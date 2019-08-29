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Εκαναν «στέγη» στο Νοσοκομείο Βόλου

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Στον Βόλο και πάλι τα φώτα

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Πρόσληψη 33.000 αναπληρωτών ζητά η Επιτροπή Εκπαιδευτικών Μαγνησίας του ΠΑΜΕ

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Μηνυτήρια αναφορά Κολυνδρίνη για τυχόν ευθύνες ρύπανσης του περιβάλλοντος

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Τελευταία νέα απο Βόλος

Μεγάλη η λίστα των επιτυχόντων στη Μαγνησία

Τελευταία ενημέρωση: 2019-08-29, 17:18:03
ΤΣΙΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (ΠΑΤΡΑΣ) - 7ος - ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ, ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Μεγάλη η λίστα των επιτυχόντων στη Μαγνησία

Μεγάλη η λίστα των επιτυχόντων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στη Μαγνησία. Υποψήφιοι, που πέρασαν από τη δοκιμασία της γραπτής εξέτασης τον περασμένο Ιούνιο, με την ανακοίνωση των βάσεων των σχολών πανηγύρισαν τις επιτυχίες τους.

Το Γενικό Λύκειο Βελεστίνου «σάρωσε» με 30 επιτυχίες μαθητών του. Είναι οι:

ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΛΑΪΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΛΕΣΙ ΤΖΟΒΑΝΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΜΗΣΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)

ΜΠΟΛΚΑ ΒΑΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΜΠΟΛΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΝΟΝΑ ΕΝΕΡΙΚ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΝΤΟΥΡΟ ΑΛΝΤΙΤ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΝΤΥΛΙ ΑIΜΙΛΙΑΝΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΘΑ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΣΑΤΑΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΣΟΥΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΤΖΕΚΑ ΝΤΕΝΑΝΤΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΤΟΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΤΣΙΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΧΟΤΖΑ ΛΕΟΝΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΠΟΛΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΤΙΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)

ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ).

 

ΓΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑΣ)

 

1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΤΣΙΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (ΠΑΤΡΑΣ) - 7ος

 

3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ).

 

Πανελλήνιες

Πανεπιστήμιο

Βόλος

Μαγνησία

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