειρίες που αποκόμισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Οι εταίροι του προγράμματος "Four Seasons in the Sky” ανανέωσαν το ραντεβού της επόμενης συνάντησής τους για τις αρχές της νέας χρονιάς.