Οι «σταυροί» όλων των υποψηφίων στα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου

|Συνδυασμός
|Υποψήφιος
|Σύνολο Σταυρών
|Σύνολο Συνδυασμού
|ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
|ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ
|197
|767
|ΖΟΥΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|195
|ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|156
|ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
|135
|ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|127
|ΑΣΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|107
|ΡΟΥΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ
|76
|ΤΑΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
|64
|ΚΑΟΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
|53
|ΠΛΙΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
|45
|ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
|34
|ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
|ΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
|237
|604
|ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΥ
|202
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
|117
|ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|112
|ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|72
|ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|68
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|53
|ΑΣΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|39
|ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|38
|ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|7
|ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|100
|270
|ΓΙΑΒΡΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|62
|ΚΑΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|49
|ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|38
|ΑΣΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|36
|ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|35
|ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΡΑΣΜΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|32
|ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
|ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
|103
|214
|ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|88
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
|85
|ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|46
|ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
|34
|ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
|ΝΑΣΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|100
|141
|ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ
|48
|ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|24
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|14
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|11
|ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
| ΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|25
|37
| ΒΑΒΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
|15
| ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|5
| ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|2
| ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|2
|ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
|ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|153
|184
|ΜΠΙΦΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|62
| ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|39
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|37
|ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|8
|ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
|46
|92
|ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
|43
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|29
|ΜΠΙΦΑΝΗ ΣΥΡΑΓΩ του ΜΙΧΑΗΛ
|22
|ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|13
|ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|49
|77
|ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|35
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|18
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ
|15
|ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
|13
|ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
|ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|200
|267
|ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|93
|ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|71
|ΒΟΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|68
|ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|37
|ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
|18
|ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
|ΒΡΑΪΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|49
|102
|ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|45
|ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|32
|ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|19
|ΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|12
|ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΙΣΣΟΥ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|80
|166
|ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|75
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|68
|ΠΕΡΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|28
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|28
|ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΘΕΟΤΙΜΗ (ΝΤΕΜΗ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|16
|ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
|ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|67
|99
|ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
|47
|ΧΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
|21
|ΜΠΟΝΚ ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΤΕΟΥΣ
|15
|ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
|13
|ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
|ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
|176
|291
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
|142
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
|64
| ΧΑΛΚΙΑ ΣΟΦΙΑ TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|42
|ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ
|35
|ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
|ΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|51
|130
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|33
|ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|31
|ΠΡΩΪΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|30
|ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΥΝΟΔΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
|24
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
|19
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|15
|ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|108
|227
|ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|103
|ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
|70
|ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|49
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|43
|Ανεξάρτητη κίνηση Αγίου Δημητρίου
|ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|42
|63
|ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
|21
|ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|12
|ΒΟΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
|11
|ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|9
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|2
|ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|156
|227
|ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|67
|ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|58
|ΝΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|34
|ΣΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|27
|
|
|
|
|ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
|87
|
|
|ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|87
|
|
|ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|21