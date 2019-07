Σοφία Κωνστανταρούδη: «Ο ανταγωνισμός σε πάει μπροστά»

Η Βολιώτισσα δημιουργός δύο e - shop μιλά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ για την πρόκληση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την «εμπορική γωνιά», που δημιούργησε με πελάτες ανά τον κόσμο

Πριν από τρία χρόνια η Σοφία Κωνστανταρούδη, από τον Ριζόμυλο, πήρε το μεγάλη απόφαση να ανοίξει τα φτερά της και να ασχοληθεί με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο χώρος άγνωστος για εκείνη. Το ότι για χρόνια είχε ασχοληθεί με χειροποίητες δημιουργίες που «φέρουν την υπογραφή της» αποτελούσε μία βάση, το ρίσκο όμως ήταν μεγάλο για ένα τόσο «επαναστατικό» βήμα. Τρία χρόνια μετά η ίδια νιώθει υπερήφανη για την εταιρεία που έστησε και η οποία κερδίζει καθημερινά ολοένα και περισσότερους funs και ένα σημαντικό πελατολόγιο ανά τον κόσμο. Η «εμπορική γωνιά» που δημιούργησε ονομάζεται Brands Trading Company Ltd. Εμπορεύεται ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα και αξεσουάρ κορυφαίων σχεδιαστών για άνδρες και γυναίκες. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και διαθέτει τα προϊόντα της τόσο στη χονδρική, όσο και στη λιανική μέσω των δύο ηλεκτρονικών καταστημάτων (e - shops) που διαχειρίζεται.

Αρχικά δημιουργήθηκε το Brandsvice.com που διαθέσει στους πελάτες λιανικής τη δυνατότητα να αποκτήσουν μοναδικά κομμάτια σχεδιαστών υψηλής ραπτικής (haute couture), προηγούμενων σεζόν σε τιμές προσιτές και έπειτα ήρθε το 99 FashionBrands.com απευθύνεται σε ένα πιο ευρύ κοινό.

Πριν από λίγες μέρες η δημιουργός του Brandsvice.com συμμετείχε στην επίδειξη μόδας που διοργάνωσε η Πενθεσίλεια στον Βόλο.

Ρίσκαρε και πέτυχε

Το να δημιουργήσει κανείς τη δική του διαδικτυακή επιχείρηση και μάλιστα σε καιρούς αρκετά δυσοίωνους εν μέσω κρίσης δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.

Σε πείσμα των καιρών και των δυσκολιών της κρίσης, η Σοφία Κωνστανταρούδη πέτυχε να δημιουργήσει τη δική της εμπορική γωνιά.

Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ αποτυπώνεται ο θετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Ισως, βέβαια, αυτό να οφείλεται στο γεγονός πως όταν κάποιος κάνει αυτό που αγαπά, καταφέρνει, έστω και μέσα από χιλιάδες δυσκολίες, να βρει τον τρόπο και να ξεπερνά τα εμπόδια.

«Η επιτυχία, επισημαίνει η Σοφία Κωνστανταρούδη, «δεν ήρθε από την πρώτη μέρα. Οπως προαναφέρθηκε, χρειάστηκαν τρία χρόνια ώσπου να μας μάθει το ευρύ κοινό. Όμως σε κάθε περίπτωση ο ανταγωνισμός σε πάει… μπροστά».

«Αυτό που προσπαθούμε ακόμη να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τα διεθνή στάνταρτ είναι η μικρή διείσδυση του ίντερνετ στη χώρα μας σε συνδυασμό με τον φόβο των Ελλήνων καταναλωτών να πραγματοποιήσουν αγορές με την πιστωτική τους κάρτα. Ακόμη και σήμερα η αναλογία χρηστών ίντερνετ ως προς το σύνολο του πληθυσμού είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, για αυτό και είναι σχετικά μικρό ακόμη το ποσοστό από αυτούς πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές», παρατηρεί η ίδια.

Η ωρίμανση των αγορών, μέσω ίντερνετ, αποτελεί μεγάλη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει όποιος θέλει να ασχοληθεί σ’ αυτόν τον τομέα επαγγελματικά, σύμφωνα με την ίδια.

