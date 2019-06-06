Βόλος
Οι «σταυροί» όλων των υποψηφίων στα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Οι «σταυροί» όλων των υποψηφίων στα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Οι «σταυροί» όλων των υποψηφίων στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Βόλου

Οι «σταυροί» όλων των υποψηφίων στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Βόλου

Αγιασμός των αλόγων στα Καλά Νερά [εικόνες]

Αγιασμός των αλόγων στα Καλά Νερά [εικόνες]

Βολιώτης και Λαρισαίοι στη σπείρα που λήστευε στην Αττική

Βολιώτης και Λαρισαίοι στη σπείρα που λήστευε στην Αττική

Τελευταία νέα απο Βόλος

Οι «σταυροί» όλων των υποψηφίων στα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου

Τελευταία ενημέρωση: 2019-06-06, 20:28:27
Οι «σταυροί» όλων των υποψηφίων στα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στις εκλογές της Κυριακής 26 Μαΐου.

Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν σήμερα από το Πρωτοδικείο Βόλου, έχουν ως εξής:

Συνδυασμός Υποψήφιος Σύνολο Σταυρών Σύνολο Συνδυασμού
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 197 767
ΖΟΥΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 195
ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 156
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 135
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 127
ΑΣΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 107
ΡΟΥΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ 76
ΤΑΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ 64
ΚΑΟΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 53
ΠΛΙΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 45
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 34
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 237 604
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΥ 202
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 117
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 112
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 72
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 68
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53
ΑΣΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39
ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 38
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100 270
ΓΙΑΒΡΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 62
ΚΑΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49
ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38
ΑΣΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36
ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΡΑΣΜΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 103 214
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 88
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 85
ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 46
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 34
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΣΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 100 141
ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ 48
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 14
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ       ΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25 37
      ΒΑΒΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 15
      ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 5
      ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2
      ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 153 184
ΜΠΙΦΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 62
 ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 46 92
ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 43
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 29
ΜΠΙΦΑΝΗ ΣΥΡΑΓΩ του ΜΙΧΑΗΛ 22
ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 77
ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 18
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ 15
ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 13
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 200 267
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 93
ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 71
ΒΟΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 68
ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 37
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 18
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΪΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 49 102
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 45
ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 32
ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19
ΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΙΣΣΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 80 166
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 68
ΠΕΡΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28
ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΘΕΟΤΙΜΗ (ΝΤΕΜΗ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 67 99
ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ 47
ΧΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ 21
ΜΠΟΝΚ ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΤΕΟΥΣ 15
ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 13
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 176 291
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 142
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ 64
 ΧΑΛΚΙΑ ΣΟΦΙΑ TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ 35
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 51 130
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 33
ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 31
ΠΡΩΪΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΥΝΟΔΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 19
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 108 227
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 103
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 70
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 49
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 43
Ανεξάρτητη κίνηση Αγίου Δημητρίου ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42 63
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 21
ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12
ΒΟΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ 11
ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 9
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 156 227
ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 67
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 58
ΝΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34
ΣΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΝΑΤΑΣΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27
       
ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 87  
  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 87  
  ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 21

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Βόλος

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