Συζήτηση με τον Jorge-A. Sanchez-P. στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών ιδεών και της πνευματικής ιδιοκτησίας από δομές υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

Η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην έναρξη του ετήσιου προγράμματος μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 φιλοξενεί τον Jorge-A. Sanchez-P. Ph.D, MPM, Dipl. Ing Chief Strategy and Financial Officer, www.corallia.org Member of the Steering Committee, www.theegg.gr Delivery Partner oordinator, www.beyourownboss.gr Chairman of the Board, www.si-Cluster.gr Chairman of the Steering Committee, www.EduTrip.gr Founding Partner, www.jnp.gr, για να συμμετέχει σε συζήτηση για την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών ιδεών και της πνευματικής ιδιοκτησίας από δομές υποστήριξης Επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για την Πανεπιστημιακή κοινότητα και θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 2 έως 5 μ.μ.

Το πρόγραμμα

- Jorge-A. Sanchez-P.: Δομές Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας -Παραδείγματα και από την Ελληνική σκηνή

- Ν. Λιούφας, Φωτεινή Μάλλη: Συσκευή ελεγχόμενης οξυγονοθεραπείας

- Ελεάνα Πιταράκη, Παναγιώτης Λιάκος: Adenosine Deaminare Activity (ADA) στη διάγνωση φυματιώδους πλευρίτιδος. Απλοποιώντας τη μέθοδο

- Ομάδα IGEM Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Αναζητώντας την εύκολη δοκιμασία για την έγκαιρη διάγνωση της φυματίωσης στις μεταναστευτικές ροές

- Μιχάλης Κουρέας, Βούλα Κύργου, Ανδρέας Τσακάλωφ: Breathomics: Ενδείξεις από τον εκπνεόμενο αέρα στον καρκίνο και σε άλλα νοσήματα του πνεύμονα Διονύσης Αντωνόπουλος,

- Νικ. Μπαλατσός: Η διαγνωστική αξία των εξωσωμάτων στα νεοπλασματικά νοσήματα του πνεύμονα

Τη συζήτηση θα συντονίζει ο Καθηγητής κ. Γουργουλιάνης. Συζητούν οι: Ζ. Δανιήλ, Βίκυ Μπέλλου, Δημήτρης Λεωνίδας, Σωτ. Ζαρογιάννης, Γ. Σταμούλης.

Τα μαθήματα της Πνευμονολογικής Κλινικής συνεχίζονται για 20η συνεχή χρονιά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από Οκτώβριο έως και Ιούνιο 2-4μμ με τη συζήτηση περιστατικών, διαλέξεις πνευμονολογίας, φυσιολογίας ερευνητικό βήμα, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και αντικείμενα συνεργασίας με άλλες κλινικές.