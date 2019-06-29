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ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας: Το ΚΚΕ προσπαθεί να υπονομεύσει την αποψινή συγκέντρωση με ομιλητή τον Αλ.Τσίπρα

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Βράβευση Κ. Αγοραστού από τον ΣΕΓΑΣ για την προσφορά του στον αθλητισμό

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Σακκόπουλος: Να δοθούν ισχυρά κίνητρα για τις γεννήσεις και τη στήριξη της οικογένειας

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Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε αρτοποιείο στα Παλαιά

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Τελευταία νέα απο Βόλος

Οι πρώτοι των Πανελλαδικών ανά Λύκειο σε Μαγνησία -Σποράδες

Τελευταία ενημέρωση: 2019-06-29, 12:30:41
Οι πρώτοι των Πανελλαδικών ανά Λύκειο σε Μαγνησία -Σποράδες

Τα ονόματα των υποψηφίων με υψηλές επιδόσεις στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις

 

Μπορεί τα θέματα των φετινών πανελλαδικών να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους και των τριών ομάδων προσανατολισμού και να συμπίεσαν τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων, κάποιοι όμως κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να αριστεύσουν.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά Λύκειο τα ονόματα των αριστούχων των φετινών πανελλαδικές εξετάσεων, που παρά τις δυσκολίες επιδόθηκαν σε υψηλές βαθμολογικές πτήσεις.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ, ΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ

Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση των υποψηφίων και των γονέων τους, που παρά τις υψηλές τους βαθμολογίες δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να τους εντοπίσουμε.

Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων, που δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων χωρίς συναίνεση, ήταν μία επιπλέον δυσκολία στην επίπονη προσπάθειά μας για τον εντοπισμό των αριστούχων.

Παρακάτω παραθέτουμε τις επιτυχίες του νομού με όσους συναίνεσαν είτε στα σχολεία τους, είτε μιλώντας με τους συντάκτες μας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.908

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.897

ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.830

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.779

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΥΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.678

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.651

ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.366

ΛΥΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.253

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.170

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.964

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.827

 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.762

ΓΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.647

ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.035

ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.920

ΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,17.503

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.592

ΟΣΑΦΙ ΦΑΡΟΥΣΕ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.055

ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.455

ΜΙΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.865

 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 19.136

ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.237

ΑΚΡΙΒΟΣΙ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.126

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.739

 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 19.186

ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.603

ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 18.282

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΜΕΛΙΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.439

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΔΑΜ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.358

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.731

ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ ΔΩΡΟΘΕΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 16.728

ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 16.655

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 16.543

ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.492

ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΩΤΙΚΩΝ, 16.366

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, 16.309

ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΑΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ 16.185

 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΛΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.012

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.559

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΜΥΡΤΩ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.530

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.385

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.156

ΠΛΑΚΑΡΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.032

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.988

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, 16.889

ΚΑΣΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, 16.816

ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 16.809

ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 16.710

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ, 16.579

ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΑ, 16.431

 

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.227

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.148

ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΡΕΤΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.965

ΤΣΑΡΑΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.721

ΤΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.655

ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.604

ΠΙΤΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.596

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.454

ΒΕΛΕΤΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.454

ΧΟΝΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.231

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.942

ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.940

ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.924

ΜΑΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.703

ΡΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.697

ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16548

ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.203

 

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΓΚΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.287

ΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.467

ΝΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.838/16.235

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, 17.443

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17.689

ΨΑΡΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.629

ΤΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.029

ΣΑΚΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.231

ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.235

ΚΑΛΑΝΔΡΑΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.599

ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.580

ΓΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,15.990

ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.361

 

6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 18.493

ΜΠΛΑΤΣΑ ΑΘΗΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.484

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.195

ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.912

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17095

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.089

ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.918

ΧΟΛΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.802

 

7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΤΣΙΟΥΚΑΝΤΑΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΑΡΙΣΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.999

ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.996

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.166

ΧΟΥΣΙΑΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.773

ΚΑΡΑΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.373

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.355

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.232

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.220

ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.102

 

