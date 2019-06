Θερινό Σχολείο για Κινέζους και Έλληνες φοιτητές στον Βόλο

Το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης για το καλοκαίρι του 2019 διοργανώνει θερινό σχολείο για Κινέζους και Έλληνες σπουδαστές με τίτλο «Experience and Practiceof Infrastructure Investment and Management in the Belt & Road Countries», από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου. Στο καλοκαιρινό σχολείο θα συμμετάσχουν περίπου 30 φοιτητές από τα πανεπιστήμια του Central University of Finance & Economics, του Πεκίνου κα ιτο Hong Kong Polytechnic University.

Το θερινό σχολείο θα ασχοληθεί διεξοδικά με την έρευνα σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης μεταφορών, συγκοινωνιακών υποδομών, την αποκατάσταση – μετατροπή βιομηχανικών κτιρίων και την περιφερειακή ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με ειδικούς στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και των υποδομών και θα παρακολουθήσουν διαλέξεις από καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στις διαλέξεις, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης του Π.Θ. Email: cie@uth.gr, Τηλ: +30 2421074880.