Ημερίδα για την επίδραση των Γεωπονικών Επιστημών στην Νέα Γενιά

Ημερίδα για την «Επίδραση των Γεωπονικών Επιστημών στην Νέα Γενιά», πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη 19 Μαρτίου, στις 9 το πρωί, στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Φυτόκο. Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο της συνάντησης των συνεργατών του έργου «EUROPEAN NETWORK FOR THE COHESION AND SOLIDARITY IN RURAL AREAS» στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου.

Στόχος της ημερίδας είναι η συζήτηση σχετικά με θέματα που αφορούν την επίδραση των τεχνολογιών στη γεωργία στη νέα γενιά. Η ημερίδα περιλαμβάνει διαλέξεις που αφορούν καινοτομίες στην διαχείριση θερμοκηπίων, δενδροκομικών καλλιεργειών, καινοτομίες στην διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων και προοπτικές χρηματοδότησης της νέας γενιάς στον αγροτικό τομέα.