Όπως εξηγεί στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, παρουσιάζοντας τα δύo e - shop που διαχειρίζεται, το Brandsvice.com αναζητά και παραλαμβάνει νέα αποθέματα από καταστήματα της Ευρώπης, την περίοδο της ανανέωσης των collection των οίκων μόδας και τα επαναπροωθεί. Μοναδικά κομμάτια στοκ από τις πασαρέλες των οίκων Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, John Galliano, Versace, Gianfranco Ferré, Michael Kors, Balmain, Moschino, Karl Lagerfeld.

«Ακολουθώντας τα βήματα των διασημοτήτων μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε μια ποικιλία από επίσημα φορέματα και κοστούμια, παλτά και τζάκετ, παντελόνια και t – shirts». Επίσης διαθέτει ποικιλία υποδημάτων όπως sneakers, μπότες, flats & oxfords, platforms & wedges, pumps, sandals & flipflops, loafer sand for mal shoes. Σαν να μην έφτανε αυτό, το Brandsvice έχει μια εκθαμβωτική συλλογή από κλασικά (Dolce & Gabbana) και μοντέρνα (Nialaya) κοσμήματα όπως βραχιόλια, σκουλαρίκια, κολιέ & μενταγιόν, δαχτυλίδια, καρφίτσες, μανικετόκουμπα. Ακόμη διαθέτει «αξεσουάρ τόσο για τους άνδρες και τις γυναίκες, όπως ζώνες, γάντια, τσάντες, πορτοφόλια, τσάντες ώμου, καπέλα, κασκόλ, γυαλιά ηλίου, γραβάτες και χαρτοφύλακες, για να ολοκληρωθεί το στιλ», μας λέει η Σοφία.

Σημειώνεται πως το on line shopping στο Brandsvice εκτός από το ότι είναι αρκετά απλό, είναι γεμάτο εκπλήξεις. Με την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος κερδίζει έκπτωση 5% στην πρώτη αγορά. Επιπλέον, ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για νέες παραλαβές και κατατάσσεται στη λίστα εκείνων που λαμβάνουν πρώτοι τις νέες προσφορές, μαζί με συμβουλές για το πώς μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις αγορές του. Τα προϊόντα αποστέλλονται με FedEx σε όλο τον κόσμο μέσα σε 4 - 8 μέρες με κόστος 14 ευρώ, ενώ για παραγγελίες άνω των 199 ευρώ τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Για τους πελάτες χονδρικής δεν υπάρχει περιορισμός στο κόστος της παραγγελίας ενώ πέραν της real-time παραγγελίας μέσα από το stock των προϊόντων που φαίνεται στο e - shop, υπάρχει δυνατότητα προσφοράς stocklots μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους της επιχείρησης.

Το δεύτερο e - shop 99 FashionBrands.comαπευθύνεται σε ένα πιο ευρύ κοινό. «Δίνει την ευκαιρία να απολαύσουν οι πελάτες ιδιαίτερα προϊόντα σε τιμές "value for money", καθιστώντας έτσι τη μόδα και τα υψηλής ποιότητας κομμάτια μια προσιτή πολυτέλεια», παρατηρεί η δημιουργός του e-shop.

«Με απόθεμα πάνω από 100.000 κομμάτια και πάνω από 99 φίρμες, ένα είναι σίγουρο, βρίσκει κανείς αυτό που ψάχνει. Τα προϊόντα προέρχονται από τις πιο γνωστές μάρκες, όπως Adidas, Diadora, US Polo, Carrera Jeans, Laura Biagiotti, Napapijri, Guess, Diesel, Trussardi, Coach, Geographical Norway Burbery , Calvin Klein, Pierre Balmain, Versace, MCM, Just Cavalli, Lacoste, Levi’s, Moschino, Hugo Boss, Michael Kors και πολλά άλλα. Επίσης διαθέτει προς πώληση κατ’ αποκλειστικότητα προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας με το Brand Name “MadeInItalia” σε τιμές ασυναγώνιστες, καθώς επίσης ποικιλία από αντρικά και γυναικεία ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ κ.ά. Και για το δεύτερο e - shop ισχύουν οι εκπτώσεις και οι προσφορές.

BAΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