8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.924

ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.735

ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18.711

ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.228

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.973

ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.938

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.896

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.256

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.046

ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.879

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.753

ΑΛΜΠΑΤΖΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.745

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 18.819

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.187

ΗΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 18.174

ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.040

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.886

ΜΑΤΕΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.837

ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.628

ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.522

ΜΑΓΓΑΝΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.416

ΓΚΕΚΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.337

ΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.229

  • Στο Μουσικό Λύκειο Βόλου από τους 80 υποψηφίους, οι 11 συγκέντρωσαν πάνω από 17.000 μόρια, περίπου δηλαδή το 14% των μαθητών.

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11.500

ΠΑΣΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 9.500

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.549

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.771

ΤΑΜΒΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.705

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.695

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.466

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.227

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΟΣ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.152

ΚΑΦΙΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.955

ΓΑΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.730

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.711

ΒΕΙΖΙ ΚΛΕΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.890

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Από τη διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Ν. Αγχιάλου δεν δόθηκαν στοιχεία των άριστων υποψηφίων.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΣΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18.006

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.506

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.014

ΛΑΖΡΙ ΕΛΒΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17.164

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.180

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.877

ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.384

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.165

ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.435

ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16.089

ΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.249

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18.860

ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.509

ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.467

ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.458

ΚΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.276

ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.968

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.330

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.501

ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.213

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14.550

ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 13.991

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΚΟΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 18.267

ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.743

ΠΑΠΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14.979

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΓΚΟΥΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 15.808

ΛΟΥΕΝΑ ΝΤΟΥΣΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 15.460

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 13.025

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ

ΜΟΥΤΣΑ ΜΙΚΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 17.201

ΦΑΝΑΡΑ ΑΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 15.761

ΤΑΦΑΪ ΣΙΝΓΚΡΙΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14.655

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Οι γονείς των υποψηφίων που πρώτευσαν στο Λύκειο Τσαγκαράδας, όπως δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση των ονομάτων και της βαθμολογίας των παιδιών τους, πριν την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ, 18.053

ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ/ΚΗΣ, 16.835

ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.682

ΜΑΝΩΛΙΟΥ ΕΥΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.402

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΛΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 18.616

ΣΚΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.450

 

1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.430

ΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 16.765

ΡΑΜΑ ΜΠΑΝΟΥΣ, ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ, 15.780

ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΣΙΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΆΓΓΕΛΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.130

  • Από το σχολείο εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήριά στους μαθητές για την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία που δικαιώνει τους κόπους και τις θυσίες μιας σειράς ετών.

Τους ευχόμαστε από καρδιάς καλή αρχή και ακόμα καλύτερη συνέχεια στη νέα τους προσπάθεια».

 

1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 18.765

ΚΙΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, 16.880

 

2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

Οι υποψήφιοι από το σχολείο δεν συναίνεσαν στη δημοσιοποίηση των επιτυχιών τους.

 

2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 16.230 μόρια

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, 15.540

ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.020,

ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ ΟΛΓΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 15.820

ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ,14.325

ΠΙΤΣΑΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 14.080

 

3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ,ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19.435

ΜΙΝΓΚΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΦΑΝΟΥΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18.700

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18.270

ΠΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΓΑΒΡΙΗΛ, ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ 18.105

ΞΥΦΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 17.925

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17.520

ΝΑΤΣΑΡΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17.380

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17.155

ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17.150

 

4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΛΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 17.900

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14.625

 

ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ

ΚΟΛΑ ΡΙΒΑΛΝΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15.120

ΝΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 12.265

 

ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 18.910, ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 17.790

ΜΟΣΧΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 18.645, ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 18.105

ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 17.815, ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 16.435

ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 15.810, ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 15.290

 

ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΖΕΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15.625

 

ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Από το ΕΠΑΛ Σκοπέλου δεν ανακοίνωσαν επιτυχίες υποψηφίων τους.

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Βόλος

Μαγνησία

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