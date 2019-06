Νέα διάκριση για το Άξιον Εστί στο διαγωνισμό Χαρισμάθεια

Πέντε μαθητές του ξεχώρισαν ως χαρισματικά παιδιά απαντώντας σε προβλήματα λογικής και φαντασίας

Μία ακόμη διάκριση πέτυχαν οι μαθητές του άξιον εστί! Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών άξιον εστί κατέκτησαν με άνεση τις καλύτερες θέσεις στην πρώτη φάση του μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας, Out of the Box Challenge 2019, του οργανισμού Χαρισμάθεια.

Περισσότεροι από 3.000 μαθητές και μαθήτριες προσήλθαν σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και απάντησαν σε προβλήματα λογικής και φαντασίας, διεκδικώντας τον τίτλο του χαρισματικού παιδιού.

Τα προβλήματα εξέτασαν με διαθεματικό τρόπο την κριτική ικανότητα και την δημιουργικότητα των παιδιών που συμμετείχαν. Ανάμεσα σε αυτούς τους αξιοθαύμαστους μαχητές της γνώσης και της εμπειρίας, τα παιδιά του άξιον εστί ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, η μαθήτρια Ελευθερία Βάρθη και ο μαθητής Χρήστος Πανταζόπουλος κατέκτησαν την 1η θέση στον Νομό Μαγνησίας και την 5η πανελλαδικά.

Η μαθήτρια Γαβριέλα Σαραφίδη κατέκτησε την 5η θέση στον Νομό Μαγνησία και 18η πανελλαδικά.

Ακολούθησαν οι μαθητές Αγροκώστας Κώστας Αχιλλέας και Ξηρακιάς Ελευθέριος κατακτώντας την 33η θέση και 129η θέση αντίστοιχα πανελλαδικά.

Ολοι τους προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Ολοι τους έκαναν περήφανη την παιδαγωγική κοινότητα του άξιον εστί, που καθημερινά αφοσιώνεται να καλλιεργήσει και να αναδείξει τα ξεχωριστά και ιδιαίτερα χαρίσματα καθενός από τα παιδιά που φοιτούν σε αυτήν. Τα χαρισματικά παιδιά, τα οποία άλλωστε και αναζητά να εντοπίσει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος οργανισμός μέσω των πανελλαδικών διαγωνισμών, συνιστούν, όπως αναφέρεται, «μικρούς ανθρώπους», ανθρώπους που, παρά το μικρό της ηλικίας τους, έχουν καταφέρει να καλλιεργήσουν πολύπλευρα όλες εκείνες τις δεξιότητες, συγκροτώντας μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Για το άξιον εστί, «μικροί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι» είναι όλα τα παιδιά που φοιτούν στις δομές του ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία ξεχωρίζουν συνεχώς με τις επιτυχίες τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.

Και αυτό πετυχαίνεται θέτοντας στο επίκεντρο της εκπαίδευσής τους όχι αποκλειστικά την αφομοίωση γνώσεων, αλλά ταυτόχρονα την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και τη σύνδεσή τους με το κοινωνικό πλαίσιο.

Διαθεματικά, αλλά και μέσα από κάθε ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται στις δομές του άξιον εστί, σκοπός της παιδαγωγικής του είναι να μάθουν τα παιδιά ΟΧΙ τι να σκέφτονται, αλλά το ΠΩΣ να σκέφτονται. Να καλλιεργήσουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να γίνουν άνθρωποι ικανοί να αξιολογούν, να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να διαχειρίζονται κρίσεις και προβλήματα με ευελιξία, με λίγα λόγια να γίνουν ενεργοί και σκεπτόμενοι πολίτες, που δε μένουν θεατές του κόσμου στον οποίο ζούμε, αλλά δρουν για να τον επηρεάσουν θετικά.

«Για να πετάξεις... πρέπει πρώτα να ελευθερωθείς», αναφέρουν οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι μαθητές και οι μαθήτριες του άξιον εστί, αφού το να δρουν ελεύθερα, να λογίζονται χωρίς περιορισμούς και να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από βιωματικές διαδικασίες είναι η καθημερινή τους ρουτίνα.

Ρουτίνα που τους επιτρέπει να ονειρεύονται και να νιώθουν ισχυροί να ακολουθήσουν το μονοπάτι τους, να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Η ιστορία των παιδιών του άξιον εστί εξακολουθεί να γράφεται! Πιστεύοντας σε αυτά, ευχόμαστε ολόψυχα από καρδιάς στους μαθητές να κατακτήσουν κι άλλες πρωτιές!!