Σήμερα η νύχτα στην εμπορική αγορά Βόλου θα είναι «Λευκή»…

Σπ. Σπυρίδη & Σωκράτους 20: 30 PIANO STORIES, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου 21:00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, 28ης Οκτωβρίου & Δον Δαλεζίου 20:30 VOLO DER NO, Ερμού & Ροζού 20:30 CASSETTE & RAFAELLA PIGNATARO. Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει live cooking by Σπυριδούλα στην Αντωνοπούλου & Σωκράτους στις 20:00, help planet - face painting & φωτογραφία στην Κονταράτου & Ογλ από το ΙΕΚ Γιάτσος στις 20:30, bodypainting στην Γκλαβάνη & Κονταράτου από τη σχολή Βούλγαρη στις 21:00 και food festival studio ομορφιάς & faice painting στην Ερμού & Αγ. Νικολάου από το ΙΕΚ Δήμητρα στις 20:00. Τέλος, στην Κ. Καρτάλη, μεταξύ Σωκράτους & 28ης Οκτωβρίου, διοργανώνεται πάρτι στις 20:00 από τον dj Dimitris Iatropoulo, ενώ στην Γκλαβάνη, Ερμού & Δημητριάδος, στις 20:00 διοργανώνεται συναυλία από την ΜΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, στην Κουμουνδούρου & Κονταράτου στις 21:00 cocktail festival από τα καταστήματα Groove, Grappa, Entra & Novel και στην Κουμουνδούρου, μεταξύ Ερμού & Δημητριάδος στις 21:00 μακιγιάζ από τη σχολή BE PRO.