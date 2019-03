Υποψήφια με τον Κ. Αγοραστό στη Μαγνησία η Όλγα Τσιαμήτα

Υποψήφια στο πλευρό του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου η Όλγα Τσιαμήτα.

Η Όλγα Τσιαμήτα είναι Διεθνολόγος – Οικονομολόγος και είναι διαπιστευμένη Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπαίδευση σε Γαλλία και Γεωργία. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως νέα ελληνίδα πολιτευόμενη, ανάμεσα σε κορυφαίες προσωπικότητες από όλο το κόσμο, για τη προαγωγή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων και των νέων στη Πολιτική.

Αρχηγός σε πληθώρα Ελληνικών Αποστολών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Διακεκριμένη σε προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προσκεκλημένη του Αλβανικού Κράτους, στα πλαίσια εργασιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε ασκούμενη του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων. Διοικητική Υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Περιφέρειας Αττικής και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών του Δήμου Αθηναίων. Υπεύθυνη Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου. CEO της Viometal Scrap.

Ακόμη έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική και εθελοντική δράση μέσω της συμμετοχής της σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους καθώς είναι μέλος της Παγκόσμιας Βλάχικης Αμφικτιονίας. Μέλος των ομάδων παράστασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Ιωνίας, των Θρακών Βόλου, των Βλάχων Βόλου, των Μακεδόνων, της Ανατολικής Ρωμυλίας και του Κέντρου Λαογραφίας Εκπαιδευτικών Μαγνησίας.

Υπήρξε αθλήτρια της Νίκης Βόλου στη καλαθοσφαίριση, του ΟΕΑ ΝΑΒ στη κολύμβηση και του ΝΟΒΑ στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Χορεύτρια κλασσικού και σύγχρονου του Royal Academy of Dance και του Ιmperial Society of Teachers of Dancing του Λονδίνου, του γαλλικού και ρωσικού συστήματος.