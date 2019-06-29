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Οι πρώτοι των Πανελλαδικών ανά Λύκειο σε Μαγνησία -Σποράδες
Τελευταία ενημέρωση: 2019-06-29, 12:30:41
Τα ονόματα των υποψηφίων με υψηλές επιδόσεις στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις
Μπορεί τα θέματα των φετινών πανελλαδικών να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους και των τριών ομάδων προσανατολισμού και να συμπίεσαν τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων, κάποιοι όμως κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να αριστεύσουν.
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά Λύκειο τα ονόματα των αριστούχων των φετινών πανελλαδικές εξετάσεων, που παρά τις δυσκολίες επιδόθηκαν σε υψηλές βαθμολογικές πτήσεις.
Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ, ΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ
Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση των υποψηφίων και των γονέων τους, που παρά τις υψηλές τους βαθμολογίες δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να τους εντοπίσουμε.
Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων, που δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων χωρίς συναίνεση, ήταν μία επιπλέον δυσκολία στην επίπονη προσπάθειά μας για τον εντοπισμό των αριστούχων.
Παρακάτω παραθέτουμε τις επιτυχίες του νομού με όσους συναίνεσαν είτε στα σχολεία τους, είτε μιλώντας με τους συντάκτες μας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.908
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.897
ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.830
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.779
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΥΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.678
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.651
ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.366
ΛΥΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.253
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.170
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.964
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.827
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.762
ΓΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.647
ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.035
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.920
ΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,17.503
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.592
ΟΣΑΦΙ ΦΑΡΟΥΣΕ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.055
ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.455
ΜΙΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.865
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 19.136
ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.237
ΑΚΡΙΒΟΣΙ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.126
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.739
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 19.186
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.603
ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 18.282
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΜΕΛΙΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.439
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΔΑΜ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.358
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.731
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ ΔΩΡΟΘΕΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 16.728
ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 16.655
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 16.543
ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.492
ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΩΤΙΚΩΝ, 16.366
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 16.309
ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΑΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ 16.185
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΛΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.012
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.559
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΜΥΡΤΩ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.530
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.385
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.156
ΠΛΑΚΑΡΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.032
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.988
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, 16.889
ΚΑΣΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, 16.816
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 16.809
ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 16.710
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ, 16.579
ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΑ, 16.431
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.227
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.148
ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΡΕΤΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.965
ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.721
ΤΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.655
ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.604
ΠΙΤΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.596
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.454
ΒΕΛΕΤΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.454
ΧΟΝΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.231
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.942
ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.940
ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.924
ΜΑΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.703
ΡΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.697
ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16548
ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.203
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.287
ΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.467
ΝΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.838/16.235
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, 17.443
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17.689
ΨΑΡΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.629
ΤΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.029
ΣΑΚΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.231
ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.235
ΚΑΛΑΝΔΡΑΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.599
ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.580
ΓΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,15.990
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.361
6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 18.493
ΜΠΛΑΤΣΑ ΑΘΗΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.484
ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.195
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.912
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17095
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.089
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.918
ΧΟΛΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.802
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΟΥΚΑΝΤΑΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΑΡΙΣΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.999
ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.996
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.166
ΧΟΥΣΙΑΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.773
ΚΑΡΑΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.373
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.355
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.232
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.220
ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.102
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.924
ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.735
ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18.711
ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.228
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.973
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.938
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.896
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.256
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.046
ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.879
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.753
ΑΛΜΠΑΤΖΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.745
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 18.819
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.187
ΗΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 18.174
ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.040
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.886
ΜΑΤΕΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.837
ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.628
ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.522
ΜΑΓΓΑΝΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.416
ΓΚΕΚΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.337
ΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.229
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11.500
ΠΑΣΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 9.500
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.549
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.771
ΤΑΜΒΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.705
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.695
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.466
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.227
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΟΣ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.152
ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.955
ΓΑΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.730
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.711
ΒΕΙΖΙ ΚΛΕΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.890
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Από τη διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Ν. Αγχιάλου δεν δόθηκαν στοιχεία των άριστων υποψηφίων.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18.006
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.506
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.014
ΛΑΖΡΙ ΕΛΒΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17.164
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.180
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.877
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.384
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.165
ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.435
ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.089
ΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.249
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18.860
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.509
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.467
ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.458
ΚΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.276
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.968
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.330
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.501
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.213
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14.550
ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 13.991
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΟΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 18.267
ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.743
ΠΑΠΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14.979
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.808
ΛΟΥΕΝΑ ΝΤΟΥΣΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 15.460
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 13.025
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΤΣΑ ΜΙΚΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 17.201
ΦΑΝΑΡΑ ΑΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 15.761
ΤΑΦΑΪ ΣΙΝΓΚΡΙΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14.655
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
Οι γονείς των υποψηφίων που πρώτευσαν στο Λύκειο Τσαγκαράδας, όπως δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση των ονομάτων και της βαθμολογίας των παιδιών τους, πριν την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ, 18.053
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ, 16.835
ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.682
ΜΑΝΩΛΙΟΥ ΕΥΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.402
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΛΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 18.616
ΣΚΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.450
1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.430
ΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 16.765
ΡΑΜΑ ΜΠΑΝΟΥΣ, ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ, 15.780
ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΣΙΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΆΓΓΕΛΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.130
Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία που δικαιώνει τους κόπους και τις θυσίες μιας σειράς ετών.
Τους ευχόμαστε από καρδιάς καλή αρχή και ακόμα καλύτερη συνέχεια στη νέα τους προσπάθεια».
1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 18.765
ΚΙΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, 16.880
2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
Οι υποψήφιοι από το σχολείο δεν συναίνεσαν στη δημοσιοποίηση των επιτυχιών τους.
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 16.230 μόρια
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, 15.540
ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.020,
ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ ΟΛΓΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 15.820
ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ,14.325
ΠΙΤΣΑΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 14.080
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ,ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19.435
ΜΙΝΓΚΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΦΑΝΟΥΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18.700
ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18.270
ΠΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΓΑΒΡΙΗΛ, ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ 18.105
ΞΥΦΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 17.925
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17.520
ΝΑΤΣΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17.380
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17.155
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17.150
4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 17.900
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14.625
ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΟΛΑ ΡΙΒΑΛΝΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15.120
ΝΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 12.265
ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 18.910, ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 17.790
ΜΟΣΧΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 18.645, ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 18.105
ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 17.815, ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 16.435
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 15.810, ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 15.290
ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΖΕΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15.625
ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Από το ΕΠΑΛ Σκοπέλου δεν ανακοίνωσαν επιτυχίες υποψηφίων τους.
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